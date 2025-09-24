"분만실이 사라진다"... 전국 77개 시·군·구 분만실 '제로'

큰사진보기 ▲연도별 분만기관 및 전체 산부인과 수 현황. ⓒ 장종태 관련사진보기

분만 취약지(시군구) 현황.

더불어민주당 장종태(대전서구갑) 국회의원.

전국 77개의 시·군·구에 분만실이 하나도 없는 것으로 나타나는 등 대한민국 분만 인프라 붕괴가 통계로 확인됐다.국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 장종태(대전 서구갑) 의원이 건강보험심사평가원과 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 전국에서 분만이 가능한 의료기관 수가 최근 5년 새 4분의 1 이상 줄어든 것으로 나타났다. 특히 전국 시·군·구 3곳 중 1곳은 아예 아이를 낳을 수 있는 병원조차 없는 '분만 사막지대'로 드러났다.자료에 따르면 2020년 473곳이던 분만 가능 의료기관은 2025년 6월 기준 348곳으로 26.4% 감소했다. 같은 기간 전체 산부인과는 1357곳에서 1304곳으로 3.9% 줄어드는 데 그쳤지만, 실제 분만이 가능한 곳은 급격히 줄어 산부인과 4곳 중 1곳만 분만실을 운영하는 실정이다.연도별 분만 기관 비율을 보면 2020년 34.9%에서 2025년 6월에는 26.7%로 8.2%p 하락했다. 이는 많은 산모들이 진료는 집 근처에서 받더라도 실제 출산을 위해서는 먼 지역으로 이동해야 하는 현실을 보여준다.지역별 격차는 더욱 심각하다. 2025년 6월 기준 전국 250개 시·군·구 가운데 77곳(30.8%)은 분만 기관이 전혀 없었다. 2020년 60곳에서 5년 사이 17곳이 추가로 분만 취약지에 포함된 것이다. 분만 기관이 단 1곳만 남아 폐업 시 곧바로 '분만 공백지'가 될 위기에 놓인 지역도 60곳(24.0%)에 달했다. 즉, 전국 시·군·구의 절반 이상(54.8%)이 분만 취약 지역으로 분류되는 셈이다.출산 건수 자체도 줄고 있다. 2020년 26만9천여 명이던 분만 환자는 2024년 23만5천여 명으로 12.6% 감소했다. 그러나 같은 기간 분만 관련 총진료비는 5618억 원에서 7015억 원으로 24.9% 늘었다. 산모 1인당 진료비는 208만 원에서 297만 원으로 42.8% 급증했다.이는 정부가 2023년 말부터 지역수가, 안전정책수가 등을 도입하며 분만 수가를 대폭 인상한 결과로 풀이된다. 하지만 수가 인상 정책이 의료 인프라 붕괴를 막는 데는 한계가 있다는 지적이 나온다.이에 장종태 의원은 "통계는 수도권과 대도시를 제외한 지역의 필수의료 붕괴가 얼마나 심각한지, 그리고 정부의 대책이 재정 투입에만 머물러 있다는 한계를 명확히 보여준다"고 지적했다.이어 "단순히 수가를 올려주는 방식은 기존 인프라의 붕괴 속도를 늦출 뿐, 사라진 분만실과 떠나간 의료진을 되돌릴 수 없다"면서, "분만 취약지에 대해서는 지역 공공산후조리원과 연계한 '공공산부인과'를 고려하는 등 지역 필수의료인력 확보를 위한 특단의 대책을 마련하기 위한 패러다임을 전환이 필요하다"고 강조했다.