'쿠팡 봐주기 의혹' 엄희준·김동희 검사, 공수처에 고발돼

쿠팡 봐주기·수사 뭉개기 의혹을 받는 엄희준·김동희 검사가 고위공직자범죄수사처에 고발됐다.
공공운수노조 전국물류센터 쿠팡물류센터지회와 쿠팡노동자의 건강한 노동과 인권을 위한 대책위원회는 24일 전 인천지방검찰청 부천지청 지휘부 엄희준·김동희 검사를 ▲직권남용 ▲허위공문서 작성·행사 지시 ▲공무상비밀누설 혐의로 공수처에 고발했다.
앞서 <오마이뉴스>는 2024~2025년 부천지청 지휘부의 '쿠팡 봐주기·수사 뭉개기' 의혹을 단독 보도한 바 있다. 대검 보고서에 핵심 증거를 빠뜨리는 등의 방법으로 쿠팡을 불기소했고, 이 과정에서 차장검사와 김앤장 소속 쿠팡 변호인이 수사 정보를 공유한 정황도 있다는 것이다.
쿠팡물류센터지회와 쿠팡 대책위는 공수처 고발에 앞서 이날 오전 대검찰청 앞에서 기자회견을 열고 "공수처는 쿠팡과 김앤장, 검찰의 카르텔을 밝혀내기 위해 신속히 핵심 증거를 확보하기 위한 수사에 나서야 한다. 시간이 없다"면서 "지금 당장 쿠팡의 하수인이 된 검사들을 즉각 수사하고 증거를 확보하라"라고 강조했다.
쿠팡 대책위 권영국 대표는 "의혹이 사실이라면 인천지검 부천지청장과 차장검사가 자신의 지위를 이용하여 수사 비밀을 누설하고 쿠팡에 퇴직급여법 위반과 근로기준법 위반 범죄를 덮어주려 했던 것이 된다"라고 비판했다.
이어 "기소권을 독점하고 있는 검찰이 검찰권에 대한 국민들의 신뢰를 정면으로 배신한 행위다. 고위직 검사들이 국민으로부터 부여받은 검찰권을 사유화하여 특정 기업인 쿠팡풀필먼트서비스(쿠팡 CFS)에 면죄부를 주기 위해 노골적으로 수사를 방해하고 왜곡했다"라고 말했다.
김상연 공공운수노조 법률원 변호사는 "쿠팡의 퇴직금 체불이 노동자의 관점에서나 노동 법률가의 관점에서나 너무나도 명백히 범죄 행위인데 그동안 왜 처벌되지 않을까 너무 의아했다. 이번 폭로를 통해서 검찰까지 쿠팡과 한통속인 것으로 드러났다"면서 "검찰이 정녕 법질서의 수호자를 자처하려거든 검찰이 스스로 망쳐놓은 일을 바로잡길 바란다"라고 밝혔다.
쿠팡 물류센터에서 1년 7개월을 일하고도 퇴직금을 받지 못한 한 노동자는 "이 사건은 더 이상 한 기업의 퇴직금 미지급 문제에 그치지 않는다. 이제는 검찰이 스스로 정의를 저버리고 권한을 남용한 심각한 사법 농단 사건으로 번져가고 있다"라고 지적했다. 쿠팡 대책위는 대검찰청에 ▲직권남용과 허위 공문서 작성에 연루된 책임자 즉각 파면 ▲쿠팡과 검찰의 유착 의혹 등 모든 진실 공개 등을 요구했다.
