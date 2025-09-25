[단독] 송영길 수사 협조하면 편의제공? 검찰 회유·압박 정황

큰사진보기 ▲'민주당 돈봉투 의혹' 송영길 전 보좌관 구속심사정당법 위반 등 혐의로 구속영장이 청구된 더불어민주당 송영길 전 대표의 전 보좌관 박용수씨가 2023년 7월 3일 서울중앙지방법원에서 열리는 영장실질심사에 출석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

박용수 피고인이 모든 것을 책임지고 혼자서 안고 가는 것 같아 염려가 된다. 피고인이 건강도 안 좋은데 죄명이라든지(사건의 무게 또는 파장)에 비춰 혼자 안고 가는 것이 힘들지 않을까 생각이 들어 말하는 것이다. 제가 박용수씨를 소환하는 목적은 박용수 본인 사건보다는 (송영길에 대한) 정치자금법 위반 참고인으로 면담해보고(자) 하는 게 그 주목적이다. (중앙지검에) 오면 또 저희들이 공판과 관련된 이야기를 할 수 있다. 그때 사모님(박용수 배우자)도 오시면 큰 틀에서 이야기할 수 있다.

수사과정에서 범행 일체를 부인하던 피고인이 공판기일에서 갑자기 범행 일체 인정했기에 (검찰로) 소환해서 입장이 변화된 경위나 공범의 가담 여부에 대해서 확인해볼 필요성이 있어서 (배우자에게 연락을) 한 거다. 거절이 돼서 차회 기일에 (한번 더) 전화를 한 것으로 보인다.

큰사진보기 ▲송영길 소나무당 대표가 지난해 6월 26일 오전 서울 서초동 서울중앙지법에서 열리는 ‘민주당 돈봉투 사건, 평화와먹고사는문제연구소(먹사연) 불법 후원 혐의' 공판에 출석하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

송영길 전 더불어민주당 대표(현 소나무당 대표) 보좌관 출신 박용수씨가 검찰의 회유·압박 정황을 담은 자료를 법원에 제출한 사실이 <오마이뉴스> 취재 결과 확인됐다.지난 2월 박용수씨는 '민주당 돈봉투 사건' 관련 혐의에 대해 무죄 판결을 받았지만, 기타 정치자금법 위반 혐의 등으로 실형을 선고받고 법정구속됐다. 지난 7월, 법원은 박씨 보석을 허가했다.24일 박씨 측 변호인은 검찰이 송영길 전 대표 수사를 위해 박씨를 회유하려 했다는 정황이 담긴 서울중앙지방검찰청 수사관과 박씨 배우자의 전화통화 녹음파일·녹취서 등의 자료를 항소심 재판부인 서울고등법원 형사7부(부장판사 이재권)에 제출했다.박씨 측이 제출한 자료에 따르면, 지난 2023년 9월 13일 '민주당 돈봉투 사건'을 수사 중이던 서울중앙지검 수사관이 박씨 배우자에게 전화를 걸어 '검사실에서 피고인과 면담을 할 수 있도록 도와줄 테니, 박씨가 송영길 사건 관련 면담에 응하도록 협조하라'는 취지로 말했다. 하지만 '변호인 입회 하에 소환조사는 응하겠지만, 변호인 없이 진행되는 단순 면담은 거절하겠다'는 박씨 뜻에 따라, 해당 제안은 성사되지 않았다.서울중앙지검 수사관은 이틀 뒤인 2023년 9월 15일, 재차 박씨 배우자에게 전화해 '검사실에서 피고인과 시간 제한 없이 충분히 길게 면회하고, 추석을 앞두고 음식을 가져오면 같이 먹을 수 있게 해주겠다'는 취지로 편의 제공을 제안했다. 다음은 수사관이 박씨 배우자에게 했다는 말이다.이러한 통화 내용이 사실이라면, 회유·압박 시도가 있었던 정황으로 해석될 수 있다. 박씨 변호인은 "송영길 수사에 협조할 경우, 피고인과 가족에게 다양한 편의를 제공하고 재판에서 선처 가능성도 열어두겠다는 취지로 (검찰이) 회유한 것"이라며 "이는 이전에 구속 상태에서 수사를 받았던 이정근씨에 대해서도 유사한 회유와 압박이 있었을 개연성을 뒷받침한다"라고 밝혔다.반면, 검찰은 이날 공판에서 "수사검사 말로는 '피고인에 대한 직접적인 회유는 한 적이 없다'고 한다"며 아래와 같이 밝혔다.한편, 송영길 전 대표는 지난 1월 1심에서 징역 2년을 선고받았다. 민주당 전당대회 돈봉투 혐의는 무죄였지만, 외곽 조직인 평화와먹고사는문제연구소를 통해 우회적으로 후원금을 받은 혐의는 유죄였다.1심 재판부는 민주당 돈봉투 사건의 기초가 된 이정근 전 민주당 사무부총장 휴대전화 녹음파일에 대해 "위법하게 수집된 증거"로 판단해 증거 능력을 인정하지 않았다. 검찰이 기존 사건의 증거를 바탕으로 별건 수사를 진행한 것은 적법하지 않다는 이유였다. 법원은 "검찰이 제시한 나머지 증거만으로는 피고인 송영길이 금품 수수 및 제공 사실을 인지하거나 승인했다고 보기 어렵다"라며 "이를 입증할 증거가 부족하다"고 판시했다.