협동조합 투명성이 만드는 선순환

협동조합에 대해 알고 싶어하는 분들, 협동조합 조합원분들과 함께 협동조합 정관으로 협동조합의 특징을 얘기 나눠보려 합니다. 협동조합 표준정관은 비어있는 부분에 단순히 빈칸 채우기를 할 것이 아니라 조합원들이 함께 읽으며 협동조합에 대해 배울 수 있는 좋은 교보재이기 때문입니다.
15번째 시간은 표준정관의 제59조 운영의 공개입니다. 구체적인 내용은 다음과 같습니다.
제59조(운영의 공개) ① 조합은 결산결과의 공고 등 운영사항을 적극 공개하여야 한다.(法)
② 조합은 정관·규약·규정과 총회·이사회의 의사록, 회계장부 및 조합원 명부를 주된 사무소에 비치하여야 한다.(法)
③ 결산보고서는 정기총회 7일 전까지 주된 사무소에 비치하여야 한다.
④ 조합원과 조합의 채권자는 제2항 및 제3항의 서류의 열람 또는 그 사본을 청구할 수 있다.(法)
⑤ 조합은 제4항의 청구가 있을 때에는 정당한 이유 없이 이를 거부하지 못한다.
⑥ 조합은 조합원수가 200인 이상이거나 정기총회의 승인을 받은 직전 사업연도의 결산보고서에 적힌 출자금 납입 총액이 30억 원 이상일 경우, 우선출자를 발행할 경우 결산일로부터 4개월 이내에 기획재정부장관이 지정하는 인터넷 사이트에 다음 각 호의 자료를 게재하여야 한다.(法)
1. 정관, 규약, 규정
2. 사업결산 보고서
3. 총회, 대의원총회, 이사회의 활동 상황
4. 사업결과 보고서
적극적 공개 의무, 조합의 책임
제59조 제1항에서 규정한 "적극적 공개"는 단순히 요청이 있을 때만 정보를 제공하는 소극적 자세를 넘어서, 조합이 스스로 나서서 운영 현황을 공개해야 한다는 의미입니다. 특히 결산결과의 공고는 조합원들이 조합의 경영 상태를 파악할 수 있는 가장 중요한 정보 중 하나입니다.
제2항과 제3항은 조합이 반드시 사무소에 비치해야 하는 서류들을 구체적으로 명시하고 있습니다. 정관, 규약, 규정은 조합 운영의 근본 원칙을 담고 있으며, 총회와 이사회 의사록은 의사결정 과정의 투명성을 보여줍니다. 회계장부는 재정 운영의 투명성을, 조합원 명부는 조합의 구성 현황을 확인할 수 있게 해줍니다. 또한 결산보고서를 정기총회 7일 전까지 비치하도록 한 것은 조합원들이 총회에서 결산을 승인하기 전에 충분한 검토 시간을 갖도록 배려한 것입니다.
열람권, 조합원의 기본권
제4항과 제5항은 조합원과 채권자의 서류 열람권을 보장하고 있습니다. 특히 제5항에서 "정당한 이유 없이 이를 거부하지 못한다"고 명시한 것은 매우 중요한 규정입니다.
실제 상담 사례를 보면, 일부 조합에서는 "회계장부는 기밀"이라거나 "이사회 의사록은 공개할 수 없다"는 식으로 조합원의 열람 요구를 거부하는 경우가 있습니다. 하지만 법은 이를 명확히 금지하고 있습니다. 조합원이 정당한 절차를 거쳐 서류 열람을 요구했다면, 조합은 이를 거부할 수 없습니다.
대규모 조합과 사회적협동조합의 경영공시 의무
제6항은 일정 규모 이상의 조합에 대해 더욱 강화된 공시 의무를 부과하고 있습니다. 조합원 수가 200인 이상이거나 출자금 납입 총액이 30억 원 이상인 조합, 그리고 우선출자를 발행하는 조합은 결산일로부터 4개월 이내에 기획재정부 지정 인터넷 사이트에 주요 자료를 게재해야 합니다. 이는 대규모 조합의 사회적 영향력과 공공성을 고려한 조치로, 조합원뿐만 아니라 일반 대중도 조합의 운영 현황을 확인할 수 있게 합니다.
특히 사회적협동조합의 경우, 제6항의 경영공시가 규모에 관계없이 의무사항으로 적용됩니다. 이는 사회적협동조합이 사회적 목적 실현을 위해 설립되어 공익적 성격을 갖고 있기에 더 높은 수준의 투명성이 요구되기 때문입니다.
투명성이 만드는 선순환
협동조합의 운영 공개는 단순한 법적 의무를 넘어서, 조합의 지속가능한 발전을 위한 필수 요소입니다. 상담 현장에서 보면, 투명하게 운영되는 조합일수록 조합원들의 신뢰도가 높고, 어려운 상황에서도 조합원들이 함께 문제를 해결하려는 의지를 보입니다.
반면 정보를 감추거나 소극적으로 공개하는 조합은 조합원들의 불신이 쌓이고, 결국 조합 해산이나 심각한 내부 갈등으로 이어지는 경우가 많습니다. 투명한 운영은 조합원들의 신뢰를 높이고, 이는 다시 조합원의 적극적 참여로 이어집니다. 또한 외부 이해관계자들에게도 조합의 건전성과 신뢰성을 보여주어 사회적 지지 기반을 확대하는 효과가 있습니다.
