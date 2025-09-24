공공도서관 역사왜곡 책 대출 논란에, 경남교육청 "대출 제한"

큰사진보기 ▲경남교육청이 관리하는 공공도서관 가운데 한 곳인 창원도서관에 역사 왜곡 논란을 일으켰던 책 <반일 종족주의 : 대한민국 위기의 근원>이 책장에 꽂혀있다 ⓒ 경남도민일보 관련사진보기

경남지역 공공도서관에서 일본군 '위안부' 피해와 강제동원을 부정하고 이승만 독재를 미화하는 내용의 책을 빌려주고 있는 것으로 알려진 가운데, 노동계가 해당 서적에 대한 대출을 제한하는 조치를 할 것을 요구하고 나섰다.민주노총 경남본부는 24일 낸 자료를 통해 "경남 공공도서관 42곳에서 <반일 종족주의> 등 일제 식민지 지배를 미화하고 독재를 정당화하는 역사왜곡 도서가 버젓이 비치·대출되고 있는 사실이 확인되었다"라고 밝혔다.이들은 "더욱이 교육청은 '한국도서관협회에서 지침이 내려온 적이 없'었다는 근거 부족이라는 핑계로, 이에 대한 대응을 미루며 사실상 방치해 온 것"이라며 "이는 단순히 특정 도서의 문제가 아니라, 왜곡된 역사관이 공공의 이름으로 확산되는 매우 중대한 사회적 퇴행이다"라고 지적했다. 이어 "민주주의와 인권은 올바른 역사 인식 위에서만 뿌리내릴 수 있다"라며 "'역사를 조작하는 자는 미래까지 훔친다'는 경고처럼, 지금의 무책임은 결국 다음 세대의 정신을 파괴하는 길이다"라고 덧붙였다.민주노총 경남본부는 "교육청과 지자체는 역사왜곡 도서의 현황을 전수 조사하고, 공공도서관에서 이를 명확하게 구분하고 제한하는 조치를 즉각 마련하라", "도서관은 역사왜곡을 차단할 법적·제도적 장치를 마련하고, 공공기관이 올바른 역사 교육이 될 수 있도록 자료 제공의 책임을 다하라"라고 촉구했다.<경남도민일보>에 따르면, 경남교육청이 운영·관리하는 통합공공도서관을 이용해 역사왜곡 도서가 확인되었고, 지역 교육청 담당 도서관 다수에서 이들 책을 대출 가능 도서로 분류해 놓았다는 것이다. 광명시도서관 등 일부 지자체 도서관들은 역사왜곡 논란이 있는 책들의 열람 및 대출을 제한하고 있다.거론된 책은 <반일 종족주의 : 대한민국 위기의 근원>, <일본군 위안부 인사이드 아웃>, <나라의 아버지, 대통령, 각하, 이승만>, <대한민국 사회 교과서>(대한민국교원조합 교과서 연구회) 등이다. 일부 책들은 전국 대학도서관에서 이용자가 특정 대학 도서관에 없는 책을 소장 중인 다른 대학 도서관에 신청해 빌려 보는 서비스인 '상호 대차'가 금지되어 있다.이에 대해 경남교육청 관계자는 "해당 책들은 많이 대출되지는 않는데 논란이 되면 보는 사람들이 있다. 공공도서관은 다양한 사람들이 이용한다"라며 "모든 도서관에 통일된 지침을 내려보낼 수 없다. 개별 도서관에서 의견 수렴 과정에다 운영위원회를 열어 대출 제한하도록 우선 유선으로 연락했고 공문도 낼 예정이다"라고 밝혔다.