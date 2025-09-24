WHO "타이레놀-자폐, 결정적 증거 없어" 트럼프 주장 정면 반박

세계보건기구(WHO)가 임신 중 해열진통제 '타이레놀(아세트아미노펜 성분)' 복용이 자녀의 자폐증 위험을 높인다는 도널드 트럼프 미국 대통령 발언을 정면 반박했다.
WHO는 24일 발표한 성명
에서 "현재 임신 중 아세트아미노펜(파라세타몰이라고도 함) 사용과 자폐증 사이의 가능한 연관성을 확인하는 결정적인 과학적 증거는 없다"면서 "지난 10년 동안 임신 중 아세트아미노펜 사용과 자폐증의 연관성을 조사하기 위해 대규모 연구를 포함한 광범위한 연구가 진행되었다. 현재까지 일관된 연관성은 확인되지 않았다"고 밝혔다.
아울러 트럼프의 백신 연관성 주장에 대해서도 WHO는 "아동기 백신이 자폐증을 유발하지 않는다는 것을 보여주는 강력하고 광범위한 증거 기반이 존재한다"면서 "여러 국가에서 진행된 대규모의 수준 높은 연구들은 모두 동일한 결론에 도달했다. 연관성을 시사하는 기존 연구는 결함이 있었고 신뢰성이 떨어졌다"라고 강조했다.
트럼프는 지난 22일(현지 시각) 미국 워싱턴DC 백악관에서 로버트 케네디 주니어 보건복지부 장관과 함께 기자회견을 열고 "2000년 이후 자폐증 비율은 400% 이상 증가했다"라면서 "미국식품의약국(FDA)은 의사에게 타이레놀을 임신 중에 사용하면 자폐증 위험이 매우 증가할 수 있다는 사실을 알릴 것"이라고 밝혔다.
FDA는 이날 아세트아미노펜 성분이 들어간 제품 라벨 변경 절차에 착수하고 전국 의사들에게 임신중 일상적인 미열에 아세트아미노펜 사용 최소화를 권고하는 서한을 보냈다. 다만 FDA도 "아세트아미노펜과 자폐증의 연관성은 많은 연구에서 보고되었지만, 인과 관계는 확립되지 않았으며 과학 문헌에는 반대되는 연구들이 있다"면서 "이러한 연관성은 지속적인 과학적 논쟁의 대상"임을 밝혔다.
트럼프 발표 직후 미국 산부인과학회, 정신의학회 등 의학계에서 반박 성명이 이어졌다.
미국 산부인과학회(ACOG)는 22일 성명에서 "20년이 넘는 연구에서 임신 중 아세트아미노펜 사용과 자폐증, 주의력결핍/과잉행동장애(ADHD) 또는 아동의 지적 장애 사이의 인과 연관성을 발견하지 못했다"고 밝혔다. 이어 "아세트아미노펜은 임신 중 통증과 열을 관리하는 데 중요하고 안전한 선택"이라면서 "치료하지 않으면 임산부 환자와 태아에게 심각한 위험을 초래할 수 있다"고 경고했다.
미국 정신의학회(APA)도 이날 성명에서 "자폐증은 복잡한 질환이며, 소수의 연구에서 인과관계가 입증되었다고 주장하는 것은 옳지 않다"면서 "아세트아미노펜은 지시대로 복용하면 임신 중에 사용해도 안전하다는 강력한 근거가 있다"고 밝혔다. 아울러 백신 연관성 주장에 대해서도 "백신은 자폐증을 유발하지 않는다. 그러한 연관성에 대한 주장은 동료 심사 연구를 통해 반복적으로 반박되었다"고 지적했다.
스웨덴 스톡홀름 카롤린스카 연구소 등에서 지난 2024년 미국의학협회(JAMA) 네트워크에 발표한 논문에 따르면, 스웨덴에서 1995년부터 2019년까지 태어난 어린이 248만여 명 대상 인구 기반 연구에서 친형제자매 대조군 분석 결과 임신 중 아세트아미노펜 사용과 관련된 자폐증, ADHD 또는 지적 장애 위험 증가의 관련성은 없었다.
