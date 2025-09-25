용량 같은 종량제 봉투, 크기가 다른 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

며칠 전 장을 보러 마트에 갔다. 그날따라 장바구니를 깜빡하고 안 가져갔던 터라, 계산대에서 종량제봉투를 구입해 그 안에 물건을 담아 집으로 돌아왔다. 집에 와서 물건을 꺼내다가 집에 있던 일반 쓰레기봉투와 마트에서 산 종량제봉투를 정리하면서 비교하게 됐다. 두 봉투 모두 20리터짜리인데, 눈으로 보기엔 크기가 확연히 달랐다.남양주시 기준으로 10리터 종량제 봉투(노란색)와 일반 쓰레기봉투(하얀색)는 가격이 같다. 종량제 봉투는 낱개로 10리터 370원, 20리터 740원에 살 수 있ℓ다. 일반 쓰레기봉투는 묶음으로만 판매되는데, 10리터 20장 7400원(개당 370원), 20리터 10장 7400원(개당 740원)이다.똑같은 돈을 내고 샀는데 왜 크기가 다를까 궁금했다. 봉투를 자세히 살펴보니 종량제봉투의 옆면에 반전이 숨어 있었다. 평평하게 놓았을 때는 작아 보이던 노란색 종량제봉투가, 옆면을 쫙 펼치니 부피가 확 늘어났다. 반면 하얀색 일반 봉투는 평면 형태라 펼쳤을 때 크기가 넉넉해 보이지만, 실제로 담을 수 있는 내용물의 양은 노란색 봉투와 동일하다. 겉모습만 보고 판단했던 내 생각이 완전히 뒤집힌 순간이었다.여기서 두 봉투의 용도에 대해 짚고 넘어갈 필요가 있겠다. 일반 쓰레기 종량제봉투는 재활용이 어려운 일반 생활폐기물을 담는 봉투로, 한 번만 사용하고 버리는 용도이다. 반면 재사용 종량제봉투는 일반 쓰레기 봉투와 용도는 같지만, 장바구니처럼 여러 번 사용할 수 있도록 만들어졌으며, 손잡이가 있는 경우가 많다.종량제 봉투와 일반 봉투의 디자인 차이는 단순한 외관의 차이가 아니라, 환경 정책과 실용성, 재사용 가능성 등 다양한 이유가 복합적으로 작용한 결과다. 종량제 봉투는 재활용과 환경 보호를 고려해 내구성을 높이고, 손잡이나 옆면 거셋(옷 등을 품을 넓히거나 튼튼하게 하기 위해 덧대는 것을 말함)을 추가해 실제 생활에서 쓰임새를 높이도록 만들어진다.일반 봉투는 쓰레기 배출을 목적으로 단순화된 디자인이 많아, 펼쳤을 때 크기가 커 보이지만 실제 용량은 동일하다. 많은 소비자들이 봉투의 크기만 보고 용량을 가늠하지만, 봉투의 구조와 표기 기준에 따라 체감 용량이 달라질 수 있다. 실제로 내가 다니는 마트 사장님도 "같은 돈이면 기왕이면 더 큰 하얀색 봉투에 넣어주실 수 있나요?"라는 말에 "두 봉투 크기 같아요. 용량이 같으니까 크기도 같을 거예요"라고 말했다.국내 쓰레기봉투의 용량 표기는 환경부 「쓰레기 수수료 종량제 시행지침」(2022년 1월 10일 개정본)에 따라, 봉투의 가로·세로·높이 등 치수를 측정해 산출한 부피(리터 단위)를 기준으로 한다. 봉투를 완전히 펼치거나 물을 채워 용량을 직접 측정하는 방식은 지자체나 제조사에 따라 다를 수 있으며, 표기 용량은 주로 수학적 부피 계산에 기반한다. 이 때문에 봉투의 실제 체감 용량과 표기 용량 사이에 차이가 발생할 수 있다.쓰레기봉투는 단순한 생활용품 같지만, 그 안에는 환경 정책, 디자인의 실용성, 그리고 엄격한 표기 기준 등 다양한 요소가 숨어 있다. 같은 값이면 더 큰 봉투를 사야겠다는 생각, 누구나 할 수 있지만 실제로는 용량이 같으니 어느 봉투를 골라도 내용물은 10리터까지 담을 수 있으니 용도에 맞게 구입해 쓰면 된다.