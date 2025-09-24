송영길 번역, '민주당을 떠나며' 27일 광주 북콘서트

큰사진보기 ▲불법 정치자금 수수 혐의로 1심에서 실형을 선고받고 법정구속 된 소나무당 송영길 대표가 23일 오후 경기도 의왕시 서울구치소에서 보석으로 석방되며 소감을 밝히고 있다. 2025. 6. 23 ⓒ 권우성 관련사진보기

송영길 소나무당 대표의 첫 번역서 '민주당을 떠나며' 책 표지.

더불어민주당 대표를 지낸 송영길 소나무당 대표가 오는 27일 오후 3시 광주 김대중컨벤션센터에서 북콘서트를 연다.지난 8일 출간된 송 대표의 첫 번째 번역서 '민주당을 떠나며(메디치미디어)'는 교보문고 정치·사회 분야 베스트셀러 순위에 올랐다.책의 저자인 털시 개버드는 민주당 대선 후보 경선을 거쳐 현재 트럼프 행정부 2기의 정보 수장인 국가정보국장을 맡고 있는 인물이다. 그는 책을 통해 미국 정계의 숨겨진 진실을 낱낱이 드러낸다.송 대표와 개버드 국장의 인연은 2015년부터 이어져왔다. 이번 옥중 번역 작업은 단순 번역을 넘어 한국의 민주주의와 국제 정세에 대한 성찰까지 깊게 담아냈다는 평가를 받는다.앞서 송 대표는 지난 19일 노무현 시민센터에서 이 책과 관련한 북콘서트를 개최한 바 있다. 이날 이재명 대통령은 송 대표에게 축전을 보내 격려하기도 전했다.이 대통령은 축전에서 "어려운 여건 속에서도 털시 개버드의 'For Love of Country'를 우리말로 옮기는 데 많은 노력을 기울여 주셨다"며 "그 열정과 노고가 더욱 빛나도록 더 많은 독자가 이 책을 통해 현대 민주주의 사회의 고민을 다각적으로 사유하게 되길 바란다"고 전했다.