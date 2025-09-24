"아동학대 신고와 반복적 악성 민원, 학교가 쓰러지고 있다"

큰사진보기 ▲전교조 충남지부 관계자들이 24일 충청남도교육청 정문 현관에서 기자회견을 진행하고 있다. ⓒ 충남지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲악성민원 대책 마련을 촉구하며 철야 농성에 들어간 전교조 충남지부. ⓒ 충남지부 관련사진보기

전국교직원노동조합(아래 전교조) 충남지부가 24일 오전 11시 충청남도교육청 정문 현관에서 기자회견을 열고, 악성 민원 대책 마련을 촉구했다.전교조 충남지부 김재일 사무처장의 사회로 진행한 기자회견에서는 오수민 충남지부장과 고차원 충남지부 천안초등지회장, 심성훈 충남지부 정책실장 등이 발언에 나섰다.이들은 지난 2024년 11월 방송된 MBC < PD 수첩 > '아무도 그 학부모를 막을 수 없다' 편에서 방송된 사례를 예로 들며, 악성 민원의 심각성을 지적했다.참석자들은 "충남의 교권 침해 상황도 크게 다르지 않다"면서 "아산 A초등학교에서 한 학부모는 담임 교사에 대한 무차별적 악성 민원으로 교사에 대한 모욕, 교권을 침해한 행위로 인정받아 서면 사과 및 재발 방지 서약 조치를 받았지만 이를 이행하지 않았다"고 밝혔다.전교조 충남지부에 따르면, 해당 학부모는 학교에 지속해서 민원을 넣고 교실에 무단침입해 해당 행위가 교권 침해로 인정받아 특별교육 5시간 조치를 받았으나 특별교육도 이수하지 않았다.이런 상황에 대해 전교조 충남지부는 악성 민원인 앞에서 교육청의 통합 민원 대응 시스템과 학교의 민원 대응 시스템이 무용지물이라고 비판했다. 형사 범죄로 입건되지 않는 이상 악성 민원인을 처벌할 수 있는 근거가 없다는 것이다.심성훈 충남지부 정책실장은 "민원인의 권리는 보장되어야 하지만 무고성 아동학대 신고와 반복적인 악성 민원으로 인하여 학교가 쓰러져간다면 그 권리는 제한되어야 하고, 악성 민원은 명백한 범죄다"고 기자회견문을 통해 주장했다.전교조 충남지부는 ▲범죄 행위에 해당하는 악성 민원에 대해 교육청 고발 의무화 ▲교권보호위원회 조치 사항 이행 강제화 ▲교육활동 침해행위에 '목적이 정당하지 않은 신고, 고소, 고발 허위 제보 및 손해배상 청구' 추가 ▲무분별한 정서적 아동학대로부터 교사 보호 등의 실질적인 교권 보호 대책 마련 ▲충청남도교육청의 제대로 된 교권 보호 대응책 마련 ▲악성 민원에 대한 특단의 대책 마련을 교육부에 건의 등을 요구하며 농성에 돌입했다.이와 관련해 교육계 한 관계자는 "악성 민원과 아동학대의 경계가 애매한 게 사실이다. 교육 현장 구성원의 다양한 목소리를 통해 학생과 학부모, 교사가 모두 만족할 수 있는 방안을 찾는 데 노력해야 한다"고 조언했다.