해녀들도 탄식하는 제주 바다, 기후변화 탓만 해서는 안 된다

큰사진보기 ▲바당은 없다바당은 없다 책 표지 ⓒ 맑은샘 관련사진보기

큰사진보기 ▲우리나라 지구대기감시망GAW 관측소로 충남 안면도, 제주 고산, 울릉도·독도 지구대기감시소, 포항관측소가 있다. 이 중에 가장 오래된 관측소가 제주 고산이다. 고산관측소에는 기상청, 서울대, 제주대, 환경부 등의 장비들이 설치되어 있고, 중국 때문에 국제적으로도 중요한 자료로 쓰인다. ⓒ 기상청 관련사진보기

큰사진보기 ▲유네스코 3관왕제주 유네스코 3관왕 ⓒ 외교부 관련사진보기

그 옛날 아버지가 헤엄치며 놀았던 그곳에서 아버지의 어린 시절 모습 그대로 놀다가 바당에 누워 - 18쪽



세상의 소리는 모두 바당(바다)물에 잠겨버린다. 자연의 끝이 어디인지, 사람들의 살아가는 경계선이 어디인지 모를 정도로 모든 것이 자연의 일부가 된다. 바당은 거대한 잔잔함과 평온함으로 그리고 포만감으로 마을을 덮어버린다. 거대한 우주 앞에 마을은 작은 점이 된다. - 35쪽

큰사진보기 ▲제주하수처리장 오염수 방류(2016년 9월 9일) 제주 하수처리장 오염수 방류 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주 동부하수처리장 오염물 방류(2025년 4월 20일)제주하수처리장 오염물 반복 방류 기사 ⓒ 한라일보 관련사진보기

행정이나 언론에서 바당에서 모든 해조류 생물이 사라져 가는 원인이 해수 온도 상승, 기후변화와 백화현상 때문이라고 한다. 물론 어느 정도는 맞는 이야기다. 그러면 제주도 연안 모든 바당이 공평하게 균등하게 같은 시기에 어디를 가든 해조류와 바당 생물이 백화현상으로 사라져야 한다. 근데 실상은 그렇지가 않다. 일반 사람들도 조금만 관심을 가지면 하수종말처리장 인근의 바당하고 그 시설이 없는 바당이 너무나 많이 다르다는 것을 알 수 있을 것이다. 이러한 현상을 매일 보고 직접 피부로 느끼는 해녀들은 하수처리장이 뿜어내는 양만큼의 탄식을 매일 쏟아내고 있다. - 105쪽

제주도에는 화석연료를 사용하는 2차 산업은 거의 없다. 다시 말해 온실가스를 유발하는 공장이나 산업은 없다. - 149쪽

바당을 실제로 죽인 것은 행정이고 또한 살려낼 수 있는 것도 행정이다. 그것이 내가 지난 3년간 바다환경지김이 활동을 하면서 얻은 결론이다. - 343쪽

