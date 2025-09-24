예산군 의원 '주점 성추행' 사건 일파만파... 군 의장 "자진사퇴 권고"

큰사진보기 ▲홍원표 예산군의원. ⓒ 이재환 - 예산군의회 홈페이지 갈무리 관련사진보기

성추행 의혹으로 파문이 일고 있는 홍원표 충남 예산군 의원에 대해 군의회에서는 윤리위원회 회부와 동시에 의원직 사퇴를 권고한 것으로 확인됐다.kbc광주방송은 "23일 한 주민이 공개한 CCTV 영상에 따르면 지난 19일 밤 11시 30분쯤 충남 홍성군 한 주점 복도에서 남성 2명이 업주의 안내를 받아 룸으로 향했"는데, "이 가운데 한 남성이 휴대전화를 보며 걷던 중 복도 한쪽에 서 있던 여성을 쳐다보더니 갑자기 특정 신체 부위를 손으로 만졌다"고 보도했다.kbc광주방송은 해당 남성이 "예산군의회 국민의힘 소속 홍원표 의원"이며, "피해 여성은 업주의 딸로, 부모 일을 돕기 위해 잠시 주점에 나와 있던 것으로 알려졌다"고 밝혔다.사건 이후, 피해 여성의 지인이 관련해 문제를 제기하자 홍 의원은 "주점 종업원으로 착각했다"는 취지로 피해자에게 사과문을 보낸 것으로 알려지면서 논란은 더 커졌다. 정치권에서는 즉각 사퇴하라는 요구가 쏟아지고 있다.더불어민주당 충남도당은 23일 논평을 통해 "경악을 금할 수가 없다. 주점 종업원이면 성추행해도 된다는 것인가"라고 반문했다. 그러면서 "국민의힘 충남도당은 홍 의원을 공천한 책임이 크다. 홍의원을 제명시켜 공당으로서 책임을 다해야 한다"고 주장했다.사태가 커지자, 예산군 의회도 수습에 나섰다. 군 의회는 홍 의원에 대한 징계 절차를 밟는 동시에 홍 의원에게 자진 사퇴도 권고한 것으로 파악됐다.장순관(국민의힘) 예산군의회 의장은 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "25일 군의회 임시회를 열고 윤리특위를 구성할 예정이다"라고 말했다. 그러면서 "홍 의원에게 자진 사퇴도 권고했다. 사퇴 의사가 결정되면 별도로 연락을 달라고 말해 놓은 상태이다"라며 "그와 별개로 의회 차원에서도 절차를 밟을 것"이라고 밝혔다.더불어민주당 소속의 A예산군 의원은 "홍 의원은 페이스북도 닫아 놓은 상태다. 심리적으로 위축이 된 듯 보인다. 징계위원회를 여는 것도 중요하지만 자진 사퇴를 권고할 필요도 있어 보인다"고 주장하기도 했다.한편, 홍원표 의원은 휴대전화 착신도 거부해 놓은 상태이다. 다만 홍 의원은 23일 입장문을 통해 "저의 부족함으로 군민여러분께 실망을 드린 데 대해 깊이 반성하며 어떠한 변명도 하지 않겠다"고 밝혔다. 그러면서 "이번 일로 상처를 받으신 피해자 분께 진심으로 사과 드린다"라고 덧붙였다.