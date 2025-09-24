광주 인권 침해 진정 20년간 1만2000여건…교정시설 '최다'

큰사진보기 ▲국가인권위원회 광주인권사무소가 개소 20주년을 맞아 공개한 통계 자료. ⓒ 인권위 광주사무소 관련사진보기

큰사진보기 ▲국가인권위원회 광주인권사무소가 개소 20주년을 맞아 공개한 통계 자료. ⓒ 인권위 광주사무소 관련사진보기

광주광역시에서 지난 20년 동안 제기된 인권 침해 관련 진정 사건이 1만2000여 건에 달하는 것으로 집계됐다.24일 국가인권위원회 광주인권사무소(광주사무소)에 따르면, 지난 2005년 개소 이래 20년 동안 광주 지역에서 제기돼 종결된 진정 사건은 지난 8월 말 기준 1만2165건이다.이 중 인권 침해 사건이 1만2165건(95.7%)에 달했다. 차별 사건은 모두 장애 차별 내용으로 502건(4.1%)이다.기관별 진정 제기 건수는 교정시설이 4794건(39.4%)으로 가장 많았고, 정신의료기관 등 다수인 보호시설 4389건(36.1%), 교육기관 890건(7.3%), 경찰 700건(5.8%) 순으로 집계됐다.실질적 구제율은 1639건이 처리되면서 13.5%로 확인됐다.내용별로 보면 권고 547건(4.5%), 고발·수사 의뢰 10건(0.1%), 합의 종결 209건(1.7%), 조사 중 해결 873건(7.2%)이다.상담 진행 건수는 20년 동안 8만3523건으로, 이중 구금시설 등을 직접 방문하는 '면전'이 1만여 건에 달했다.이를 통해 ▲경찰의 피의자에 대한 압수수색 참여권 미보장 ▲경찰 수사관의 강압수사 ▲경찰의 불법 증거수집 및 CCTV 영상 조작 등에 의한 인권침해 ▲공공기관의 채용시험 중 화장실 사용 불허 ▲공직유관단체장에 의한 인격권 침해 ▲대학병원 교수 전공의 폭행으로 인한 인권침해 등의 문제를 해결했다.또한 2015년 광주인권교육센터 개소 이후 15만 명 인권교육 수강, 국내 최초 인권조례 제정, 인권정책 라운드테이블 100회 진행 등의 성과를 냈다.육성철 광주사무소장은 "광주는 민주, 인권, 평화의 정신을 계승하는 대한민국의 대표적인 인권도시"라며 "앞으로도 빛고을 광주에서 뿌린 인권의 씨앗들이 한반도 전역에서 튼실하게 열매를 맺을 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.한편 광주사무소는 개소 20주년을 맞아 다양한 기념행사를 추진하고 있다. 오는 10월에는 지역 권리구제기구 역할과 효과적인 연대 방안 모색 정책 토론회, 배리어프리 인권영화 상영회, 청소년과 함께하는 전북지역 인권 골든벨, 고령 장애인 인권 보호와 증진을 위한 토론회 등을 진행한다.