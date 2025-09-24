메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
여주시, 관광인프라 확장 위한 전략적 협약… 지구단위계획 본격화

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

한줄뉴스

25.09.24 15:17최종 업데이트 25.09.24 15:17

여주시, 관광인프라 확장 위한 전략적 협약… 지구단위계획 본격화

원고료로 응원하기
경기 여주시는 지난23일 여주시청 시장실에서 농업회사법인 ㈜백송농원과 업무협약을 체결했다.
경기 여주시는 지난23일 여주시청 시장실에서 농업회사법인 ㈜백송농원과 업무협약을 체결했다. ⓒ 여주시

경기 여주시는 지난23일 여주시청 시장실에서 농업회사법인 ㈜백송농원과 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 관광휴양형 단지 조성과 연계해 시민 편익 증진과 지역 경제 활성화를 목표로 한다.

백송농원은 협약에 따라 세종대왕면 역세권에 33,010㎡(9,985평) 규모의 근린 공원을 조성하여 여주시에 공공기여 한다. 공원은 시민 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 열린 공간으로 조성될 계획으로, 산책로·녹지·휴식공간을 배치하여 시민들의 삶의 질 향상과 여가문화 증진에 크게 기여할 것으로 기대된다.

AD
또한 관광휴양형 단지에는 파3 골프연습장, 영화촬영장을 비롯하여 수경정원, 전망공간, 솔숲길 등 다양한 테마 공간이 조성되어 시민과 관광객 모두가 체험과 휴식을 동시에 즐길 수 있는 명소가 될 전망이다.

특히 기존 출렁다리와 여주의 주요 관광지들과 연계되면 여주 전역의 관광 시너지 효과를 높이고 지역경제 활성화에도 긍정적인 파급 효과를 가져올 것으로 보인다. 이와 함께 백송농원은 필요 인력을 지역 인재로 우선 채용해 양질의 일자리 창출에도 앞장설 계획이다.

이충우 여주시장은 "이번 협약은 여주 시민에게는 쾌적한 공원과 휴식 공간을 제공하고, 관광휴양형 단지를 통해 새로운 체험과 즐길 거리를 선사하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "공원 조성을 통한 생활환경 개선과 관광단지 조성을 통한 경제 활성화, 두 가지 성과가 동시에 이뤄져 시민 만족도가 크게 높아질 것으로 기대한다"고 밝혔다.

#여주시

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사경기도, 보이스피싱 등 금융사기 대응 강화… 8개 기관과 협력

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초