'소통 부족' 진화 나선 정청래 "조희대 대선개입 의혹이 삼권분립 망가뜨려"

'조희대 대법원장 청문회'를 두고 더불어민주당 국회 법제사법위원회-당 원내지도부 간 소통이 부족했다는 지적이 이어지는 가운데 민주당 지도부가 "사법부의 내란재판 지연이 핵심"이라며 교통 정리에 나섰다.
정청래 민주당 대표는 24일 당 최고위원회의가 끝나기 직전, "많은 언론들에서 마치 당 지도부와 법사위가 이견이 있는 것처럼 갈등이 있는 것처럼 보도했는데, 사실이 아니다"라며 "<조선일보> 등이 (제가) 과도한 공세를 자제하라는 등 했다고 보도하는데, 그런 말 한 적이 없다. 제가 얘기한 것은 '일정을 공유하자'라는 차원이지, 조희대 공세를 하지 말라든가 늦추자든가 뭐 그런 취지가 아니다"라고 강조했다.
정 대표의 이같은 언급은 '이상 발언을 모두 마치고 당대표께서 회의 폐회하겠다'라는 사회자 발언 뒤에 튀어나온, 즉 준비된 발언이라기보다 현장에서 나온 즉흥 발언이었다.
앞서 모두발언에서도 정 대표는 "진짜 삼권분립을 망가뜨린 건 조희대 대법원장의 대선개입 의혹"이라며 "대선을 코앞에 두고 후보를 바꿔치기 할 수 있다는 (대법원장의) 오만과 자만이 부른 자업자득이다. 국회에 출석해 입법부에 협조하라"고 지적했다.
지난 22일 법사위는 민주당 주도로 '9월 30일 조희대 대법원장 대선개입 의혹 청문회 실시 계획서'를 의결했다. 이후 청문회 개최의 배경이 된 조희대-한덕수 등 4인 회동 의혹의 근거가 희박하다는 논란, 사전에 원내지도부와 구체적 소통 없이 의결했다는 논란 등이 불거졌다. 그러자 당대표가 다시금 당내 입장 정리에 나선 것이다. 정 대표는 이날 "대법원장이 뭐라고 이렇게 호들갑인가. 추미애 법사위원장을 비롯한 법사위원들은 열심히 해달라"며 독려하기도 했다.
정 대표는 이날 '대법원장 청문회 개최=삼권분립 저해'라는 국민의힘 측 비판에 정면으로 맞서기도 했다. 회의에서 2021년 4월 국민의힘 의원들이 김명수 당시 대법원장 사퇴를 촉구하며 차량출근 저지와 몸싸움 등 격렬한 시위를 벌였던 영상을 보여주면서 "이게 국민의힘의 민낯"이라고 비판했다. 정 대표는 "불과 4년 전 국민의힘은 김명수 대법원장 사퇴를 촉구하며 대법원에 몰려가 온갖 행패를 부렸다. (그래놓고 민주당을 비판하는 건) 내로남불이자 적반하장"이라고 지적했다.
그는 "진짜 삼권분립을 사망시킨 사례는 ▲이승만 대통령의 3.15 부정선거 ▲박정희 대통령의 유신헌법·유신독재 ▲전두환과 노태우 등 신군부의 12.12 군사 쿠데타와 5.18 광주 시민 학살 ▲부정 비리 이명박, 국정농단 박근혜, 비상계엄 윤석열 등"이라며 "모두 국민의힘이 배출한 대통령 아닌가. 부끄러운 줄 알아야지 무슨 삼권분립 사망 운운하냐"고 일갈했다.
추미애 "조희대, 윤석열의 국민기본권 침탈엔 침묵"
박수현 당 수석대변인도 직후 기자들과 만나 이 흐름에 발을 맞췄다.
그는 "당 지도부와 압박카드 사이에는 어떤 이견이나 다른 틈이 없다"고 매듭지으며 "이견이 아니라 사법부의 내란재판 지연을 막는 게 핵심이다. 공식 언급은 안 했지만, 청문회 이후 (사법부에 따라) 국정조사, 탄핵 등을 예상할 수 있다"고 말했다. "사법부 반응을 보면서 지도부는 톤 다운하거나, 안 되면 (압박을) 더 키워갈 모든 가능성이 열려있다"는 부연 설명이다.
추미애 법사위원장도 '청문회 강행' 의지를 분명히 했다. 추 위원장은 같은 날 회의 직후 본인 페이스북을 통해 22일 조희대 대법원장이 "세종대왕은 법을 왕권 강화 수단으로 삼지 않았다"고 언급한 데 대해 강하게 비판했다. 추 위원장은 "윤석열이 군대를 동원해 국회를 습격, 포고령 발동으로 헌법상 국민기본권을 침탈해도 조 대법원장은 침묵했었다"며 "법을 왕권강화를 위해 쓰면 안 된다고 그때 윤석열을 향해 일갈했어야 했다"고 꼬집었다.
또 "내란실패 뒤 이재명을 사법적으로 제거하려고 벌인 '조희대의 9일 작전'이 밝혀져야 한다"며 "삼권분립을 배반하고 정치로 걸어 나온 것은 조희대 대법원장이다, 대의기관 국회에 출석할 의무가 있다"라고 강조했다. 앞서 조 대법원장이 이재명 당시 대선 후보의 공직선거법 위반 사건을 전원합의체에 직권 회부해 단 9일 만에 파기환송 판결을 내린 속도와 절차가 전례 없이 빨랐다는 점을 들어, 사법부가 이미 선거에 개입한 게 아니냐는 의혹을 다시금 비판한 것이다.
'조희대 청문회'에 방점이 찍힌 민주당 최고위원회의가 열리던 같은 시간, 관련 비판을 의식한 듯 천대엽 법원행정처장(대법관)이 국회를 찾아 우원식 국회의장을 만났다. 여기서 천 처장은 내란재판 신속진행 등을 강조하며 사법개혁에 대한 의견을 설명했으나, 일단 민주당이 '사법부 견제', '사법부 신뢰회복'에 방점을 찍은 터라, 이같은 긴장상태는 당분간 지속될 전망이다.
