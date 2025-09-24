퇴직교사들 "교사-공무원 정치기본권 보장, 미룰 수 없다"

큰사진보기 ▲포럼 사람과교, 경남지역 해직·퇴직교사들은 24일 경남도의회 브리핑실에서 기자회견을 열었다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"교사·공무원의 정치기본권 보장, 이제는 미룰 수 없다. 후배 교사들을 위해 선배 교사들이 먼저 나선다."포럼 사람과교육(대표 송영기)은 경남지역 해직·퇴직교사들과 함께 24일 경남도의회 브리핑실에서 기자회견을 열어 이같이 밝혔다. 교사‧공무원의 정치기본권 보장 요구에는 지역 해직‧퇴직교사 59명이 이름을 올렸다.이들은 "대한민국에서 교사와 공무원은 오랫동안 정치적 침묵을 강요받아 왔다. 그 시작은 1961년 군사쿠데타 이후 박정희 정권이 교육을 국가 통제의 도구로 삼으면서 비롯되었다"라며 "당시 도입된 교련, 학도호국단, 그리고 정권의 이념 주입은 교사의 정치적 권리를 박탈하는 제도적 장치가 되었고, 그 유산은 오늘날까지도 이어지고 있다"라고 설명했다.현재 공무원‧교사의 정치기본권 제약은 국가공무원법, 정당법, 정치자금법, 공직선거법 등에 따른 것이다. 교사와 공무원은 정당에 가입하거나 정치적 의견을 표현하는 것은 물론이고 정치후원금을 기부하는 것조차 금지하고, 선거 출마도 제한적이라는 것이다.여러 금지 규정을 열거한 이들는 "헌법이 보장하는 시민권의 본질을 심각하게 훼손하는 것"이라며 "경제협력개발기구(OECD) 국가 중 대한민국만이 교사와 공무원의 정당 가입을 전면 금지하고 있다"라고 강조했다.이들은 "국제노동기구(ILO)는 이미 여러 차례 한국 정부에 교원·공무원의 정치기본권 보장을 권고했다"라며 "유럽 주요국과 북미, 아시아 다수 국가에서는 교사가 정치적 권리를 보장받으며, 캐나다는 선거운동을 위해 합법적으로 휴가를 사용할 수 있도록 제도화되어 있다"라고 밝혔다.이어 "그러나 대한민국에서는 단순히 SNS에 정치적 의견을 올리거나 뉴스를 공유했다는 이유만으로도 징계와 형사처벌을 받을 수 있다. 이는 민주주의 국가에서는 결코 용납될 수 없는 현실이며, 대한민국 민주주의의 후진성을 드러내는 대표적 사례이다"라고 덧붙였다.교사의 정치 중립과 관련해, 이들은 "정치적 중립은 학교 안의 교육활동에만 적용되어야 한다. 학교 밖에서는 교사도 평범한 시민으로서 정치적 표현과 정책 결정에 참여할 수 있어야 한다"라며 "이것이야말로 표현의 자유, 사상의 자유, 평등권을 보장하는 헌법의 가치에 부합하며 교육의 공공성을 지키는 최소한의 조건이다"라고 밝혔다.이어 "그러나 현실은 정치적 의견을 드러내는 순간 징계, 전보, 승진 배제, 형사 처벌까지 감수해야 하는 상황"이라며 "후배 교사들은 두려움 속에서 자신의 권리를 말하지 못하고, 민주주의를 가르치면서도 스스로는 민주 시민으로 살지 못하는 모순에 놓여 있다"라고 덧붙였다.퇴직·해직교사들은 "사회관계망서비스(SNS) 활동을 통해 도민과 국민에게 정치기본권 보장의 필요성을 널리 알리겠다", "아침·점심 선전전을 꾸준히 펼쳐 거리에서 시민들을 직접 만나 우리의 목소리를 전하고 지지를 확대하겠다", "교육·시민단체와의 연대를 강화해 정치기본권 보장 운동을 경남 전역으로 확산시키겠다"라고 밝혔다."이재명 대통령은 대선 당시 교사의 정치기본권 보장을 약속했다"라고 언급한 이들은 "정치기본권 보장은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제이다. 대통령은 국민 앞에서 한 약속을 반드시 지켜야 하며, 국회 또한 책임 있는 자세로 응답해야 한다"라고 밝혔다.이번 기자회견에는 송영기‧김정규‧송호찬‧진선식 전 전교조 경남지부장과 안종복‧이원영‧조창래‧이현권‧이순일‧이인식‧양태인‧송철식‧성갑식‧장병공‧서홍수‧장세권‧김미경‧정연수 해직교사, 하만두‧김중희‧유순필‧김은희‧허인수‧서상필‧조경래‧김정숙‧박영대‧김동국‧최윤현‧김창호‧정정식‧김동식‧강춘석‧정강길‧김수찬‧이길찬‧이길렬‧한명자‧이종우‧이선희‧이태영‧제권한‧서도성‧손국석‧안향미‧김재욱‧김광득‧김병철‧곽동철‧구모세‧이두만‧박 현‧박종국‧김진덕‧최두열‧박창명‧정경우‧오재석‧하정중 퇴직교사가 이름을 올렸다.