울산 동구청장 "정부 노동안전 대책 환영... 노동부장관, 합동회의 하자"

큰사진보기 ▲김종훈 울산 동구청장이 24일 동구청 프레스센터에서 정부의 9.15 범부처 노동안전 종합대책 발표에 따른 울산 동구청의 후속 계획을 발표하고 있다. ⓒ 울산 동구 관련사진보기

AD

이재명 정부의 '9.15 범부처 노동안전 종합대책' 발표에 조선업의 도시 울산 동구의 구청장이 이를 환영하면서 지자체의 후속 계획을 내놓았다.김종훈 울산 동구청장은 24일 동구청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "정부는 줄어들지 않는 산업재해 문제를 해결하기 위하여 지난 15일에 노동안전 종합대책을 발표했다"며 "중대재해가 적지 않은 지역의 단체장으로서, 정부의 노동안전 종합대책 발표를 진심으로 환영한다"고 밝혔다.그러면서 "사고 없는 일터, 안전 대한민국을 만드는데 울산 동구가 앞장서고자 한다"며 울산 동구청의 후속 계획을 발표했다.후속대책은 첫째, 노동안전 종합대책에 대한 해당 부처 직무교육을 빠르게 진행하는 것, 둘째 울산 동구 노정협의회 등을 통해 노동안전 종합대책에 대한 현장 노동자가 생각하는 미비점을 선제적으로 파악해 고용노동부에 전달하는 것이다.이어 셋째, 30인 미만의 중소 사업장에 대한 현황 조사를 선제적으로 진행하는 것, 넷째 울산 동구 원하청산업안전보건위원회 설치와 운영 준비다.이와 관련해 울산 동구청은 지난 2022년 산업재해 예방 및 지원에 관한 조례 제정, 2023년 전국 최초 하청 노동자 지원 조례 제정을, 지난해 8월에는 근골격 건강지원센터를 만들어 현재 운영 중이다. 이외 비정규직노동자지원센터를 통해 산업재해 대처와 관련한 노동자 교육을 진행하고 있으며, 사업장 컨설팅 지원도 하고 있다.한편 김종훈 구청장은 "이른 시일내 고용노동부장관의 울산 방문을 요청한다"며 "울산을 방문하게 되면, 동구청과의 합동회의를 하자"고 제안했다.김 구청장이 제안한 고용노동부장관과의 합동회의 주제는 '중대재해 다발 지역에 선제적 지원과 예방 활동을 위한 고용노동부의 책임있는 기관이나 조직 설치' '동구에는 외국인 노동자가 8천 명에 육박하며, 2025년 1월 현재, 조선업종 종사자 4만 3천여 명의 약 20%를 차지하는 점을 들어 이들의 산재 위험도를 낮추기 위한 외국인 노동자지원센터 설치'다.또 '기초자치단체와의 협업과 기초자치단체에 예산과 인력을 과감하게 배정하고, 유형별 또는 지역별로 시범 사업 추진'을 들었다. 김 구청장은 "울산 동구는 시범사업에 응할 용의가 있다"고 밝혔다.김종훈 구청장은 "우리나라의 산업재해율이 다른 나라보다 월등히 높아 이대로 놔둘 수 없다는 것에 모두가 동의할 것"이라며 "이번 정부 종합 대책이 효과적으로 진행되어, 중대 산업재해가 유의미하게 줄어들어 노동자들이 안전한 일터에서 일하고, 무사히 가족의 품에 돌아가는 일상을 즐길 수 있기를 진심으로 바란다"고 밝혔다.