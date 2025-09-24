'정자나무집'에서 받은 시, 소통의 경계를 탐색하다

큰사진보기 ▲김수예 시인의 두 번째 시집 <오아시스는 멀리 있어>(달아실, 2025년) ⓒ 시집 표지 관련사진보기

나는 외발로

/김수예



나는 외발로 발걸음을 뗀다

나는 외발로 공중에 한 발은 세워두고



나는 외발로 한 발마저 떼면

나는 외발로 달리기 시작할까



겨드랑이가 간질거려

솟구칠까 나는 외발로 날아오를까



(중략)



나는 외발로 허공을 벅벅 긁어댄다

헛것에 붉은 비를 맞는다



나는 외발로 흰 밤을 보낸다

얼어붙은 강가에서

나는 외발로 긴 목을 접어



-시집 <오아시스는 멀리 있어>

볼 수 없는 그와/말할 수 없는 내가/프라하로 간다

-<미시> 부분

외부가 곁들여져 있어/화분 서너 개를 내어놓는다//내통하는 외부이자 내부의 일부/바람이 주춤거리지도/햇살이 기웃거리지도 않는//속을 드러내놓고/벌리는 손바닥이야/말을 삼키고 내미는 혀야//언 손을 녹이며 마른 침을 삼킨다//아마존의 밀림처럼/다닥다닥버벅버벅//목젖 너머에서/토해내지 못한 말들이/줄줄이 딸려 나와//잔에 병을 기울여/화초에 조리개를 구부려/사방으로 몸을 늘여/테라스는 기지개를 켠다

ㅡ<테라스> 전문

서로를 버리고 서로에게 스며/우리의 만남은 부풀어 올라/바람은 미소의 콧등을 더듬어/표정을 가져요 우리, 선을 긋지 말아요//섬세하게 부우여니/날개를 가질까 부서져 날까//캔버스는 물기를 머금고/시야는 간단해져/들판에서 저녁이 글썽거려요//흐림으로써 선명해지는 방식이 있어요

- <스푸마토> 부분

두 마리 개미는 더듬이를 맞걸고/하나의 생각을 나눈대요/인디언이 낯선 사람을 만나면 십여 분 가만히 바라본다죠/그에게서 배어 나오는 소리를 음미하는 거지요//당신이 흘리고 간 펜을 주워 들고 그날의 손끝을 더퉈보아요

- <싸이코메트리> 부분

눈이 내리네

가로등 밑이었네

눈송이마다 그늘진다네

돌이 되어 내리네

그림자도 함께 내리네

눈과 포개어져

무채색으로 빛나네



(중략)



