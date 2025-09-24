현대차노조에서 점화된 '정년 65세'... 윤종오 "감세 축소 등으로 재원 마련"

큰사진보기 ▲윤종오 의원과 문용문 현대자동차지부 지부장(왼쪽 두번째) 등 현대차지부 조합원들이 24일 국회에서과 기자회견을 열고 정년 65세 추진에 국민의 지지를 호소했다. ⓒ 윤종오 관련사진보기

'정년 65세'를 요구하는 목소리가 전체 조합원 5만여 명의 현대자동차노조(금속노조 현대차동차지부)에서 점화되고 있다. 촉발제는 현대차 현장노동자 출신이며 현대차 울산공장이 있는 울산 북구 지역구의 윤종오 진보당 의원이다.윤종오 의원은 "노후빈곤 해결은 국가 전략"이라며 국민연금 연계안 정년연장법 발의를 추진하면서 24일 국회에서 문용문 현대자동차지부 지부장과 기자회견을 열고 정년 65세 추진에 대한 국민의 지지를 호소했다.윤 의원은 "올해 우리나라는 초고령사회에 진입했지만 여전히 법정 정년은 60세이고 국민연금 수급은 65세부터 시작된다"며 "최소 5년의 소득 공백이 발생하는 구조적 모순을 해결하지 않으면 노후빈곤은 더욱 심각해질 수밖에 없다"고 지적했다.이어 "정년연장은 단순한 고용 연장이 아니라 국민연금 수급 시점까지 소득을 보장하고, 급격한 고령화 속에 노동력 부족을 해소하는 국가 전략"이라고 밝혔다.윤 의원은 또한 "경영계는 비용 부담을 이유로 반대한다"며 "하지만 이미 정년 60세 연장 당시 임금피크제를 통해 부담을 줄였다. 재고용 방식으로는 고용안정을 보장할 수 없고, 법으로 보장된 정년연장이 필요하다"고 말했다.윤 의원은 그 대책으로 "중소기업 지원 확대, 사회보험료 분담, 대기업·고소득층 감세 축소, 로봇세·AI세 신설 등을 통해 재원을 충분히 마련할 수 있다"며 "정년 65세 시대를 열어 국민의 노후를 지키고 노동의 가치를 보장하겠다"고 강조했다.기자회견에 참석한 금속노조 현대자동차지부 문용문 지부장은 "현행 제도에서는 국민연금 수급과 퇴직 시기 사이에 소득 공백이 발생하고, 이로 인해 노인빈곤 문제가 사회적 위기로 번지고 있다"고 지적했다.그러면서 문 지부장은 "정년연장은 선택이 아니라 필수이며, 정부의 적극적인 지원과 국민의 지지가 필요하다"며 "윤종오 의원의 개정안이 연내 반드시 통과되어야 한다"며 국민들의 관심과 참여를 당부했다.