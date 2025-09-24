'폐지D-1' 노만석 총장 대행 "검찰 지우기, 개혁에 오점될 것"

큰사진보기 ▲서울지방검찰청서울 서초구 서울지방검찰청 ⓒ 이정민 관련사진보기

○ 제헌헌법 제정 이래 78년간 국민과 함께 해온 검찰을 폐지하는 정부조직법안이 국회 본회의 상정을 앞두고 있습니다. 이러한 상황에 이르기까지 검찰이 정치적 중립성을 의심받는 수사권 남용 논란에서 벗어나지 못하고 국민으로부터 충분한 신뢰를 얻지 못한 점, 무거운 책임감을 느끼고 엄중히 받아들여 겸허히 성찰하겠습니다.



○ 검찰은 어떠한 상황에서도 범죄로부터 국민을 보호하는 본연의 역할에 최선을 다하겠습니다. 나아가, 국민께서 불안해하지 않는 균형잡힌 사법절차 시스템이 설계되고, 위헌성 논란이 없는 성공적인 검찰 개혁이 이루어지기를 바라고 있습니다.



○ 검찰은 직접수사와 공소제기 뿐만 아니라 경찰 수사에 대한 사법통제, 형집행, 피해자 지원, 범죄수익환수, 국제사법공조 등 법질서를 확립하는 중추적인 역할을 수행해왔습니다. 제헌헌법이 명시한 '검찰'이라는 용어에는 이와 같이 국민을 범죄로부터 지키기 위해 경찰 수사를 비롯한 법집행을 두루 살피라는 뜻이 담겨있습니다. '공소청'이라는 명칭은 위와 같은 본연의 기능을 담아내지 못하는 것은 물론 국민을 위한 법질서 확립의 중추적 기능을 약화시킬 우려가 있습니다. 헌법에 규정된 '검찰'을 지우는 것은 도리어 성공적인 검찰개혁에 오점이 될 수 있습니다.



○ 검찰 수사 기능의 이관이 또다른 권력기관의 수사 권한 비대화로 이어지고, 전문적이고 고도화된 범죄에 대응해 온 검찰의 수사역량이 사장된다면 이 또한 국민들이 원하는 올바른 검찰개혁의 모습은 아닐 것입니다.



○ 이러한 점을 헤아려 마지막 순간까지 올바른 검찰개혁의 모습을 다듬어 주실 것을 국민 여러분과 국회, 정부에 간곡히 요청 드립니다.



2025. 9. 24.

검찰총장 권한대행(대검 차장검사) 노만석

검찰청 폐지 법안 처리를 하루 앞둔 24일, 노만석 검찰총장 권한대행(차장검사)이 "헌법에 규정된 '검찰'을 지우는 것은 도리어 성공적인 검찰개혁에 오점이 될 수 있다"는 입장문을 냈다. 대검찰청은 최근 '공익의 대표자 검찰'을 강조하는 보도자료를 배포하는 등 '최후의 여론전'을 이어가고 있다.24일 오후 6시 4분, 대검찰청은 출입기자들에게 문자메시지로 노만석 대행 명의 입장문을 공지했다. 검찰청을 없애고 공소청과 중대범죄수사청을 신설하는 정부조직법 개정안의 본회의 처리를 단 하루 앞두고, 재차 부당함을 호소하는 내용이었다. 노만석 대행은 지난 8일 출근길에도 취재진에게 "헌법에 명시되어 있는 검찰이 법률에 의해서 개명당할 위기에 놓였다"라고 밝히기도 했다. 다음은 입장문 전문이다.역사 속으로 사라질 운명에 놓인 검찰은 최근 모범 보완수사 사례 등을 적극적으로 소개하며 '존재의 이유'를 항변 중이다. 전날 대검은 과거사 재심사건 무죄구형 사례와 친부모 학대 피해 아동 보호 사례 등을 소개하는 보도자료를 연달아 배포하며 "앞으로도 검찰은 인권과 정의를 위해 봉사하는 공익의 대표자로서, 과거사 사건으로 피해를 입은 국민들의 권리구제와 명예회복을 위해 노력할 것", "앞으로도 검찰은 법적 도움이 절실한 국민의 법률대리인으로서 아동·사회적 약자 보호, 국민 재산의 보호 등 공익활동에 최선을 다하겠다"고 강조하기도 했다.하지만 정부와 여당은 예정대로 정부조직법 개정안을 처리한다는 계획이다. 다만 검찰이 갖고 있던 직접 보완수사권을 어떻게 할지, 수사권한이 늘어난 경찰을 어떻게 통제할지 등은 향후 1년 간 대책을 마련한 다음 새 정부조직법을 시행하기로 했다.