박완수 지사, 우즈베키스탄서 투자 유치-산업 협력 다져

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사, 24일 우즈베키스탄 타슈켄트서 비엔씨 글로벌과 투자 협약 체결 ⓒ 경남도청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사, 24일 우즈베키스탄 타슈켄트서 비엔씨 글로벌과 투자 협약 체결 ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사, 24일 우즈베키스탄 타슈켄트서 비엔씨 글로벌과 투자 협약 체결 ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사, 24일 우즈베키스탄 타슈켄트서 비엔씨 글로벌과 투자 협약 체결 ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사, 24일 우즈베키스탄 타슈켄트서 비엔씨 글로벌과 투자 협약 체결 ⓒ 경남도청 관련사진보기

경남도는 박완수 지사가 24일 우즈베키스탄 타슈켄트에서 미용‧의료(에스테틱 메디컬) 기업인 비엔씨 글로벌(BNC Global)과 투자유치 업무협약을 체결했다라고 밝혔다.이번 협약은 박완수 도지사를 단장으로 한 경남대표단의 우즈베키스탄 방문 일정 중 타슈켄트 다니엘 힐 호텔에서 진행됐으며, 박 지사와 보저로브 래크맛 호미도비치(Bozorov Lakhmat Khomidovich) 회장을 비롯한 양측 관계자들이 참석했다.협약식에서 박 지사는 "전통적으로 제조업 중심의 산업 구조를 가진 경남이지만, 청년 일자리 문제 해결과 산업 다변화를 위해 뷰티‧메디컬 분야로의 확장은 매우 중요하다"며 "최근 세계적으로 미용 산업과 의료 관광에 대한 관심이 높아지는 가운데, 유망 기업인 비엔씨 글로벌과 협약을 체결하게 되어 감사하게 생각한다"고 밝혔다.이어 "비엔씨 글로벌의 투자가 경남에서 반드시 성공할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.비엔씨 글로벌은 2018년 설립된 외국계 한국기업으로, 타지키스탄 출신 자하 조다 대표가 이끌고 있으며, 제품 20여 개를 보유해 30여 개국에 수출하고 있다.양측은 이번 협약을 통해 △경남 뷰티산업의 수출 확대 및 글로벌 경쟁력 강화, △공동 연구개발(R&D), 생산‧물류 연계 협력, △도내 생산‧물류시설 구축 등을 추진하기로 했다.한편 같은 날 오전 박완수 지사는 우즈베키스탄 경제부총리 잠시드 압두하키모비치 호자예브(Jamshid Abduxakimovich Khodjaev)와 면담을 갖고, 고속철도 차량 수출, 우수 인력 유치, 대학 간 교류 등 경제‧산업 협력 방안을 폭넓게 논의했다.이날 면담에서 박 지사는 "한국과 우즈베키스탄은 전략적 동반자 관계로, 지난 3월 우즈베키스탄 대사가 경남도를 방문해 다양한 분야의 협력을 논의한 바 있다"며 "경남은 조선, 방산, 원전, 항공 등 제조업 중심지로, 현대로템을 비롯한 도내 기업들이 철도 등 인프라 분야에서 협력할 수 있는 여지가 크다"고 강조했다.호자예브 경제부총리는 "현대로템 고속철 차량이 12월 도착할 예정으로 기대가 크다"며 "이번에 함께 방문한 창원국립대와의 인재 양성 협력도 의미 있게 생각한다"고 밝혔다. 이어 "특히 화학·의학연구단지 건립에 창원대가 지원할 예정인 만큼, 이를 성공적으로 추진할 수 있도록 지속적으로 관리하겠다"고 말했다.경남대표단은 25일 우즈베키스탄 대외노동청을 방문해 해외 우수 인력 확보 및 청년 일자리 연계 방안을 협의할 예정이며, 양 지역 간 실질적 인력 협력 확대를 추진할 방침이다.