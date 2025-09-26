보령 하늘을 스친 드문 나그네, 새끼 알락개구리매를 만나다

큰사진보기 ▲보령에서 만난 알락개구리매 ⓒ 이경호 관련사진보기

AD

가을빛이 서서히 번져가던 지난 25일, 보령의 한 들녘 하늘에서 작은 그림자가 나타났다. 망원경을 들이대자, 심장이 두근거렸다. 국내에서는 좀처럼 보기 힘든 알락개구리매(Pied Harrier, Circus melanoleucos), 그것도 새끼 개체였다.빠르게 날아가 버려 사진에는 충분히 담기지 못했지만, 어린 새가 어미를 따라 천천히 활공하며 주변 환경을 익히는 모습은 눈과 마음에 오래 남았다. 10년 전 몽골 초원에서 만난 성조 이후, 한국에서 새끼를 관찰한 것은 이번이 처음이었다.알락개구리매는 동북아시아의 개활지와 습지에서 번식하며, 중국 남부와 동남아시아로 이동하며 월동한다. 한국은 이 경로의 길목에 위치해 있어, 봄·가을 이동기 때 드물게 관찰된다. 특히 새끼 개체가 국내 하늘을 스치는 일은 극히 드물어, 이번 보령 관찰 기록은 학술적·보전적으로 매우 귀중하다.한국의 농경지와 습지는 과거에 비해 급격히 줄어들고 있다. 하천 정비, 간척 사업, 습지 개발 등으로 자연 서식지가 파괴되면서 알락개구리매 같은 나그네새가 머물 수 있는 공간이 제한적이다. 따라서 새끼 관찰 기록은 단순한 조류 관찰을 넘어 생태적 건강 지표로 볼 수 있다.법적 보호는 성체와 새끼 모두에게 적용된다. 한국에서는 멸종위기 야생생물 2급, 천연기념물 제323-5호로 지정되어 있으며, 관찰 기록은 국가 생물 다양성 데이터베이스(DB)에 등록되어 향후 보전 전략과 정책 수립에 활용된다. 알락개구리매는 중형 맹금류로 몸길이는 41~49cm, 날개 길이는 약 1m에 달한다. 수컷 성조는 흑백 대비가 뚜렷하지만, 새끼와 암컷은 갈색과 얼룩무늬가 두드러져 성조와 구분된다.새끼는 아직 비행 능력이 완전히 발달하지 않았지만, 어미를 따라 낮게 활공하며 먹이를 관찰하고 사냥 기술을 익힌다. 먹이는 설치류, 작은 새, 양서류, 곤충 등 다양하다. 한국의 습지·논두렁은 이런 작은 새들에게 중요한 '훈련장'이 된다. 이러한 과정을 통해 새끼는 성체로 성장하고 번식에 참여할 수 있는 능력을 갖춘다.활공 방식은 해리어(Harrier)류 특유의 사냥 전략을 보여준다. 낮은 고도를 느리게 선회하며 넓은 들판을 탐색하고, 눈에 띄는 작은 움직임을 포착한다. 이 방식은 에너지 효율과 사냥 성공률을 동시에 높이는 생존 전략이다. 보령에서 만난 새끼 알락개구리매는 기록 자체로 의미가 있다. 잠시 머문 공간에서 새끼가 성장해 어른이 되고, 먼 길을 이동할 수 있을지를 가늠하게 한다. 그러나 한국에서는 습지와 들녘이 줄어드는 속도가 빠르다. 하천 정비, 산업단지 개발, 농업용수 관리 등 여러 요인이 복합적으로 작용한다.환경단체들은 이러한 공간을 지키기 위해 활동하고 있다. 예컨대 금강·낙동강 하구, 서해안 갯벌 등은 보호 구역으로 지정되어 있지만, 농업과 산업 개발 압력 속에서 항상 위험에 노출돼 있다. 작은 새끼 하나가 보여주는 '존재 신호'는, 결국 지역사회가 생태적 가치와 개발 욕구 사이에서 균형을 찾아야 함을 일깨운다.또한 한국 정부와 지방자치단체는 하천과 습지 복원, 농경지 친환경 관리 등을 통해 나그네새의 이동 경로를 보호하려는 정책을 시행하고 있다. 알락개구리매 같은 희귀 나그네새의 기록은 이러한 정책 효과를 평가하고, 개선 방향을 설정하는 중요한 자료가 된다.알락개구리매 자체는 아시아 종이지만, '해리어'류는 이미 영국과 미국에서 사회적·문화적 상징으로 자리 잡았다. 영국 잿빛 개구리매(Hen Harrier)는 고지대 생태계의 상징이자 사냥업과 충돌하는 '정치적 새'로, 번식지 불법 박해 문제가 사회적 논란을 일으켰다. 미국에서는 잿빛 개구리매(Northern Harrier)가 '회색 유령(Grey Ghost)'으로 불리며 습지 보호 캠페인의 상징이 되었다. 어린 개체를 관찰하는 경험은 시민 참여와 생태 교육에서도 중요한 장치로 활용된다. 한국에서도 새끼 알락개구리매 관찰은 비슷한 의미를 갖는다. 단순한 조류 기록을 넘어, 지역 습지와 생태계를 보호하고 시민과 행정이 함께 고민하는 계기가 된다.보령 하늘에서 스친 새끼 알락개구리매는 잠깐 머물렀지만, 울림은 길다. 한국의 습지와 들녘이 지켜지는 한, 다음 세대의 알락개구리매가 다시 한국 하늘을 날 수 있다. 과학적 호기심과 관찰 기록, 지역 사회의 보전 노력, 정책적 지원이 결합될 때, 한 마리 작은 새의 존재는 생태적 가치와 사회적 의미를 동시에 드러낸다. 작은 나그네 하나가 던진 질문은 명확하다. "우리는 이 땅과 생명을 얼마나 오래 지켜낼 것인가?"