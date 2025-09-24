울산서 "트럼프의 약탈적 투자 강요에 굴복하면 안돼"

큰사진보기 ▲진보당울산시당 운영위원들이 24일 시의회프레스센터에서 기자회견을 열고 "트럼프의 약탈적 투자 강요, 결코 용납할 수 없다"며 "정부와 현대차는 약탈적 행태에 굴복하지 마라"고 촉구했다. ⓒ 박석철 관련사진보기

세계 최대 규모 공장인 현대자동차와 현대중공업(조선)이 주력인 울산에서 "트럼프의 약탈적 투자 강요에 굴복하지 말라"는 목소리가 점점 커지고 있다.진보당 울산시당은 24일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "진보당은 약탈적 한미 통상협정을 저지하기 위한 전면적 투쟁에 돌입, 오늘부터 서울 미 대사관 앞에서 '약탈적 대미 투자 저지 농성'을 시작으로, 모든 당원이 투쟁에 나설 것"이라고 밝혔다.또한 "전국 곳곳의 진보당 당원들이 미국의 약탈적 행태를 폭로하는 거리 선전에 나서고, 울산시당은 지역 100여곳에서 1인 시위를 이어가는 동시에 전 지역구 정당연설회를 진행한다"며 "진보당은 약탈적 대미 투자를 반드시 막아내기 위해 모든 것을 다할 것"이라고 천명했다.진보당 울산시당은 그 배경으로 "최근 트럼프 행정부는 상호관세를 인질 삼아 대한민국을 상대로 무려 3500억 달러, 우리 돈 약 486조 원 규모의 투자를 강요하고, 그것도 대출이나 보증이 아닌 '현금'으로, 단 3년 안에 집행하라는 터무니없는 요구를 하고 있다"는 점을 들었다.그러면서 "트럼프와 미국의 요구는 명백한 외환 약탈이며, 대한민국의 주권과 국민경제를 송두리째 위협하는 행위"라며 "미국은 일본이 이미 유사한 관세 협상에 합의했다는 점을 내세우지만 일본은 우리나라보다 두 배가 넘는 외환보유액을 가지고 있고, 국제통화로 인정받는 엔화와 미국과의 통화스와프 라인도 보유하고 있음에도 일본조차 자국 내에서 거센 비판 여론이 일고 있다"고 지적했다.이어 "한국이 일본과 같은 길을 따라야 할 이유는 전혀 없다"며 "GDP의 20%, 외환보유액의 84%에 달하는 돈을 3년 안에 내놓으라는 요구는 한국 경제에 종지부를 찍으라는 말과 다르지 않다"고 덧붙였다.특히 "조지아주 한국 노동자 317명이 쇠사슬과 케이블타이에 묶인 채 끌려가 일주일 동안 반인권적 시설에 감금되어 범죄자 취급을 받은 사건은 온 국민을 경악하게 했다"며 "'동맹'이라는 이름 뒤에 감춰졌던 착취와 수탈의 실상이 적나라하게 드러난 것이라 한국 정부는 결코 이런 약탈적 행태에 굴복해서는 안 된다"고 강조했다.앞서 전날 더불어민주당 울산시당 내 더민주울산혁신회의도 같은 자리에서 기자회견을 열고 "미국은 한국에 한화로 약 470조원이 넘는 현금 투자를 요구하고 있다"며 "한미동맹이라는 이름 아래 자행되는 불평등한 관세와 투자 강요를 규탄한다"고 밝혔다.이어 "이는 국가 경제 전체를 위기로 몰아넣는 폭압적 처사이자 국민주권과 국민경제를 송두리째 파괴하는 반주권적 요구"라며 "미국의 요구액은 국민 1인당 약 1000만원의 부담"이라고 덧붙였다.그러면서 "정부는 국익을 최우선에 두고 상호 호혜 원칙으로 재협상하라"며 "국회 동의와 국민 설명 없는 졸속 합의는 안 된다"고 강조했다.