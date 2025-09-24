메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
'소통 부족' 진화 나선 정청래 "조희대 대선개입 의혹이 삼권분립 망가뜨려"

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

25.09.24 12:59최종 업데이트 25.09.24 12:59

'소통 부족' 진화 나선 정청래 "조희대 대선개입 의혹이 삼권분립 망가뜨려"

"지도부-법사위 이견 없다, 조희대 공세 계속"... 추미애 "이재명 제거하려 한 조희대, 청문회 나와야"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
정청래 더불어민주당 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
정청래 더불어민주당 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연

'조희대 대법원장 청문회'를 두고 더불어민주당 국회 법제사법위원회-당 원내지도부 간 소통이 부족했다는 지적이 이어지는 가운데 민주당 지도부가 "사법부의 내란재판 지연이 핵심"이라며 교통 정리에 나섰다.

정청래 민주당 대표는 24일 당 최고위원회의가 끝나기 직전, "많은 언론들에서 마치 당 지도부와 법사위가 이견이 있는 것처럼 갈등이 있는 것처럼 보도했는데, 사실이 아니다"라며 "<조선일보> 등이 (제가) 과도한 공세를 자제하라는 등 했다고 보도하는데, 그런 말 한 적이 없다. 제가 얘기한 것은 '일정을 공유하자'라는 차원이지, 조희대 공세를 하지 말라든가 늦추자든가 뭐 그런 취지가 아니다"라고 강조했다.

정 대표의 이같은 언급은 '이상 발언을 모두 마치고 당대표께서 회의 폐회하겠다'라는 사회자 발언 뒤에 튀어나온, 즉 준비된 발언이라기보다 현장에서 나온 즉흥 발언이었다.

AD
앞서 모두발언에서도 정 대표는 "진짜 삼권분립을 망가뜨린 건 조희대 대법원장의 대선개입 의혹"이라며 "대선을 코앞에 두고 후보를 바꿔치기 할 수 있다는 (대법원장의) 오만과 자만이 부른 자업자득이다. 국회에 출석해 입법부에 협조하라"고 지적했다.

지난 22일 법사위는 민주당 주도로 '9월 30일 조희대 대법원장 대선개입 의혹 청문회 실시 계획서'를 의결했다. 이후 청문회 개최의 배경이 된 조희대-한덕수 등 4인 회동 의혹의 근거가 희박하다는 논란, 사전에 원내지도부와 구체적 소통 없이 의결했다는 논란 등이 불거졌다. 그러자 당대표가 다시금 당내 입장 정리에 나선 것이다. 정 대표는 이날 "대법원장이 뭐라고 이렇게 호들갑인가. 추미애 법사위원장을 비롯한 법사위원들은 열심히 해달라"며 독려하기도 했다.

정 대표는 이날 '대법원장 청문회 개최=삼권분립 저해'라는 국민의힘 측 비판에 정면으로 맞서기도 했다. 회의에서 2021년 4월 국민의힘 의원들이 김명수 당시 대법원장 사퇴를 촉구하며 차량출근 저지와 몸싸움 등 격렬한 시위를 벌였던 영상을 보여주면서 "이게 국민의힘의 민낯"이라고 비판했다. 정 대표는 "불과 4년 전 국민의힘은 김명수 대법원장 사퇴를 촉구하며 대법원에 몰려가 온갖 행패를 부렸다. (그래놓고 민주당을 비판하는 건) 내로남불이자 적반하장"이라고 지적했다.

그는 "진짜 삼권분립을 사망시킨 사례는 ▲이승만 대통령의 3.15 부정선거 ▲박정희 대통령의 유신헌법·유신독재 ▲전두환과 노태우 등 신군부의 12.12 군사 쿠데타와 5.18 광주 시민 학살 ▲부정 비리 이명박, 국정농단 박근혜, 비상계엄 윤석열 등"이라며 "모두 국민의힘이 배출한 대통령 아닌가. 부끄러운 줄 알아야지 무슨 삼권분립 사망 운운하냐"고 일갈했다.

