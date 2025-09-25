땅끝 해남 '해뜰마을'에서만 볼 수 있는 뷰

큰사진보기 ▲점재 내려가는 길임도를 따라 점재를 내려가는 길에 멀리 땅끝기맥의 달마산이 보인다. ⓒ (사)사람길걷기협회 관련사진보기

큰사진보기 ▲농로를 만나 날 것 같은 기분으로 가을 들판이 넘실대는 영전리 마을로 내려간다. ⓒ (사)사람길걷기협회 관련사진보기

"안녕하세요."

"네, 안녕하세요. 어디서 오시나요?"

"땅끝마을에서 점재 넘어 왔습니다."

"아 그러시군요. 어디서 온 분들이세요."

"서울서 국토종주하러 왔습니다. 강원도 고성까지 걸어갑니다."

"어이구~ 대단한 일을 하시네요. 잘 가세요."

큰사진보기 ▲땅끝만물슈퍼 앞 평상 식사걸을 때 먹는 식사만큼 맛있는 것은 없다. 6년 전의 추억이 서린 곳이라 더욱 행복한 장소였다. ⓒ (사)사람길걷기협회 관련사진보기

9월 8일 국토종주 첫날, 점재를 넘어 임도를 따라 내려온 뒤라 임도 위쪽 경사면에 남아 있는 옛길의 흔적을 찾아 임도가 끊어놓은 부근 아래쪽 숲속으로 내려선다. 이곳은 다행히 경사가 완만하다. 나무와 수풀이 빼곡한 자연 산림을 헤치고 몇 걸음 전진해 산길을 찾고, 이내 산 쪽으로 난 농로를 만났다.옛길 점재 하나를 넘은 것 뿐인데 하나의 과제를 푼 것 같은 뿌듯함과 막힌 담을 헐어낸 후련함이 농로를 따라 내려가는 길에 펼쳐보이는 시원한 전망과 합해져 날 것 같은 기분이다.점재를 넘은 곳은 척박한 땅끝 바닷가 마을들과 비교해 딴판의 세상이다. 달마산 기슭의 경사면부터 시작해 드넓은 평야지대가 펼쳐지는 풍요로운 땅, 바로 영전리이다. 영전리는 600년 전 형성된 영전마을을 비롯해 달마산 아래 서호마을, 바다와 접한 남전마을, 윤도산 자락이 막아선 해안 돌출부의 작디 작은 남성마을 등의 자연마을들로 이루어져 있다.풍요로운 땅이어서였는지 옛날 이 마을에 살았던 덕망가가 있었다. 그는 외롭고 괴로운 일을 당한 사람이라면 발벗고 나서 도와주었다. 마을 사람들이 그 덕망을 사모해 마을 이름을 전옹田翁마을이라고 했다. 그러다가 1913년 영숙이라는 사람이 자기 이름의 영永 자와 밭이 많다고 전田 자를 붙여 지금의 영전永田마을이 되었다.넓은 평야가 해남반도 동쪽 해안까지 연해 있어 마을 전체가 확 트여 있다. 아침에 해가 뜨면 마을 곳곳에 해가 안 비치는 곳이 없는 까닭에 땅끝해뜰마을로도 불린다.산 자락 논 옆에 주민들 네댓이 모여 분주히 무언가 정리 같은 일을 하고 계신다. 국토종주 출발 후 처음 만나는 마을 주민이다. 국토종주의 원칙 대로 먼저 인사를 건넨다.우중충한 날 산에서 10여명이 내려오는 모습을 보고 짐짓 놀라는 기색이다.짧은 대화였지만 주민과의 대화는 언제나 흐뭇하다. 인사는 소통의 문이다. 마을 주민과의 따뜻한 인사로, 난데 없이 산에서 나타난 낯선 사람들이 아닌, 마을의 초대받은 손님이 된 듯한 기분이다.비 오는 날에도 일하는 주민들의 열심과 열정에 감사한 마음이 든다. 모두 도시가 좋다고 떠난 뒤에도 이 땅을 끝내 지키는 저 분들이 있기에 아직 우리의 시골이 건재하다. 덕분에 지금 우리가 시골 마을들에 의지해 이렇게 걸을 수 있다.때마침 다시 잔잔한 비가 내리기 시작한다. 주변으론 달마산과 윤도산이 감싸고 있는, 비오는 황금 들판 사이를 걷고 있는 맛이란 "이래서 사람길 국토종주구나"라는 생각이 절로 들게 한다. 