기후는 변하고 있다. 변화의 경향이 분명하다. 점점 따뜻해지는 것이다. 사람들은 '올해가 그나마 가장 시원한 해'라고 공공연하게 말한다. 기후변화는 기후위기, 기후재앙으로 표현도 격해졌다. 기상현상 용어도 변했다. 무더운 날씨가 나타나는 일수가 늘었고, 강수의 강도도 세졌다. 집중호우라로는 부족한지 극한호우라는 말도 생겼다.하지만 기후변화의 진짜 위험은 이런 극단적인 기상현상이 아니다. 생태계의 붕괴다. 동물은 임시방편으로 무더위를 피해 이동할 수 있지만, 식물은 그렇지 못하다. 식물은 모든 생명체 먹이의 근원이다. 식물이 사라지면 결국 인간도 살아남을 수 없다.저자 송일만은 제주에서 태어나 자랐다. 제주에서 대학을 졸업하고, 해외에서 주로 근무하다가, 다시 제주로 돌아와 바다환경지킴이 활동을 하고 있다. 제주도는 세계적으로 잘 알려진 청정지역이다.세계 곳곳의 청정지역에만 있는 GAW(Global Atmospheric Watch, UN에서 운영하는 프로그램으로 기후변화의 과학적 근거를 마련하고자 지구 청정 대기 속 온실가스, 에어로졸 등의 농도를 관측 분석하는 조직으로, 현재의 기후변화가 인간의 영향이라는 걸 과학적으로 밝히는데 기초 자료가 되었다) 관측소가 제주 수월봉에 있다.또한, 제주는 우리나라 최초 세계지질공원으로 선정되었으며, 생물권보전지역, 세계자연유산 등 유네스코 3관왕을 차지한 천혜의 자연환경을 지니고 있다. 제주는 우리나라뿐만 아니라 인류가 소중히 보전해야 하는 소중한 유산이다.바당은 바다의 제주도 사투리다. 이 도서는 총 4장으로 이루어져 있다. 1장은 작가의 어린 시절 제주 바다에서의 추억으로 가득하다. 제주의 아름다운 바다를 배경으로 한편의 서정시를 읽는 듯한 느낌이다. 저자의 어린 시절 추억이 깃든 곳곳의 아름다운 풍경을 묘사한다.2장부터 마지막까지는 아름다웠던 제주 바다가 점차 오염되는 과정을 자세한 사례를 통해 알기 쉽게 보여준다. 양식장의 범람으로 해양 생태계가 파괴되고, 해안 도로와 시멘트 방파제 등으로 갯벌이 사라졌으며, 무엇보다도 심각한 것은 하수종말처리장 문제였다(제주하수처리장은 2016년부터 현재까지 꾸준히 문제 제기).사람들의 배설물이 그대로 바다로 유입되어 주민들의 피해가 막심했다. 그리고 '여전히 똥물로 넘쳐나고 있다.'(116쪽) 제주 도민의 주 수입원이었던 미역도 사라졌다. 노란 성계알이 검게 변하고, 산호도 죽어 백화현상이 발생한다. '바당에 풀도 없고 소라도 없고 삶도 없고....'(123쪽)라는 구절은 현실의 참혹함을 보여준다.기후변화로 발생하는 문제의 메커니즘은 엇비슷하다. 여러 사례 중 '하수종말처리장 문제'를 좀 더 심도 있게 분석해 보았다.이 짧은 글 속에 현재 기후변화 정책의 문제점 세 가지가 여실히 드러난다.첫째, 기후가 변화하면, 규정도 바뀌어야 한다. 70∼80년대 규정으로 건물을 짓거나, 댐을 만들면 강해진 기상현상을 견디지 못하기 때문이다. 하지만 여전히 이전 규정을 유지하는 분야가 있다. 위와 같은 문제는 하수종말처리장의 규정이 기후변화를 따라가지 못해 발생한 것이다.둘째, 기후변화는 어떠한 사건의 기폭제 역할을 한다는 점이다. 하수종말처리장 인근이 다른 지역보다 더 오염이 되었다고 해도 과거에는 큰 문제도 없을 수 있다. 하지만 바닷물이 따뜻해지면서 임계점을 넘어 피해가 국지적으로 발생했을 수도 있다.셋째, 요즘 기후변화 정책에서 중요한 화두로 떠오른 '기후불평등'의 전형적인 사례라는 점이다. '기후불평등'이란 원인 제공자와 피해자가 불일치한다는 개념이다. 유럽과 아시아, 북아메리카 등에서 막대한 양의 온실가스를 배출하여 경제 성장을 이루었다. 하지만 이로 인한 기후변화로 해수면 상승, 극심한 가뭄, 강력한 태풍 등의 직접적인 피해는 온실가스 배출을 거의 하지 않는 저지대 섬나라나 가난한 농업 국가에 집중되는 현상이다.이처럼 기후변화 대응 정책은 복잡하다. 지방자치단체가 홀로 해결하기는 어렵다. 그렇다고 아무런 근거 없이 규정으로만 막을 수 없다. 기후변화 관련 규정 수위가 조금이라도 높아지면 산업에 치명적이기 때문이다. 법을 만드는 국가 입법 관련 부서와 현장을 잘 알고 있는 지방자치단체 또는 NGO, 그리고 기후변화 관련 전문가들의 긴밀한 소통이 필요한 이유다.<바당은 없다>는 제주 바다의 문제를 여실히 보여주었다. 기후변화 탓만 하며 방관하고 있어서는 안 된다. 이제는 국가기관과 전문가들이 기후변화에 맞게 규정을 새로 만드는 등 거시적인 해법을 만들어야 한다.저자는 마지막으로 말한다.