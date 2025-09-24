WHO "타이레놀-자폐, 결정적 증거 없어" 트럼프 주장 정면 반박

▲도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지 시각) 미국 백악관에서 보건복지부 장관 로버트 F. 케네디 주니어와 함께 자폐증과 소아 백신 접종, 임신부와 어린이에게 흔히 사용되는 진통제 타이레놀 사용과의 연관성을 발표했는데, 이러한 주장은 수십 년간 과학적 근거에 의해 뒷받침되지 않았다. ⓒ 연합뉴스/REUTERS 관련사진보기