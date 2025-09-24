[속보] 재판장이 직업 묻자, 김건희 "무직입니다"

큰사진보기 ▲도이치모터스 주가조작과 명태균 공천개입, 통일교 청탁·뇌물 수수 의혹 혐의 등으로 구속기소 된 김건희 씨(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)가 24일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 첫 재판에 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

우인성 재판장 : "직업이 없는 거 맞습니까?"

김건희씨 : "네, 무직입니다."

도이치모터스 주가조작과 명태균 공천개입, 통일교 청탁·뇌물 수수 의혹 혐의 등으로 구속기소 된 김건희 씨(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)가 24일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 첫 재판에 출석한 뒤 고개를 숙이고 있다.

① 자본시장법 위반 : 2010~2012년 도이치모터스 주가조작에 가담해 약 8억 1000만 원 상당의 이득을 취함

② 정치자금법 위반 : 윤석열씨와 공모해 '공천 개입 의혹'의 핵심관계자 명태균씨로부터 2021~2022년 총 2억 7000만 원 상당의 여론조사 비용 등을 무상으로 제공받음

③ 특정범죄 가중처벌법 위반(알선수재) : 2022년 '건진법사' 전성배씨를 통해 청탁을 받으면서 통일교로부터 8000만 원 상당의 금품 수수

24일 법정에 나온 김건희씨가 한 말이다. 김씨는 재판장의 인정신문에서 자신의 생년월일을 말하거나 주소와 본적지를 확인하는 질문에 "맞습니다"라고 답했다. 또 국민참여재판을 원하지 않는다고 했다.김씨는 남색 정장 차림이었고, 검은 뿔테 안경과 흰색 마스크를 썼다. 상의 왼쪽 옷깃 쪽에는 서울남부구치소 수용번호 '4398'이 적힌 배지가 달려 있었다.이날 오후 2시 10분 서울중앙지방법원 형사합의27부(재판장 우인성 부장판사)가 심리하는 김건희씨 사건 1차 공판이 시작됐다. 김씨는 전직 영부인 첫 소환조사, 첫 구속, 첫 기소에 이어 첫 재판이라는 불명예를 안게 됐다. 재판부는 이날 언론사에 공판 시작 전 법정 모습 촬영을 허가함에 따라, 김씨 모습이 언론사 카메라에 담겼다.김씨 공소사실은 다음과 같다.