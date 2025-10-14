삼성 이재용 3174억 세금 낼 때, 메리츠 조정호 0원 낸 비결

▲코스피가 전장보다 47.90포인트(1.40%) 오른 3,461.30에 거래를 마친 18일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 한 딜러가 자리로 향하고 있다. 2025.9.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기