경찰, 김대중 교육감 수사... "업자 집 월세살이" 고발장 접수

▲김대중 전남교육감이 2023년 5월부터 거주했던 전남 무안군 삼향읍 남악리 한옥주택. 집 주인 남편이 교육청과 각급 학교에 물품을 납품하는 업체를 운영하고, 과거 교육청 납품 비리 사건에 연루돼 유죄 판결을 받은 전력이 있다는 사실이 드러났다. 논란이 일자 김 교육감은 2025년 9월 이사했다. ⓒ 독자제공 관련사진보기