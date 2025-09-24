"벌써 15번째 급식노동자 폐암 사망... 죽음의 급식실 멈춰야"

큰사진보기 ▲교육공무직본부 충북지부는 "지금 당장 급식실 현장을 변화시키지 않으면 수십 년 세월 동안 방치되었던 급식실은 제2, 제3의 무수한 중대재해 사망노동자가 속출하는 '죽음의 급식실'로 전락할 수밖에 없다"며 급식실 환경을 당장 개선해야 한다고 강조했다. ⓒ 교육공무직본부 충북지부 관련사진보기

학교 급식실 노동자가 또다시 폐암으로 사망했다. 지난 7월 31일, 경기 평택시의 한 초등학교에서 일했던 급식노동자가 폐암으로 숨진 지 불과 두 달이 채 안 돼서 비슷한 죽음이 알려진 것이다. 전국교육공무직본부가 밝힌 바에 따르면, 지금까지 폐암으로 사망한 급식노동자는 확인된 이들만 15명에 달한다.민주노총 공공운수노조 전국교육공무직본부 충북지부에 따르면 지난 22일 충북 충주시의 한 고등학교의 급식실에서 일했던 급식노동자가 폐암으로 세상을 떠났다. 고인은 지난 학기만 해도 현장에서 조리 일을 해왔는데 지난 달, 폐암 말기를 진단받은 후 한 달 만에 숨진 것이다.교육공무직본부 충북지부는 성명서에서 "학교 급식실 폐암 산재라는 판도라의 상자가 열려버린 이후에만 충북지역에서 알려진 학교급식노동자 폐암 환자 일곱 분 중 세 분이 세상을 떠났다"면서 "지금 당장 급식실 현장을 변화시키지 않으면 수십 년 세월 동안 방치되었던 급식실은 제2, 제3의 무수한 중대재해 사망노동자가 속출하는 '죽음의 급식실'로 전락할 수밖에 없다"며 급식실 환경을 당장 개선해야 한다고 강조했다.명창엽 충북지부 조직국장은 기자와의 통화에서 "고인은 2002년부터 한 학기도 빠지지 않고 쉼 없이 급식노동자로 일해오신 분"이라며 "노조와 함께 산재신청을 준비해 근로복지공단에 요양급여신청서를 제출했는데 결과가 나오기도 전에 돌아가셨다"고 했다.이어 "충북 음성의 유치원에서 급식노동자로 일하다가 작년에 폐암으로 숨져 최근 순직으로 인정받은 고(故) 이영미 노동자의 1주기 추모주간이 이번 달 12일까지였다"며 "추모주간을 마친 지 열흘 만에 또 한 명의 급식노동자가 폐암으로 돌아가셔서 황망할 따름"이라고 덧붙였다.전국교육공무직본부 또한 24일 "죽음의 급식실을 멈춰라!"라는 제목의 성명을 발표했다. 이들은 성명을 통해 "학교 급식실에서 폐암으로 사망한 노동자는 이로써 15명에 달한다"며 "도대체 학교 급식실의 죽음은 언제까지 반복될 것인가. 학교 급식실의 폐암은 구조적인 직업병이며, 반복되는 중대재해다. 이 죽음에 대한 책임은 너무도 분명하다"고 지적했다.또한 "환기시설 개선을 2027년까지 미루고 있는 교육청, 산업안전보건법으로 급식실 폐암을 관리할 책임을 방기하고 있는 고용노동부, 그 위험을 알고도 손 놓고 있는 교육부, 그리고 전체 책임을 외면한 정부가 이 죽음에 책임져야 한다"며 ▲학교 급식실 배기·환기시설을 즉각 전면 개선 ▲폐CT 검진 전면 정례화 ▲학교급식실 폐암의 산업안전보건법 차원 예방, 관리 ▲노동자 안전 책임 위한 학교급식법 개정 등을 촉구했다.한편 전국교육공무직본부는 오는 26일 오전 10시, 충북교육청 앞에서 고인을 추모하고 충북교육청을 규탄하는 기자회견을 열 방침이다.