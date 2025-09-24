내란특검, 윤석열 공판·보석 신문 '실시간 중계' 신청

큰사진보기 ▲박지영 내란 특검보가 지난 7월 2일 서초구 서울고검에서 브리핑을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

내란특검(조은석 특별검사)이 국민 알 권리 차원에서 오는 26일 전직 대통령 윤석열씨 체포방해 사건 1차 공판기일·보석 신문 중계를 법원에 신청했다.박지영 특검보는 24일 오전 브리핑에서 "오늘 오전 서울중앙지방법원에 특검이 기소한 윤씨의 (체포방해 사건) 1회 공판기일 및 보석 신문에 대한 중계를 신청했다"고 밝혔다. 또 "시간은 공판·신문 기일 개시부터 종료까지"라며 "중계는 단순 법정 촬영 허가와는 달리 실시간 중계 방식으로 진행될 것"이라고 언급했다.내란특검이 내란특검법에 따른 재판 중계를 신청한 건 이번이 처음이다. 내란 특검법 11조 4항은 '재판장은 특별검사 또는 피고인의 신청이 있는 경우 특별한 사정이 없으면 중계를 허가하여야 한다. 다만, 중계를 허가하지 아니할 특별한 사정이 있다고 판단되는 경우에는 결정으로 중계를 불허할 수 있으며, 이 경우에는 그 이유를 밝혀 선고한다'라고 규정하고 있다.박 특검보는 "이번 재판은 국가적 군사 기밀에 직결되는 부분이 없는 만큼 국민 알권리를 고려했다"고 했다. 이어 "신청이 받아들여질지 여부는 법원의 결정사항"이라며 "법원 결정을 받아보고 중계를 다시 신청할지 여부를 검토하겠다"고 말했다.앞서 윤씨 내란 우두머리 혐의 사건을 심리하는 서울중앙지방법원 형사25부 지귀연 부장판사는 내란특검에 중계 신청 검토를 제안한 바 있지만, 내란 특검은 중계를 신청하지 않았다. 박 특검보는 "중계 신청에서 중요한 건 실체 진실의 발견이고 증인 등 유책이나 군사 기밀이 (중계되는 건) 조심스럽다"며 "내란 우두머리 재판에서는 신경쓸 부분이 있었다"라고 설명했다.한편, 윤씨는 이날 오전 10시 외환 의혹 관련 내란특검 소환 조사에 불응했다. 윤씨는 전날(23일) 오후 변호인 접견에서 특검의 주말 구치소 방문조사에는 응하겠다는 뜻을 전달한 것으로 알려졌다. 박 특검보는 "(특검 불출석과 방문조사 관련 내용이) 언론을 통해 전해지고 있지만 변호인으로부터 불출석 사유서, 의견서 하나 제출받지 못했다"며 "(이날 조사에 응하기를) 기다리고 있다. 오늘까지 기다리겠다"고 말했다.