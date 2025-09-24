"국회 무너져" "독재" 박형준 부산시장 연일 강경 발언, 왜?

큰사진보기 ▲지난 3월 부산신항에서 더불어민주당 당대표 시절 이재명 대통령과 만난 박형준 부산시장. ⓒ 김보성 관련사진보기

큰사진보기 ▲박형준 부산시장이 24일 자신의 페이스북에 올린 글. ⓒ 박형준 페이스북 관련사진보기

이재명 정부를 상대로 한 박형준 부산시장의 비난 강도가 점점 세지고 있다. 정부의 동남권투자공사 추진에 "떡이나 하나 먹고 떨어지라는 거냐"라며 쓴소리를 던진 데 이어 조희대 대법원장 논란 등을 놓고도 국민의힘과 보조를 맞추며 연일 강도 높은 발언을 내뱉고 있다. 이를 두고 지역 언론은 '지방선거와 관련이 있다'라고 분석했다.24일 박형준 부산시장의 페이스북은 "대한민국의 민주주의는 안녕하십니까"라는 질문으로 하루를 시작했다. 업무 시작 전 올린 글에서 그는 "이 정권을 보면 레비츠키와 지블렛이 쓴 '민주주의가 어떻게 무너지는가?'라는 대본을 현실의 무대에서 입증하기 위해 안달인 것 같다"라며 이 대통령과 더불어민주당을 재차 겨냥했다.하버드대 정치학과 교수인 스티븐 레비츠키 등의 <어떻게 민주주의는 무너지는가>는 트럼프 미국 1기 행정부 출범 이후 '민주주의 위기 경고'로 화제를 모은 책이다. 경쟁자를 적으로 간주하는 정치인 등이 어떻게 합법적으로 민주주의를 파괴하는지 등 한마디로 '트럼프의 등장'을 꼬집는 내용이다.박 시장은 이를 이재명 정부 비판 용도로 활용했다. 자유·민주·공화가 동태적으로 균형을 이루며 발전해야 성숙한 민주주의라고 본 그는 다수당 중심으로 돌아가는 대한민국의 현재 정치 상황을 부정적으로 묘사했다. 그러면서 "완장 민주주의, 선동 민주주의, 위선 민주주의" 단어를 꺼내 들었다.여당이 과반 의석으로 모든 걸 일방 처리하고 있단 주장인데, 박 시장은 "국회가 이미 무너졌다", "다수의 폭력이 일상화됐다", "완장 권력이 국회와 특검, 언론에 횡행하고 있다" 등 비난에 공을 들였다. 특히 조희대 대법원장 대선 개입 의혹 대목에선 수위를 한껏 끌어올렸다. 그는 "있지도 않은 사실을 꾸며내어 퇴진을 압박하다가 거짓말이 드러나자 본인이 직접 수사를 받고 혐의를 벗으라는 참으로 아이들 보기도 부끄러운 행태를 반복하고 있다"라며 민주당을 정면 공격했다.관세협상을 놓고는 "타결 안 되었으면 안 되었다고 해야 대처할 텐데, '합의문이 필요 없을 정도로 성공적'이라 발표했다가 인제 와서 서명했으면 탄핵당했을 거라니, 한 발도 못 나간 협상 때문에 수많은 수출기업이 발만 동동 구르고 있다"라며 새 정부의 평가와는 완전히 다른 반응을 보였다. 이른바 정부가 거짓말을 하고 있다는 게 박 시장의 시각이었다.공백을 제외 1400여 자에 달하는 박 시장의 글은 '독재'로 끝을 맺었다. 그는 "우리가 바라는 민주주의가 민주주의의 탈을 쓴 독재, 민주를 가장한 독재일 수는 없다"라며 며칠 전 "인민민주주의" 언급을 가져와 대한민국의 안녕 여부를 반복해서 물었다. 그는 내란전담재판부 설치 움직임을 '전체주의적 발상'으로 몰아붙이는 국민의힘에 더 힘을 실었다.지역 일간지인 <부산일보> 박 시장의 이 같은 태도를 내년 지방선거용으로 해석했다. 그는 17일, 18일에 이어 이날까지 보란 듯 연일 공세를 쏟아내고 있는데, 보수층을 의식해 이미지 변신을 노리고 있다는 평가다.국민의힘 내부 관계자 발언을 인용한 <부산일보>는 지난 18일자 기사에서 "평소 차분한 어투인 박 시장이 이처럼 강경 모드로 전환하고 나선 것은 8개월여 앞으로 다가온 지방선거와 무관치 않다"라며 '정치인 박형준' 전투력에 대한 당내 아쉬움을 불식하려는 행보로 판단했다.