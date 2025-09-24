'공무국외출장 심사 기준 강화' 조례 가결하고도 두바이 간 울산시의원

울산 기업들의 두바이 진출 지원 등을 위한 울산시의회 산업건설위원회의 아랍에미리트 두바이와 아부다비 공무 국외 출장에 행자위 소속 국민의힘 천미경 시의원이 동행해 예산낭비 논란이 일고 있다(관련 기사 : 소속 위원회도 아닌데 두바이 출장에 왜 동행?
).
그런데, 해외 연수를 떠나기(17일) 불과 일주일 전인 9월 10일, 울산시의회가 자체 공무국외 출장에 관한 조례 개정안을 가결하며 "공무국외출장의 심사기준 강화, 투명성 제고, 외유성 출장 방지를 통해 내실 있고 투명한 공무국외활동 운영을 도모하고자 함"이라고 밝힌 것으로 나타났다.
시의회 해외연수심의위원회에서 "행자위 소속 의원의 산건위 연수 참여는 문제가 있다"는 지적이 나온데다, 천미경 의원 본인뿐 아니라 공무원까지 대동해 560여 만 원의 경비가 소요된 것을 두고 "혈세 낭비"라는 비난 여론이 뜨겁다.
더불어민주당 울산시당 "지독한 자기모순" 비판
더불어민주당 울산시당은 24일 논평을 내고 "천미경 의원 본인은 '스마트시티와 관련해 정당한 연수였다'며 잘못한 게 없다는 입장"이라며 "천 의원을 비롯한 울산시의원은 스스로 만든 조례를 스스로 무시하는 지독한 자기모순에 빠져 있다"고 지적했다.
이어 "지방의원의 해외연수에 따른 논란은 매년 끊이지 않는다. 외유성 논란은 기본이고 항공료 부풀리기 의혹 등이 있으며, 이번 건 역시 처음 있는 일이 아니다"며 "그럼에도 지방의원의 해외연수가 개선되지 않는 것은 이미 지방의원 스스로 기득권화되어서 그런 게 아닌지 되돌아봐야 한다"고 밝혔다.
민주당 울산시당은 "어려운 민생경제로 고통받는 시민을 생각한다면, 시민의 혈세를 그렇듯 아무렇지 않게 쓸 수 있겠나"며 "신뢰받는 소통의회를 위해서라면, 이번 논란에 대한 시민의 분노를 가슴 아픈 회초리로 받아들여야 할 것"이라고 충고했다.
특히 민주당 울산시당은 "이번 사례처럼 대부분의 시민들이 납득하지 못하는 관행은 폐지해야 한다"며 "소속된 상임위의 해외연수 계획이 없더라도 의원이라면 누구나 300만 원 정도의 해외연수비를 쓸 수 있기 때문에 소속 상임위와 상관없이 해외연수에 갈 수 있게 하는 것이 시민의 눈에는 자기 밥그릇 챙기기로밖에 보이지 않는다"고 지적했다.
그러면서 "해마다 반복되는 지방의원의 해외연수 논란을 불식시키고 시민들로부터 신뢰받기 위해서라면 관련 조례 등 시스템을 근본적으로 개선해야 한다"며 "천 의원도 문제지만 이러한 문제에 울산시의회 스스로 뼈아픈 반성과 함께 시민에게 사과해야 한다"고 밝혔다.