온몸이 눈이라네

온통 가슴이라네

목소리라네 섧도록

잿빛 눈이 포개어져

밤내 쌓인다네

슬픔과 눈물의

단 한 번 포옹이라네



날이 밝으면 흰 눈이

희디흰 이유라네

- <수묵> 부분

며칠 전, 문학모임에 나갔다가 김수예 시인의 두 번째 시집을 시인에게 직접 받았다. 시집이 막 나온 날이어서 김 시인은 물론이려니와 나도 반가움이 컸다. 받자마자 표지를 손으로 살갑게 어루만졌다. 김수예 시인과 나는 술집인지 식당인지 분간하기가 애매한 '정자나무집'에서 한 달에 한 번씩 만나는 '정자나무' 회원이다.나는 언제부턴가 "꺼뭇꺼뭇 그림자가 길어져/필부가 집구석 찾아들 듯/작붓집 골목으로 끌려가듯/삼삼오오" 모여 "뚝배기에 홍어탕 애끓는 소리/싸하게 목을 타고 넘어가고/정자 이모가 숭덩숭덩 썰어준 수육을 얹어/뱃속 노오란 배춧잎을 씹으며" 정담을 나누거나 "새로 나온 시집을 뜨끈하니 펴들고/한마디씩(김수예 <정자나무집>)" 시 이야기를 나누기도 하는 정자나무 일원이 된 것이다.그런데 집에 와서 시집을 읽다가 갑자기 슬픈 마음이 들어 김 시인에게 카카오톡을 보냈다. 어떤 오해를 했기 때문이었는데 바로 이 대목이었다.오해가 풀린 것은 "볼 수 없는 그와/말할 수 없는 내가" 한집에 사는 가까운 사이가 아니었다는 것. 내가 김 시인에게 문자를 보낸 것은 "파스텔 셔츠에 미색바지/몸집이 작은 오스트리 남자가"로 이어지는 둘째 연을 읽기 전이었으니 엉뚱한 오해할 만도 했다. 그 남자는 시인의 "시선을 잡아당기며 다가와/옆자리에 앉"아 "지팡이를 접어 가방 앞주머니에 넣고/이어폰을 꺼내 꽂고 건반을 두드리듯 손끝에서 귓속으로 모스 부호"를 보낸다.시각장애인과의 우연한 동행을 시로 쓴 것임을 나중에야 안 것인데, 오해가 풀리긴 했지만 "보이지 않는 그와/말하지 않는 내가/들리지 않는 곳으로 간다"라는 마지막 시구가 소통 불능의 아픔을 암시하는 듯하여 마음이 아팠다. 어쨌거나 나에게 시집 속의 스쳐가는 한 존재로 다가온 오스트리아 남자의 안부가 궁금해지기도 했다.내가 오해를 하긴 했지만 김수예 시인과의 문자 소통으로 인해 알게 된 사실도 있다. 김 시인에게 가장 힘든 일은 자기와의 소통이라는 것을. 하긴 누군들 그렇지 않으랴. 시를 쓰는 행위도 알고 보면 세상과의 소통 이전에 나를 좀 더 깊이 만나기 위한 애씀이요, 몸부림 같은 것일 수도 있으니. 시집 첫 자리에 실린 시다.김겸(시인, 문학평론가)은 시집 해설에서 "그러나 테라스라는 공간의 핵심은 존재의 외부를 향해 기지개를 켠다는 행위에 있다"는 탁월하고 고마운 해석을 곁들인다. 고맙다고 한 것은 테라스는 "사방으로 몸을 늘여" "지지개를 펴지만 결코 외부가 될 수 없는" 공간이기도 하기 때문이다. "바람이 주춤거리지도/햇살이 기웃거리지도 않는"다는 시구를 보아도 현실이 녹록지 않음을 알 수 있다. 김수예 시인은 이런 이중적인 현실 상황의 경계에서 "흐림으로써 선명해지는 방식"을 택한다.'스푸마토'란 대상의 윤곽선을 명확히 그리지 않고 색과 색 사이의 경계를 부드럽게 흐려 신비롭고 입체적인 효과를 창출하는데 초점을 둔다. 레오나르도 다빈치에 의해 처음 도입된 회화기법으로 알려져 있다. 이런 모호함을 통해 의미를 획득하는 비정형적 인식은 시집 여러 시편들 중에서도 발견이 된다. 그중 하나다.싸이코메트리는 psyche(혼, 정신)와 metron(측정)의 합성어다. 이런 방식을 통해 김수예 시인은 "우리의 물리적 시선으로부터 좀 더 멀어지고 가려짐으로써 자신의 본래면목을 회복하는 결정적 계기를 마련한다"고 유강희 시인은 시집 뒤표지에 적었다. 아마도 이즈음의 일이지 않을까. "오아시스는 멀리에 있어서 오아시스(<입김>)"라든가 "꽃이 진다는 것은 이제는/초록을 키워/씨의 살을 찌우는 일(<으아리, 큰꽃으아리>)"이라는 소중한 인식을 얻게 된 것도.이쯤 해서 맨 앞에서 인용한 시 <나는 외발로>로 돌아가 보는 것도 좋겠다. 시인은 어느 야심한 밤에 천변길이라도 걸었던 것이리라. 거기서 "외발로 허공을 벅벅 긁어"대기도 하면서 "흰 밤을" 보내고 있는 고니나 외기러기라도 보았을까. 내가 주목한 것은 "얼어붙은 강가에서 나는 외발로 긴 목을 접어"라는 시구에서 보듯이 어떤 행위 앞에 붙은 "나는"이라는 주어였다.잘 모르겠지만 알 것도 같다. 이런 행위나, 혹은 그 결과는 김 시인이 마치 "사방으로 몸을 늘여/테라스" 가 "기지개를" 켜듯 자신을 비롯한 타자와의 소통에 애면글면하다가 "묵묵은 슬픔이 슬픔에게 가도록 내버려두는 것(<포토그래프 2>)"임을 터득한 것과 무관하지 않으리라는 것을. 그 즈음에 쓴 시가 아닐까 여겨지는 시를 한 편만 더 소개하고 글을 마칠까 한다. 유강희 시인의 말을 빌리자면, 묵묵히 "산이 길로 걸어 나(<연대>)"오는 힘으로 "정자나무에 오아시스를 심고, 오아시스에 정자나무를 심는" 과정에서 얻어낸 빼어난 "결실" 같은 아름다운 시다.