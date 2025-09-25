주차장 태양광 의무화, 왜 80면 이상인가

큰사진보기 ▲지난해 주차장 태양광 잠재량 조사를 진행한 환경운동연합 ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

대전환경운동연합이 23일 성명을 통해 국회에서 통과된 '주차장 태양광 의무화법'에 대해 환영의 뜻을 밝히면서도, 의무 설치 대상을 현행 80면 이상 주차장에서 50면 이상 주차장으로 확대할 필요가 있다고 지적했다.국회는 지난 5월 1일 본회의에서 '신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법' 일부 개정안을 가결했다. 오는 11월 28일부터는 국가·지자체·공공기관이 운영하는 80면 이상(주차구획면적 1000㎡ 이상) 공공주차장에 태양광 등 신재생에너지 설비 설치가 의무화된다. 늦은 감이 있지만, 기후위기 시대 재생에너지 확대를 위한 정책적 진전이라는 점에서 긍정적으로 평가된다.대전환경운동연합은 성명을 통해 "공공 부문 의무화에 그칠 것이 아니라 민간 주차장에도 제도를 조속히 확대해야 한다"고 지적했다. 또한 "의무화 대상 주차장의 범위 역시 80면 이상에서 50면 이상으로 확대해야 한다"며 도심 내 유휴부지를 충분히 활용할 수 있도록 법적 보완이 필요하다고 주장했다.현행 개정안은 10㎡당 1kW 설치 규정을 통해 실질적으로 주차장 면적의 50% 이상에 태양광 설치가 가능하다. 하지만 그 대상이 80구획 이상 대규모 주차장으로 한정되어 있어, 실제로는 도심지 중소규모 주차장의 잠재력을 살리지 못하는 구조다. 대전환경운동연합은 "50면 이상 주차장까지 확대해야만 재생에너지 보급 속도를 높일 수 있다"고 강조했다.또한 주차장 태양광을 전체 면적의 20% 이상 설치하지 못하도록 규제하는 '주차장법 시행규칙'도 문제로 지적됐다. 이 규정은 태양광 보급을 가로막는 낡은 제도로, 산업통상자원부와 국토교통부 등 부처 간 협력을 통해 조속히 개선해야 한다는 것이다(참조: 전국 주차장의 태양광 잠재량 평가 보고서 https://kfem.or.kr/energy/?idx=125372592&bmode=view).대전환경운동연합은 이미 산업통상자원부에 제출한 시행령 개정령안 입법예고 의견서를 통해 주차 구획 기준을 50면 이상으로 낮출 것을 요구했다. 동시에 대전시와 각 지자체에도 공공기관 주차장 태양광 설치를 위한 부지 발굴, 관련 조례 제정 등 재생에너지 확대를 위한 적극적인 노력을 촉구했다.단체는 "기후위기 대응과 에너지 전환은 더 이상 미룰 수 없는 과제"라며 "정부와 지자체가 주차장 태양광 의무화 정책을 한층 더 과감하게 추진하고 민간 영역으로까지 확장해야 한다"고 강조했다.