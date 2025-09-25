'길거리 영상'으로 둔갑한 유튜브 불법촬영, 성희롱 댓글도 난무

큰사진보기 ▲'길거리 영상', '거리 걷기' 등으로 올라오는 유튜브 영상 ⓒ 유튜브채널 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲박아무개씨가 디지털 장의사를 통해 영상 삭제를 요구하는 카톡 내용 ⓒ 취재원 제공 관련사진보기

길거리 풍경을 찍은 영상처럼 보이지만, 실상은 동의 없이 여성들의 신체를 노골적으로 촬영하는 유튜브 채널에 공분이 일고 있다.프리랜서인 20대 여성 박아무개씨는 올해 유튜브에서 서울 번화가를 촬영하는 이른바 '거리 걷기' 영상을 발견했다. 평범한 영상인 줄 알았지만, 그 안에는 거리를 걷는 자신의 모습이 모자이크 없이 나왔다.1초 남짓 등장했지만, 댓글창에는 이미 박씨를 겨냥한 성희롱성 발언으로 가득했다. "꽃뱀처럼 보인다", "저런 애들은 (성범죄 사안으로) 합의금 장사한다", "저런 여자와 스치면 다음 날 경찰서에 가 있다" 등 박씨의 신체를 평가하거나 여성 혐오적인 시각이 반영된 댓글들이 달렸다.박씨는 황급히 채널 운영자에게 삭제를 요청했다. "죄송하다"는 말과 함께 영상이 내려갔지만, 이번에는 해당 영상을 짧게 편집한 쇼츠가 다른 채널에 올라갔다. 그는 "다른 채널이지만, 실제 운영자가 동일하다는 사실을 알아챘다"라면서 "분명 운영자가 '삭제하겠다'고 말했지만, 과연 내 영상이 완전히 삭제될지 의문이 들었다"라고 털어놨다.처음에는 운영자를 향한 법적 대응을 고려했다. 하지만 인터넷에 검색해도 신고 및 고소 방법에 관한 정보가 부족했고, "길거리 영상으로 분류되면 법적 처벌이 어렵다"는 의견도 있었다. 결국 박씨는 직접 디지털 장의사를 고용해 자신이 나온 영상을 삭제하는 방법을 택했다.박씨는 23일 <오마이뉴스>와 한 전화 통화에서 "나처럼 원치 않게 영상에 나와 피해를 본 여성들이 있겠지만, 자신이 촬영된 사실조차 알지 못해 대응하지 못할까 염려된다"라며 "피해자가 스스로 피해 사실을 발견하고 이를 입증해야 하는 과정이 힘들고 옳지 못한 일"이라고 전했다.이어 "최근 영상들을 보니 이젠 길거리가 아닌 페스티벌, 공연장, 맛집 골목 등 여성들이 많이 방문하는 장소나 사람들이 몰리는 생활권까지 와서 촬영하고 있다"면서 "이들의 촬영 범위가 넓어질수록 피해자도 많아질 텐데 단지 '길거리를 촬영했다'는 주장으로 법망에서 빠져나가지 못하게 해야 한다"라고 당부했다.해당 채널들은 섬네일에 노출 있는 여성들의 모습을 강조하거나 일부러 느린 재생 속도로 편집해 출연 인물들을 강조한다. 지나가는 행인들의 얼굴을 옅게 모자이크 처리하는 경우도 있지만, 얼굴과 신체를 적나라하게 보여주는 영상도 상당하다.특히 댓글창에는 특정 인물이 나오는 영상 시간을 기재하면서 성희롱 발언을 하는 이들이 대다수다. 일부 채널은 유료 회원을 위한 전용 영상을 올리는 등 수익 구조를 확대하고 있다.민고은 변호사(법무법인 진서, 한국여성변호사회 인권이사)는 "촬영된 각도나 신체 부위, 촬영자 의도 등을 고려해 성적 욕망이나 수치심을 유발하는 신체 영상으로 분류된다면 성폭력처벌법으로 처벌할 여지가 있다"라고 말했다.민 변호사는 "영상에 성희롱 댓글을 남긴다면 통신매체이용음란죄가 적용될 수 있고 특히 피해자를 특정한 댓글이라면 정보통신망법상 명예훼손에 해당할 수 있다"라고 분석했다. 이어 "이러한 영상들이 피해자의 성적 자유나 함부로 촬영당하지 않을 자유, 성적 대상화가 되지 않을 자유를 침해한다고 볼 수 있다"라고 했다.허민숙 국회 입법조사처 입법조사관 또한 "길거리를 촬영한 영상이라고 주장해도 개인의 동의 없이 촬영한 영상이기 때문에 초상권 침해에 따른 처벌이 가능하다"라면서 "댓글창에서 개인을 특정해 성희롱한다면 모욕죄나 명예훼손 등으로 처벌할 수 있다"라고 비판했다.박씨는 "나와 비슷한 상황에 놓인 여성들을 위해 SNS에 대처 방안을 올린 적이 있다"라면서 "허락 없이 영상에 쓰였을 때 어떻게 대응할지 등에 대한 내용이었는데 돌아온 건 2차 가해였다"라고 회상했다.그는 "해당 게시글에 '애초 그런 옷을 입고 왜 돌아다니냐', '왜 그런 영상에 나온 거냐'는 의견이 달렸다"라면서 "여성들이 직접 겪은 피해를 폭로하고 서로를 보호하는 과정조차 비난하는 시선이 있다"라고 꼬집었다.김주희 덕성여대 교수(여성학)는 "여성들이 스스로 '우리는 풍경이 아니다', '응시의 대상이 아니다'라고 외치기 시작했다"라면서 "중요한 건 문제의식을 갖고 피해를 고발하는 여성들의 목소리에 침묵하는 것이 아닌 사회적 의제로 전환하는 것"이라고 강조했다.이어 "여성이 구경거리가 아니라는 인식을 바탕으로 사회적 제도나 관습을 바꿔야 한다"라면서 "이 과정에서 그간 여성들이 느꼈던 문제점과 그들의 항의에 주목해야 한다. 또 이들의 목소리가 요구하는 것을 수용하고 여성을 향한 관람자적 시선에서 벗어나야 한다"라고 했다.