양기대 전 의원 광명·시흥 3기 신도시 발전 방향 제시...내년 지선 출마?

내년 지방선거 출마자 윤곽이 서서히 드러나는 가운데, 양기대 전 국회의원(경기 광명을)이 내년 지방선거 출마를 위한 정치 행보를 한다는 분석이 나온다. 양 전 의원은 광명시장을 두 번 역임한 경력이 있다. 지난 2018년에 경기도지사에 도전했다가 당내 경선에서 당시 이재명 후보(현 대통령)에게 패한 바 있다.양기대 전 국회의원은 23일 광명시의회가 주최한 정책 세미나에 참석해 광명·시흥 3기 신도시의 성패는 글로벌 빅테크 기업 유치에 달려 있다고 강조한 사실을 자신의 피이스북을 통해 알렸다. 지난달에도 페이스북을 통해 오는 10월 경주에서 열리는 APEC 정상회의 기간에 '글로벌 AI 서밋'을 개최하자고 제안했다.양 전 의원에 따르면 빅테크는 인공지능(AI), 클라우드, 빅데이터 등을 기반으로 세계 산업혁신을 주도하는 애플·마이크로소프트·구글·아마존·메타·엔비디아 같은 거대 기업이다.양 전 의원은 "광명·시흥 신도시는 서울과 가까우며 인천국제공항, KTX광명역과도 인접해 있어, 글로벌 기업들의 연구개발(R&D) 센터나 AI 클러스터를 유치하기에 최적지"라고 강조했다.이어 양 전 의원은 "마침 어제 이재명 대통령이 유엔총회 참석차 미국을 방문해 래리 핑크 세계경제포럼 의장 겸 블랙록 회장과 AI·재생에너지 협력 MOU를 체결했다"며 "래리 회장이 한국을 아시아태평양지역 AI 수도로 만들겠다고 밝힌 만큼, 국제적 네트워크를 활용한다면 빅테크 유치의 길은 열릴 수 있다"라고 밝혔다.양 전 의원은 또한 지난 8월 페이스북을 통해 "APEC 기간에 '인류를 위한 AI 빅뱅'을 주제로 한 '글로벌 AI 서밋'을 개최한다면 미·중 AI 리더와 한국 AI 대표들이 함께하는 글로벌 컨퍼런스에서 국제 AI 협력 및 질서의 규칙을 우리가 주도할 수 있다"고 주장했다.이와 함께 "전 세계 언론이 주목하는 자리에서 대한민국 AI 주권과 비전을 선포한다면 금상첨화일 것"이라고 강조한 바 있다.