이 대통령의 'E.N.D 구상'에 유엔 사무총장 "현명한 대북 접근"

유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령이 23일(현지시간) 오후 안토니우 구테흐스(António Guterres) 유엔 사무총장을 만나 한반도 평화 체제 구축을 위한 유엔의 지원을 당부했다.
앞서 유엔총회 기조연설을 통해 밝힌 '교류(Exchange)·관계정상화(Normalization)·비핵화(Denuclearization)'를 골자로 한 한반도 평화 로드맵 'E.N.D 이니셔티브'에 대한 지지를 부탁한 것
이 대통령은 구테흐스 사무총장에게 "한반도 평화와 안보는 국제사회 전체의 평화·안보와도 연계돼 있다"며 남북이 갈등과 대립을 넘어 대화와 협력의 장으로 나아갈 수 있도록 유엔의 지원을 당부했다.
이에 구테흐스 사무총장은 "대한민국 정부와 연대와 협력을 강화해 나갈 것"이라고 화답했다. 특히 우리 정부의 대북 정책을 "현명한 접근"이라며 유엔도 적극 지원, 지지해 나갈 것이란 뜻도 밝혔다.
이 대통령은 어려운 여건에서 다자주의 협력체계의 중심인 유엔을 이끌어가고 있는 구테흐스 사무총장의 역할을 높게 평가하면서 "국제사회의 대립과 갈등이 심화되면서 분쟁으로까지 확대되는 상황에서 유엔의 역할이 어느 때보다 중요하다"고 강조했다.
또 "유엔의 지원 하에 원조 수혜국에서 공여국으로 발전한 한국이 앞으로 국제사회의 도전과제에 대응하는 데 있어 더 큰 역할을 해나갈 것"이라며 "역량 있는 우리 인재들의 국제기구 진출이 더욱 확대될 수 있도록 관심을 가져달라"고 요청했다.
이에 대해 구테흐스 사무총장은 "국제사회가 분열된 상황에서 한국 정부가 유엔에서 지혜롭고 균형잡힌 목소리를 내면서 중요한 기여를 하고 있다"며 "인도적 지원, 지속가능한 발전 목표(SDGs) 달성, 인권, 가자 및 우크라이나 등 주요 현안 대응에서 한국이 신뢰받는 파트너"라고 화답했다.
우즈벡·체코 정상과 연쇄 회담... 핵심광물 공급망 협력 등 논의
이 대통령은 이날 샤브카트 미르지요예프(Shavkat Mirziyoyev) 우즈베키스탄 대통령, 페트르 파벨 (Petr Pavel) 체코 대통령과도 각각 만나 첫 정상회담을 진행했다.
이 대통령은 샤브카트 우즈베키스탄 대통령과 양국 간 '특별 전략적 동반자 관계'를 한층 높은 수준으로 발전시켜 나가기 위해 소통과 협력을 심화해 나가기로 했다. 또 내년 한국에서 개최를 추진 중인 '한-중앙아시아 정상회의'의 성공을 위한 긴밀한 조율과 소통도 약속했다.
무엇보다 이 대통령은 "풍부한 광물자원과 역내 최대 인구를 바탕으로 높은 성장 잠재력을 지닌 우즈베키스탄과, 우수한 기술력을 지닌 우리나라 간 경제협력을 확대해 나가기를 바란다"며 "양국이 철도, 공항, 도로를 포함한 교통·인프라를 비롯하여 핵심광물 등 공급망 분야에서 실질 협력을 확대해 나간다면 큰 시너지 효과를 낼 수 있을 것"이라고 강조했다.
아울러 단일국가로는 최대 규모인 우즈베키스탄 내 17만여 명의 고려인이 정·재계 등에서 활발히 활동하며 양국 관계 발전의 가교역할을 하고 있다는 점을 거론하면서 이들에 대한 각별한 관심과 지원을 당부하기도 했다.
이 대통령은 파벨 체코 대통령을 만나서는 그동안 체코 측이 한국 기업의 투자 활동을 적극 지원해준 것을 평가하면서 "양국 간 협력이 원전을 넘어서 반도체, 전기차, 방산 등으로 확대돼 호혜적으로 발전되길 기대한다"고 밝혔다.
파벨 대통령이 지난 6월 한국수력원자력의 체코 두코바니 신규 원전 건설 최종 계약 수주를 "한국 기업의 우수한 능력을 높이 평가한 것에 기반한 것"이라고 한 데 대한 응답이었다.
파벨 대통령은 "국제사회의 변화 속에 가치를 공유하는 민주국가 간 협력 강화가 필요하다"며 방한 의사를 밝히기도 했다. 이 대통령은 이를 환영하면서 양국 정상 간 상호교류가 이어지고 협력이 심화되어 양국 관계가 한층 더 발전되기를 기대한다"고 밝혔다.