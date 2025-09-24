'트럼프 위협 막아내자' 시민들 서명운동·집회

큰사진보기 ▲한국인 노동자의 강제구금.인권침해에 대한 공식사과와 대미 투자계획 철회 촉구 서명운동. ⓒ 트럼프위협저지공동행동(준) 관련사진보기

트럼프 미국 대통령의 여러 위협을 막아내야 한다는 시민들의 목소리가 점점 커지고 있다. 한국인 노동자의 강제구금·인권침해에 대한 공식 사과와 대미 투자계획 철회를 촉구하는 서명운동에 이어 집회가 열린다.트럼프위협저지공동행동(준)은 "트럼프는 조지아주 노동자 강제구금 인권침해, 공식 사과하라", "한국 정부는 3500억불 대미 투자 계획 철회하라"라며 온라인 서명운동을 벌이고, 트럼프위협저지경남행동(준)은 '트럼프 위협 저지 긴급행동'을 벌인다.미국 이민세관단속국(ICE)과 국토안보수사국(HSI)은 지난 4일 조지아주 엘러벨 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설 현장에서 불법 체류자 단속을 벌여 475명을 체포해 교정시설에 구금했고, 당시 체포자 가운데 한국인은 300명에 이르렀다.또 트럼프 대통령과 미국 정부는 한국에 3500억 달러를 직접 투자하고 그 수익의 90%를 미국이 가져가겠다고 한 것으로 알려졌다. 이에 시민들이 가만히 있지 않고 '트럼프 위협'을 막아내기 위해 나선 것이다.트럼프위협저지공동행동은 "조지아에서 발생한 노동자 강제구금 인권침해의 실태가 계속해서 드러나고 있다"라며 서명운동을 벌이고 있다.조지아주 체포·구금에 대해 이들은 "미국 이민국의 군사작전을 방불케 하는 475명 강제구금 과정에 법원에서 발부받은 영장은 4명에 불과했다. 쇠사슬과 수갑을 동원하여 노동자들을 강제로 체포·구금했고 이 과정에서 기초적인 법적 수사의 기초도 갖추지 않았다. 심지어 구금된 구치소는 화장실 냄새가 나는 물과 열악한 식사, 천으로 하반신만을 가릴 수 있는 수준의 화장실이었다고 한다"라고 설명했다.이어 "미국 이민국 감독관은 합법적인 B-1 비자를 갖고 있던 한국 직원을 '외국인 체포 영장', '미국에서 추방될 상당한 이유가 있다고 판단된다'는 대상으로 올렸다"라며 "한국 정부는 미 이민국과 조지아주, 미국 당국에 철저한 진상규명을 요구해야 하며, 트럼프 대통령과 미 정부당국은 피해자와 한국 국민에게 공개적으로 사과해야 한다"라고 덧붙였다.미국의 직접투자 요구에 대해, 이들은 "트럼프 대통령과 미국 정부는 한국이 3500억 달러를 직접미국에 투자하고 그 수익의 90%를 미국이 가져가겠다고 하고 있다"라며 "3500억 달러는 한국 외환 보유고의 84%이며, 관세를 25%에서 15%로 낮추었을 시 한국이 얻을 이익은 150억 달러 정도로 평가되고 있다. 이를 방어하기 위해 3500억 달러를 미국에 주라는 것은 어불성설이다"라고 설명했다.이들은 "이재명 정부는 대미 투자를 전면 재검토해야 한다. 협상 내용을 국민들에게 상세히 공개해야 한다. 주권자 국민이 현재뿐 아니라 미래의 생존과 비전 등을 스스로 결정할 수 있도록 하는 것이 국민주권정부라고 강조하는 이재명 정부가 지금 해야 할 일이다"라고 밝혔다.트럼프위협저지경남행동은 오는 26일 저녁 창원 한서빌딩 앞 광장에서 "한국노동자 구금, 인권유린 규탄, 대미투자 철회"를 내걸고 "트럼프 위협저지 긴급행동"을 벌인다.한편 오는 10월 31일부터 11월 1일 사이 경북 경주에서 열리는 아시아-태평양 경제협력체(APEC) 정상회의에 트럼프 대통령이 참석할 예정으로 알려져 있다.