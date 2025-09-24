메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
[속보] 재판장이 직업 묻자, 김건희 "무직입니다"

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

25.09.24 14:27최종 업데이트 25.09.24 14:52

[속보] 재판장이 직업 묻자, 김건희 "무직입니다"

[김건희 1차 공판] 자본시장법·정치자금법 위반, 알선수재 혐의... 첫 전직 영부인 재판 불명예

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
도이치모터스 주가조작과 명태균 공천개입, 통일교 청탁·뇌물 수수 의혹 혐의 등으로 구속기소 된 김건희 씨(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)가 24일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 첫 재판에 출석하고 있다.
도이치모터스 주가조작과 명태균 공천개입, 통일교 청탁·뇌물 수수 의혹 혐의 등으로 구속기소 된 김건희 씨(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)가 24일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 첫 재판에 출석하고 있다. ⓒ 유성호

우인성 재판장 : "직업이 없는 거 맞습니까?"
김건희씨 : "네, 무직입니다."

24일 법정에 나온 김건희씨가 한 말이다. 김씨는 재판장의 인정신문에서 자신의 생년월일을 말하거나 주소와 본적지를 확인하는 질문에 "맞습니다"라고 답했다. 또 국민참여재판을 원하지 않는다고 했다.

김씨는 남색 정장 차림이었고, 검은 뿔테 안경과 흰색 마스크를 썼다. 상의 왼쪽 옷깃 쪽에는 서울남부구치소 수용번호 '4398'이 적힌 배지가 달려 있었다.

이날 오후 2시 10분 서울중앙지방법원 형사합의27부(재판장 우인성 부장판사)가 심리하는 김건희씨 사건 1차 공판이 시작됐다. 김씨는 전직 영부인 첫 소환조사, 첫 구속, 첫 기소에 이어 첫 재판이라는 불명예를 안게 됐다. 재판부는 이날 언론사에 공판 시작 전 법정 모습 촬영을 허가함에 따라, 김씨 모습이 언론사 카메라에 담겼다.

도이치모터스 주가조작과 명태균 공천개입, 통일교 청탁·뇌물 수수 의혹 혐의 등으로 구속기소 된 김건희 씨(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)가 24일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 첫 재판에 출석한 뒤 고개를 숙이고 있다.
도이치모터스 주가조작과 명태균 공천개입, 통일교 청탁·뇌물 수수 의혹 혐의 등으로 구속기소 된 김건희 씨(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)가 24일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 첫 재판에 출석한 뒤 고개를 숙이고 있다. ⓒ 유성호

김씨 공소사실은 다음과 같다.

① 자본시장법 위반 : 2010~2012년 도이치모터스 주가조작에 가담해 약 8억 1000만 원 상당의 이득을 취함
② 정치자금법 위반 : 윤석열씨와 공모해 '공천 개입 의혹'의 핵심관계자 명태균씨로부터 2021~2022년 총 2억 7000만 원 상당의 여론조사 비용 등을 무상으로 제공받음
③ 특정범죄 가중처벌법 위반(알선수재) : 2022년 '건진법사' 전성배씨를 통해 청탁을 받으면서 통일교로부터 8000만 원 상당의 금품 수수

(* 자세한 기사가 이어집니다.)
AD

#김건희

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글1
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

류승연 (syryou) 내방
  • 페이스북

    • 안녕하세요. 오마이뉴스 류승연기자입니다.

    이 기자의 최신기사내란특검, 윤석열 공판·보석 신문 '실시간 중계' 신청
    사진
    유성호 (hoyah35) 내방
  • 트위터

    • 오마이뉴스 사진기자. 진심의 무게처럼 묵직한 카메라로 담는 한 컷 한 컷이 외로운 섬처럼 떠 있는 사람들 사이에 징검다리가 되길 바라며 오늘도 묵묵히 셔터를 누릅니다.

    이 기자의 최신기사'쿠팡 봐주기 의혹' 엄희준·김동희 검사, 공수처에 고발돼

    독자의견1

    연도별 콘텐츠 보기

    오마이TV

    톡톡 60초