지난 2021년 4월 23일 당시, 국민의힘 주호영 당 대표 권한대행(가운데 오른쪽), 김성원 원내수석부대표(가운데), 배준영 대변인(오른쪽) 등이 서울 서초구 대법원 앞에서 '김명수 대법원장 사퇴촉구 공동선언'을 마친 뒤 출근하는 김명수 대법원장의 차량행렬에 다가가며 항의하다 경찰들에게 저지당하고 있는 모습.
지난 2021년 4월 23일 당시, 국민의힘 주호영 당 대표 권한대행(가운데 오른쪽), 김성원 원내수석부대표(가운데), 배준영 대변인(오른쪽) 등이 서울 서초구 대법원 앞에서 '김명수 대법원장 사퇴촉구 공동선언'을 마친 뒤 출근하는 김명수 대법원장의 차량행렬에 다가가며 항의하다 경찰들에게 저지당하고 있는 모습. ⓒ 국회사진취재단

추미애 "조희대, 윤석열의 국민기본권 침탈엔 침묵"

박수현 당 수석대변인도 직후 기자들과 만나 이 흐름에 발을 맞췄다.

그는 "당 지도부와 압박카드 사이에는 어떤 이견이나 다른 틈이 없다"고 매듭지으며 "이견이 아니라 사법부의 내란재판 지연을 막는 게 핵심이다. 공식 언급은 안 했지만, 청문회 이후 (사법부에 따라) 국정조사, 탄핵 등을 예상할 수 있다"고 말했다. "사법부 반응을 보면서 지도부는 톤 다운하거나, 안 되면 (압박을) 더 키워갈 모든 가능성이 열려있다"는 부연 설명이다.

추미애 법사위원장도 '청문회 강행' 의지를 분명히 했다. 추 위원장은 같은 날 회의 직후 본인 페이스북을 통해 22일 조희대 대법원장이 "세종대왕은 법을 왕권 강화 수단으로 삼지 않았다"고 언급한 데 대해 강하게 비판했다. 추 위원장은 "윤석열이 군대를 동원해 국회를 습격, 포고령 발동으로 헌법상 국민기본권을 침탈해도 조 대법원장은 침묵했었다"며 "법을 왕권강화를 위해 쓰면 안 된다고 그때 윤석열을 향해 일갈했어야 했다"고 꼬집었다.

또 "내란실패 뒤 이재명을 사법적으로 제거하려고 벌인 '조희대의 9일 작전'이 밝혀져야 한다"며 "삼권분립을 배반하고 정치로 걸어 나온 것은 조희대 대법원장이다, 대의기관 국회에 출석할 의무가 있다"라고 강조했다. 앞서 조 대법원장이 이재명 당시 대선 후보의 공직선거법 위반 사건을 전원합의체에 직권 회부해 단 9일 만에 파기환송 판결을 내린 속도와 절차가 전례 없이 빨랐다는 점을 들어, 사법부가 이미 선거에 개입한 게 아니냐는 의혹을 다시금 비판한 것이다.

'조희대 청문회'에 방점이 찍힌 민주당 최고위원회의가 열리던 같은 시간, 관련 비판을 의식한 듯 천대엽 법원행정처장(대법관)이 국회를 찾아 우원식 국회의장을 만났다. 여기서 천 처장은 내란재판 신속진행 등을 강조하며 사법개혁에 대한 의견을 설명했으나, 일단 민주당이 '사법부 견제', '사법부 신뢰회복'에 방점을 찍은 터라, 이같은 긴장상태는 당분간 지속될 전망이다.

[관련 기사]
국회의장 만난 법원행정처장 "시민과 국회에 감사... 내란재판 신속진행" https://omn.kr/2ffpo
추미애 법사위, 지도부 패싱? "원내 지도부가 당황 했다 들었다 https://omn.kr/2ffnc


#조희대청문회#사법개혁#법사위#사법불신

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

유성애 (findhope) 내방
  • 트위터

    • 라이프플러스 에디터. 여성·정치·언론·장애 분야, 목소리 작은 이들에 마음이 기웁니다. 성실히 묻고, 세심히 듣고, 정확히 쓰겠습니다. Mainly interested in stories of women, politics, media, and people with small voice. Let's find hope!

    이 기자의 최신기사추미애 법사위, 지도부 패싱? "원내 지도부가 당황 했다 들었다"
    사진
    남소연 (newmoon) 내방

    오마이뉴스 사진부 기자입니다.

    이 기자의 최신기사[오마이포토] 고개숙인 합참의장 후보 "비상계엄 군 투입, 사죄드린다"

    독자의견0

    연도별 콘텐츠 보기

    오마이TV

    톡톡 60초