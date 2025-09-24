음성군, 생활임금 첫발... 2026년 시급 1만 1841원 확정

큰사진보기 ▲충북 음성군은 오는 2026년 처음 시행하는 생활임금 수준을 시급 1만 1841원으로 확정했다고 밝혔다. 이는 월 209시간 기준 월 247만 4760원에 해당하며, 2026년 법정 최저임금인 1만 320원보다 14.7% 높은 수준이다. ⓒ 음성군 제공 관련사진보기

충북 음성군은 오는 2026년 처음 시행하는 생활임금 수준을 시급 1만 1841원으로 확정했다고 밝혔다. 이는 월 209시간 기준 월 247만 4760원에 해당하며, 2026년 법정 최저임금인 1만 320원보다 14.7% 높은 수준이다.24일 음성군 생활임금위원회는 회의를 거쳐 2026년도 음성군 생활임금을 결정했다. 음성군과 노동자·사용자 단체, 관련 전문가 등 7명으로 구성된 음성군 생활임금위원회는 매년 9월 30일까지 내년도 생활임금 수준 및 적용대상을 결정한다.이날 회의에서는 음성군이 제시한 생활임금 수준 중 가장 높은 금액이 선정되었다. 시급 1만 1841원은 가계지출을 기준으로 산정한 것으로, 올해 전국평균 3인 가구 가계지출액과 내년도 예상 가계지출 증가율을 고려했다. 가계평균임금을 기준으로 산정한 노동계의 생활임금 시급 1만 2629원은 받아들여지지 않았다.현재 충북도 내에서 내년에 생활임금제를 시행하는 지자체는 충북도와 충주시, 그리고 음성군뿐이다. 2022년부터 생활임금제를 시행한 충북도의 내년 생활임금 수준은 1만 2177원이고 음성군과 같이 내년에 생활임금제 첫걸음을 띤 충주시는 1만 1130원이다.2026년 생활임금을 결정한 지자체들 중 군 단위에서는 음성군의 생활임금 수준이 비교적 높은 편이다. 지난 9일과 10일 내년도 생활임금을 결정한 가평군과 양평군의 경우 각각 1만 1210원, 1만 1300원 수준이다.생활임금의 적용대상 범위는 ▲군 소속 노동자 ▲출자·출연 기관 소속 노동자 ▲군으로부터 사무를 위탁받은 기관·업체 소속 노동자로 한정되었다. 이에 따라 2026년 음성군 생활임금 적용 대상자는 총 297명으로 이중 기간제 노동자가 210명, 민간위탁 노동자가 87명이다.생활임금제는 최저임금 이상의 임금을 보장함으로써 노동자가 인간다운 생활을 영위할 수 있도록 지원하는 제도로, 각 지방자치단체가 조례를 제정하여 운영하고 있다.음성군은 2023년, 2천 명이 넘는 주민이 군의회에 직접 생활임금조례를 청구함에 따라 조례 제정을 추진했다. 이후 2024년 군의회는 조례를 부결했으나 군민의 지속적인 항의에 올해 6월, 조례가 군의회를 통과했다.한편 지난 2023년부터 음성군 생활임금 시행을 주장해 온 '음성노동자권리찾기사업단 꿈틀'은 이날 성명서에서 "음성군이 확정한 11,841원은 실질 생계비를 충분히 반영했다고 보기는 어렵지만, 제도 시행 첫해라는 점에서 의미 있는 출발"이라며 "무엇보다 중요한 것은 이 결정이 선언적 의미에 그치지 않고, 실제 군민들의 삶을 바꾸는 제도가 되어야 한다는 점"이라고 강조했다.이어 "민간사업자가 아닌 노동자·시민사회 대표가 실질적으로 참여할 수 있는 구조를 보장하고, 위탁·용역 노동자, 간접고용 노동자, 나아가 지역 내 민간부문으로의 확산을 위한 정책적 노력과 사회적 대화가 필요하다"며 생활임금위원회의 투명하고 공정한 운영과 적용 범위의 확대를 촉구했다.음성노동자권리찾기사업단 꿈틀은 지난 16일부터 음성군청 앞에서 생활임금 적용대상 확대와 노동자 의견 청취 등을 요구하며 피켓 시위에 나서왔다.