[단독] 정부 돌보미 학대 벌금형, 세달 뒤에야 안 부모... 법원 "피해자에 알릴 의무 없어"

큰사진보기 ▲아동학대처벌법 위반 혐의로 지난 6월 처벌(벌금 1000만 원)된 A씨가 사건 당시 쌍둥이 남매를 신체적으로 학대하는 모습. ⓒ 피해자 제공 관련사진보기

1. 2024.12.26. 11:22 발로 남아의 다리를 걸어 넘어뜨림

2. 2024.12.27. 15:59 여아가 울자 효자손을 보이며 "뚝"이라고 말함

3. 2024.12.30. 11:29 양손으로 남아의 몸을 강하게 돌리고 바닥에 넘어뜨림

4. 2024.12.31. 14:11 양손으로 누워 있는 여아의 머리를 강하게 돌리고 강제로 일으킴

5. 2024.12.31. 14:24 손으로 여아의 뒤통수를 밀어 넘어뜨리고 머리를 2회 때림

6. 2024.12.31. 13:26 남아가 일어나려고 하자 양손으로 머리와 몸을 강하게 누름

7. 2025.1.3. 11:15 효자손을 쥐고 여아에게 "빨리 와!"라고 큰소리침

8. 2025.1.6. 14:52 "어쭈 울기만 해! 뚝! 왜 울어!"라고 큰소리쳐 여아를 울리고 옆에 있던 남아에게 "일어나"라고 큰소리침

9. 2025.1.6. 15:02 효자손으로 여아의 왼쪽 발바닥을 3회 때리고 계속 때릴 듯이 위협함

두 돌이 갓 지난 쌍둥이 남매를 폭행한 정부 파견 아이돌보미가 지난 6월 벌금형의 처벌을 받은 것으로 뒤늦게 확인됐다. 최근에야 이 사실을 알게 된 피해아동 부모는 "처벌 결과를 너무 늦게 알아 (더 강한 처벌을 위한) 대응을 하지 못했다"고 토로했는데, 법원은 "피해자는 형사소송 당사자가 아니므로 결과를 송달할 의무가 없다"고 밝혔다.인천지법은 지난 6월 24일 아동학대처벌법 위반 혐의의 A씨에게 벌금 1000만 원, 아동학대 치료프로그램 40시간, 아동관련기관 취업제한 3년을 약식명령했다. 이는 지난 2월 18일 검찰의 약식기소에 따른 것이다.약식명령서에 따르면, A씨는 2024년 12월 26일~2025년 1월 6일 총 9회에 걸쳐 만 2세 쌍둥이 남매를 신체적·정신적으로 학대했다. A씨는 아이돌봄 서비스를 운영하는 여성가족부가 파견한 돌보미로 지난해 3월부터 평일 7시간씩 피해 남매를 돌봤다.경찰은 지난 1월 CCTV 영상을 확인한 남매 어머니 B씨의 신고 후 사건을 검찰에 넘겼고 검찰은 지난 2월 A씨를 약식기소했다. 법원의 약식명령 후 해당 처벌은 그대로 확정됐다.약식명령서에 기재된 범죄일람표에는 아이들을 바닥에 넘어뜨리거나 머리를 때리고, 효자손으로 발바닥을 때리는 등의 A씨의 범행이 담겼다.피해 남매의 어머니 B씨는 지난 25일 <오마이뉴스>와의 통화에서 "막 두 살 된 아이들이 겪은 충격과 트라우마가 있음에도 돈 몇 푼의 처벌과 단기간 교육으로 끝난다는 현실이 너무나 억울하다"며 "정부가 '믿고 맡기라'고 한 제도 안에서 발생한 아동학대다. 이렇게 가볍게 마무리된다면 또 다른 아이들이 같은 피해를 입을 수밖에 없다"고 말했다.이어 "지난 5, 6월 법원에 문의했을 때 9월 쯤 결과가 나올 것이란 이야기를 들었다. 그런데 법원을 포함해 어떤 기관으로부터도 처벌 결과를 고지받지 못해 화요일(지난 23일)에야 직접 법원과 검찰을 방문해 벌금형 처벌 사실을 알게 됐다"며 "처벌 결과를 너무 늦게 알아 (약식명령 직후) 어떠한 대응도 하지 못했다. 지금은 (더 강한 처벌을 위해) 할 수 있는 게 제한돼 있어 손해배상 소송(민사)을 시작했다"고 말했다.인천지법 측은 같은 날 <오마이뉴스>와의 통화에서 "피해자는 형사소송의 당사자가 아니기 때문에 법원이 약식명령서를 우편으로 송달할 의무가 없다"며 "법원의 약식명령서 송달 의무는 형사소송의 당사자인 검사와 피고인에게만 적용된다"고 밝혔다.