사근사근 비올 때의 이런 풍경이 너무 좋다. 하얀 운무가 피어나 산자락 사이에 머물고 추수를 앞둔 들판은 비에 젖어 하늘하늘 춤춘다. 이런 모습을 땅끝 해남의 '해뜰마을'에 와서 걸으며 볼 수 있다니 꿈 같다.나는 학부 때 경험한 한 장면을 잊지 못한다. 농활로 찾은 시골마을에 우리가 자던 교회 전도사님의 집이 황금 들판을 내려다보는 곳에 있었다. 그때도 비가 오고 있었는데 방학이라 시골에 내려와 있던 이 집의 조카 여학생 둘이 마루에 앉아 손톱에 봉숭아 물을 들이고 있었다. 나를 보더니 강권하다시피 앉게 해 난생 처음이자 마지막으로 손톱에 봉숭아 물을 들여보았다. 그때의 한 장면, 나는 봉숭아 물을 들이고, 앉아 있는 마루 처마엔 도도도독 빗물이 듣고, 저 아래엔 촉촉히 비에 젖어 너울대는 노란 들판이 한 장의 사진처럼 머리에 박혔다.가을 추수 전의 황금들판을, 그것도 비오는 들판을 걷는 행복감에 시간이 멈추었으면 좋겠다. 때마침 마을 정자나무와 정자 쉼터가 보인다. 정자에 앉으니 바라던 대로 정말 시간이 멈췄다. 한동안 넋을 잃고 시골 들녘의 풍경을 바라보았다.여기서 15분만 더 걸어가면 점심 먹을 곳 땅끝만물슈퍼가 있다. 국토종주 출발지였던 땅끝마을 식당에서 밥 6공기를 얻어서 싸들고 가는 목적지가 바로 그곳이다. 단원들이 "혹시 오늘 문을 닫진 않았을까" 걱정한다. 대부분 노인들이 지키는 시골 가게다보니 문을 닫았다 해도 이상한 게 아니다. 그나저나 오전 나절 걸어와서인지 배가 몹시 고프다.멀리서 땅끝만물슈퍼 간판이 보일 때부터 소리를 지를 만큼 반갑다. 역시 가장 궁금했던 가게 문이 열렸다. 가게 앞 너른 평상도 6년 전과 똑같이 여전하게 우릴 반긴다. 점재 넘어 싸들고 온 밥을 풀고, 이수재 단원이 병째 무겁게 가져온 젓갈 두 개를 풀고, 슈퍼에서 컵라면과 김치, 그리고 막걸리를 사서 펼쳐 놓으니 이만한 게 없을 최고의 진수성찬이 차려졌다. 걷다가 먹는 식사 만큼 맛있는 건 없는 것 같다.수 십만 년 생존을 위해 걷기를 해온 인간은 장거리 걷기에 알맞게 진화했다. 그 증거가 오래 걸을 수록 에너지 소비 효율이 높아지는 것이다. 한 연구 결과 일주일에 9시간을 걷는 회사원이 걸으며 사용한 에너지는 일주일 총 에너지 소비량의 20%밖에 안 됐다. 더 놀라운 건 일주일에 21시간을 걷는 사람이 사용한 에너지 총량은 27%에 불과했다.이 같은 걷기 효율을 위한 진화는 인간을 더 오래 걸을 수 있게 만들어 주었다. 더 좋은 식량을 구하고, 더 멋진 장소를 찾고, 더 훌륭한 사유를 할 수 있게 만들어 주었다. 많이 걷는 것은 곧 행복과 연결됐다. 호르몬 분비도 이에 따라 많이 걸을 수록 몸이 피로해지는 것을 상쇄하는 작용을 한다. 스트레스 호르몬인 코르티솔을 낮추고, 행복 호르몬인 세로토닌과 엔도르핀을 촉진해 신체적 피로 해소와 정신적 건강에 실질적 역할을 한다.수십만년 간 걸으면서 피로해진 몸이 찾는 결정적 한방을 제때 해결해 주는 것이 바로 걷기 후 식사이다. 국토종주는 하루 종일 걷기 때문에 식사 후에 다시 걷는 것도 건강에 좋다. 식후 걷기는 의학적으로 식후에 생기는 혈당 스파이크를 바로 해결해 주고, 근손실 방지에도 도움이 된다.6년 전의 슈퍼 할머니가 여전히 건강하신지 가게로 찾아 들어가 보았다. 지난 2월에 왔을 땐 남편 분이 대신 계셨는데, 오늘은 마을 주민들이 가게를 지키고 있다가 주인 할머니가 방금 전 방에 들어가셨다고 한다. 내내 건강하시길 기원해 본다.