농업 AI 에이전트 나왔다… 5만여 농업데이터로 영농 지원

큰사진보기 ▲농촌진흥청이 소개한 농업분야 인공지능 에이전트 서비스를 이용할 수 있는 '최신농업기술알리미' 앱을 소개하는 영상의 한 장면. ⓒ 농촌진흥청 관련사진보기

큰사진보기 ▲이상호 농촌진흥청 기획조정관이 24일 정부세종청사에서 네이버클라우드 등 민간과 협력해 농업 인공지능(AI) 에이전트 서비스를 개발해 농업분야 인공지능 전환에 본격적으로 나선다고 밝혔다. ⓒ 유창재 관련사진보기

농촌진흥청이 농민들에게 다양한 농업기술 정보를 제공하는 '농업 분야 인공지능(AI) 에이전트' 서비스를 처음 선보였다. 농촌이 직면한 고령화·청년 인구 감소·기후변화 등 농업 현안에 AI를 활용하고, 농촌 분야도 AI대전환(AX)를 시작하겠다는 것.24일 농촌진흥청에 따르면 작년 7월부터 네이버쪽과 관련 기술 개발에 착수해, 올해 초부터 8월까지 시범운영을 거쳤다. 해당 서비스는 농진청이 보유한 데이터뿐만 아니라 새로운 정보도 추가로 학습해 방대한 농업데이터를 담고 있다. 또 전문가 검증을 거쳐 정확도를 높였다. 현재 '최신농업기술알리미' 앱을 통해 서비스를 이용할 수 있다. 구성은 농업백과, 농업교육, 영농설계 등 3개 영역으로 구분했다.우선, 생성형 AI 챗봇 형태의 서비스인 '농업백과'에는 농업기술서 6300여 권과 다양한 품종정보, 주간 농사정보, 현장 기술지원 사례 등 약 5만여 건의 정보가 담겼다. 농업 관련 궁금증을 언제, 어디서나 해결할 수 있도록 실시간 민원 상담도 가능하다.농업기술 전문 포털 '농사로', 농업과학기술정보서비스(ASTIS), 농작업 안전정보 포털 '농업인안전365' 시스템과도 연결했다. 11월에는 농촌인적자원개발센터의 교육 포털 'e-HRD'와 연계해 AI가 개인에게 적합한 교육 강좌를 추천해 주고 필요한 영농정보를 제공할 예정이다.추가로 11월에 음성 질의 답변 기능과 내년 상반기 중 병해충 이미지를 판별하는 기능을 넣는다. 2027년까지 농업인 모두가 활용할 수 있는 'AI 모바일 포털 플랫폼'으로 확대·발전시킨다는 목표다.농업교육서비스는 1700여 편의 농업기술 동영상이 제공되는 쌍방형 교육이 제공된다. 이용자가 필요로 하는 지역·작목 등을 입력하면, 맞춤형 농업기술 동영상 정보를 AI가 추천해준다. 내용 요약서비스도 받을 수 있다.영농설계 서비스는 예비 농업인을 위해 AI가 귀농 준비기, 진입기, 성장기 등 단계별로 적합한 작목과 경영정보를 제공한다. 최근 10년간 식량 작물, 채소·과수 등 10개 분야 114개 품목의 정보가 담겼다. 농업인의 안정적 정착을 돕는다.이후 소비·유통 데이터를 추가로 학습시켜 최적의 경영분석 정보를 제공한다는 계획이다. 기상재해, 시장변화 등 내·외부 환경 분석을 통해 맞춤형 농가 경영전략 수립도 가능하도록 지원할 예정이다.이상호 농촌진흥청 기획조정관은 "귀농가구들이 어려움을 겪는 첫 번째가 소득이고, 두 번째가 농사 부분"이라며 "영농기술과 경험이 부족하다는 문제의식에서 이번 AI 에이전트를 개발하게 됐다"고 설명했다.이어 그는 "현장에서 발생하는 개선 사항은 운영하면서 지속적으로 보완해 나가겠다. (AI의) 학습 범위도 품종 육종, 식품, 농약 등 주요 정보시스템까지 확대해 최적의 의사결정을 지원하겠다"며 "농업 분야 AI 융합 전략의 출발점이자 농업인 곁에서 함께 일하는 AI 비서를 만드는 과정"이라고 말했다.