의원들 단속 나선 국힘, 출석 체크에 출국 금지령까지

"참석률이 높지 않다. 한마음 한뜻이 되어주기를 바란다." - 송언석 국민의힘 원내대표
본격적으로 대여 투쟁에 돌입한 국민의힘이 '단일대오'를 강조하며 소속 의원 '잡도리'에 나섰다. 앞서 국민의힘은 동대구역 앞에서 약 6년 만에 대규모 장외 집회를 여는 등 세 결집에 집중하고 있다(관련 기사: 취임 100일 갓 넘긴 대통령 끝내자는 제1 야당
https://omn.kr/2fedt). 하지만 당력을 총동원한 집회에서도 107명의 국회의원 중 20여 명 불참하는 등 '출석률' 문제가 대두되고 있다.
국민의힘은 곧 있을 본회의와 주말 대규모 집회를 앞두고 행사마다 출석 여부를 확인하기로 했다. 또한 해외 일정 전면 금지까지 공지하며 기강 잡기에 나섰다. 장동혁 대표가 누누이 강조한 단일대오가 흐트러지자, 원내 지도부가 나서서 의원들 단속에 나선 셈이다. 하지만 일부 의원이 반발하며 내부 기류가 심상치 않게 흐른다.
'출석 체크'에 "담임 선생님들 같다"라는 반응마저
송언석 원내대표는 24일 오후 3시 서울 여의도 국회의사당 본관에서 긴급 의원총회를 열었다. 당직자들은 이날 의총에 참석하는 의원들 출석을 확인했다. 이에 인요한 의원은 "출석 (인정) 안 시켜줄까 봐 빨리 왔다. (출석 체크를 하니) 담임 선생님들 같다"라고 말하기도 했다.
마이크를 잡은 송 원내대표는 "절대다수를 점하는 민주당에 끌려다닐 수는 없다", "(민주당은) 허점이 많은 정부조직법 개정안을 위해 민생 법안을 뒷전으로 보내는 우를 범하고 있다"라고 운을 뗐다.
이어 "(우리는) 소수 야당이기 때문에 할 수 있는 것은 다 해야 한다. 민주당의 폭주를 막기 위해 최선을 다해야 한다"라며 "힘들어도 죽기 살기로 싸우는 게 야당 말살 정국에서 유일하게 쓸 수 있는 수단"이라고 강조했다.
그러면서 "(국민의힘) 의원들이 여러 가지 사정으로 (행사) 참석률이 높지 않다"라고 지적했다. "많이 바쁘신 줄 안다. 또 지도부 행보에 찬성하지 못하겠다는 분들도 많이 계실 줄 안다"라면서도 "(그럼에도) 지금 상황의 엄중함에 맞춰서 한마음 한뜻이 되어주길 바란다"라고 당부했다.
현장에서는 곧장 "네!"라는 답과 함께 박수가 나왔다. 모두발언이 끝나고 의원총회가 비공개로 전환하는 동안, 박상웅 원내부대표는 퇴장하는 기자들에게 들리도록, 소속 의원들을 향해 "반대 의견이 있으면 언론에 가서 딴소리 하지 말고 당당하게 의총에서 말하라"라고 목소리를 높이기도 했다. "목소리가 너무 크다"라는 반응이 바로 따라 나왔지만, 당 기조에 비판적인 목소리가 언론 인터뷰로 보도되는 데 대한 불만을 노골적으로 드러낸 것이다.
본회의·주말 서울 집회... 과연 참석률 오를까
송 원내대표는 하루 전인 지난 23일, 소속 의원들에게 문자 메시지를 보내 '해외 활동 전면 금지'를 공지하기도 했다.
문자에서 그는 "우리 당은 본회의에 상정되는 모든 법안에 대해 무제한 토론으로 대응하고자 한다. 의원들은 본회의 무제한 토론을 대비하여, 사전에 일정을 조정하길 바란다"라며 "이 시간 이후부터 해외 활동 및 일정은 전면 금지됨을 알린다"라고 했다.
하지만 이런 '잡도리'가 큰 효과를 낼지는 미지수다. 내부에선 당장 반발의 목소리도 나온다. 이날 의원총회가 비공개로 전환된 후, 한지아 의원은 취재진과 만나 "(의총에서) 필리버스터(무제한 토론)에 대한 표결은 아직 안 했다. 일부 반발이 있다"라고 전했다. 최은석 원내수석대변인도 의총이 끝난 직후 "일부 이견이 있기는 했다"라고 시인했다. 다만 "그런 (반대) 의견이 많진 않았다"라고 덧붙였다.
지난 22일 국민의힘이 대구 동구 동대구역 광장에서 진행한 대규모 집회엔 지도부와 현역 의원 80여 명, 원외당협위원장 40여 명 등이 참석한 것으로 알려졌다. 당시 김재섭·안철수 등 소장파나 조경태·한지아 등 친한동훈계 인사는 모습을 드러내지 않았다.
국민의힘은 오는 28일 서울 중구 대한문 인근에서 또 대규모 집회를 벌인다. 정권 비판적인 의제를 추석 민심 밥상에 올려서 반전을 꾀하겠다는 계산이다. 그러나 장외투쟁 효과에 대한 반문이 당장 제기되는 만큼 단일대오를 요구하는 지도부의 목소리가 얼마나 먹힐지는 미지수이다(관련 기사: '6년 만의 장외투쟁' 국힘, 시작부터 삐걱... "효과 없다"
https://omn.kr/2fela).