국회의장 만난 법원행정처장 "시민과 국회에 감사... 내란재판 신속진행"

큰사진보기 ▲우원식 국회의장 찾은 천대엽 법원행정처장천대엽 법원행정처장이 24일 국회 의장집무실을 찾아 우원식 국회의장을 접견하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

대법원에 들어서면 가장 먼저 보이는 것이 정의의 여신상이다. 많은 국민들이 법원이라고 하면 이 정의의 여신상을 떠올린다. 그런데 지금 유감스럽게도 정의의 최후 보루로서 사법부 역할에 대한 국민 불신이 높다. 사법부의 헌정 수호 의지에 대해서 국민들이 의구심을 가지고 있다. 이것은 매우 중대한 일련의 일들이 있었기 때문에 그런 것 아니겠나. 나라 전체로도 몹시 아픈 일이고, 국민들께도 큰 상처와 당혹감을 준 일이었기 때문에 눈 감고 지나간 일로 흘려보내지 않는 것, 그래서는 안된다고 판단하는 것이 대다수 국민의 심정이고 의견이라 생각한다."

AD

연일 더불어민주당과 사법부 간 갈등이 깊어지는 가운데 우원식 국회의장이 24일 국회를 찾은 천대엽 법원행정처장(대법관)에게 "일에는 순서가 있다"고 일침을 놨다. 그는 "사법부 독립성은 두말할 필요가 없다"라면서도 "지금은 왜 국민들이 사법부를 불신하는지부터 돌아보라"고 했다.우원식 의장은 이날 오전 국회 본청 의장실에서 천대엽 처장을 만나 "국민적으로 사법개혁에 대한 관심이 굉장히 높은 시점에 국회를 찾아주셨다"라며 "오늘 어떤 말씀을 들고 오셨는지 국민들께서도 몹시 궁금해할 것 같다"라고 인사했다. 그는 "사법개혁은 사법부에 대한 국민 신뢰를 높이는 과정이 되어야 한다"라며 "여러 상황이 얽혀 있는 것 같지만 사실 문제를 푸는 출발과 원칙은 이미 정리돼 있다. 사법 신뢰의 회복"이라고 말했다.우 의장은 이어 "그런 국민의 의견을 받아서 말씀드리면,"라며 ""라고 말했다. 그는 ""이라며 "그래야 사법부의 의견과 판단에 힘이 실리고, 개혁의 주체로서 법원이 사법개혁이란 국민적 요구에 응답할 수 있는 것"이라고 했다.우 의장은 "사법부 독립성은 두말할 필요가 없다. 매우 중요한 얘기"라면서도 사법부 역시 '개혁' 요구 앞에 '독립'만 말해선 안 된다고 지적했다. 그는 "견제와 균형이라는 삼권분립의 원칙은, 동시에 각 기관 내부에서도 헌법이 부여한 책무, 책임에서 이탈하지 않기 위한 중요한 원리가 되어야 한다는 점도 함께 생각할 필요가 있다"라며 "사법부와 국회, 정부가 함께 지혜롭고 분명하게 풀어나갈 수 있도록 국회의장도 최선의 노력을 다하겠다"라고 덧붙였다.천대엽 법원행정처장은 "사법부로서는 국민의 신뢰가 정말로 중요하다는 말씀에 전적으로 공감한다"라고 답했다. 그는 "오늘 방문하게 된 것은 최근 국회 중심으로 논의되고 있는 사법개혁과제 입법안에 대해 말씀드리고, 국민적 관심사가 높은 내란재판 진행현황을 의장께서 궁금해하신다는 보고를 들어서"라며 "사법부가 정말로 국민들에게 좀더 다가가는, 현재의 국민뿐 아니라 미래의 국민에게 유익되는 사법을 위해서 어떤 노력을 기울여야될지 고민하고 노력하겠다"라고 했다.천 처장은 또 '사법부가 12.3 비상계엄에 소극적으로 대응했다'는 비판을 의식한 듯 "계엄이 발생했을 때 제가 대법관들과 대법원장의 의견을 수렴해서 그 직후에, 불과 며칠 뒤에 여러 차례 국회에 나가서 '이것은 위헌적인 조치'라는 사법부의 입장을 분명히 밝힌 바가 있다"라고 강조했다. 동시에 "(계엄 직후) 우리 사법부로서도 정상적인 사법권 행사가 일시정지됐다가 시민들과 국회의 노력으로 저희들이 사법권을 신속하게 되찾을 수 있게 됐다"라며 감사를 표했다.천 처장은 "시민과 국회에 저희들이 호응하는 방법은 국민들의 관심이 높은 내란재판에 대해서 헌법과 법률과 직업적 양심에 따라서, 그러면서도 신속하게 재판이 진행될 수 있도록 모든 행정적인 지원조치를 다 할 필요가 있다는 의견들을 여러 법원장들이 주신 바 있다"라고도 말했다. 이어 "이와 같은 사정에 대해서도 오늘 의장님께 말씀드리고, 현재 진행되고 있는 내란재판의 신속한 진행과 관련해서 서울중앙지법과 법원행정처가 기울이는 여러 조치를 설명드릴 예정"이라고 했다.이후 접견은 비공개로 바뀌었다. 접견이 끝나자 박태서 국회의장 공보수석은 취재진에게 "천 처장은 대법관 증원 등 사법개혁에 대한 법원 의견을 설명했고, 우 의장은 충분히 경청했다"라며 "우 의장은 내란재판 등에 대한 국민들의 의구심을 해소하고 국민적 신뢰를 높이기 위한 진정성 있는 조치를 법원 측에 요청했다"라고 설명했다. 다만 전날 국회 법제사법위원회에서 더불어민주당 주도로 의결한 '조희대 대법원장 청문회'에 관한 대화는 없었다고 덧붙였다.