용혜인 "국비 40% 농어촌기본소득 '낙제점'"... 확대·법제화 촉구

용혜인 기본소득당 당 대표가 정부의 농어촌기본소득 시범사업을 두고 "규모와 내용, 방식 모두에서 낙제점"이라며 정면으로 비판했다.
최근 정부가 인구감소지역 6개 군을 대상으로 한 시범사업을 추진하고 있으나, 국비 부담률이 40%에 그치고 지방정부에 과도한 재정 분담이 전가되는 등 문제점이 드러나자 용혜인 의원이 목소리를 높인 것이다.
용 의원은 24일 오전 국회 통관에서 기자회견을 열고 "농어촌기본소득은 지난 20년간 제대로 작동하지 못한 소멸위기 대응, 균형발전 정책의 체질을 바꾸기 위한 정책"이라며 "주민에게 직접 충분한 소득을 보장해 도농 간 격차를 해소하고 지역경제 순환을 촉진해야 한다"고 강조했다.
그는 이재명 정부가 농어촌기본소득을 국정과제로 확정한 데 대해선 "대한민국 소멸위기 해결과 기본사회 실현을 향한 역사적 전환점"이라 평가했지만, 농림축산식품부가 내놓은 시범사업 공모계획과 2026년 예산안은 "규모와 내용, 방식 모두에서 낙제점"이라고 지적했다.
특히 총 8500억 원 규모의 시범사업에서 국비 부담이 40%에 불과해 실제 대상은 전국 농어촌 인구의 2% 수준에 머물고, 나머지 재정은 도와 군이 떠안도록 설계된 점을 문제로 꼽았다.
용 의원은 "정부는 도에, 도는 군에 책임을 떠넘기며 전국이 몸살을 앓고 있다"며 "일부 지자체는 아예 불참하거나 농민수당 삭감을 논의하는 상황까지 벌어졌다"고 비판했다. 또 단 6개 군에서 2년간 한시적으로 시행하는 계획은 주민 이동만 초래할 뿐 실질적 지역 소멸 대응 효과는 기대하기 어렵다고 주장했다.
정부·여당이 의지만 있다면 즉시 심사 가능
용 의원은 해법으로 ▲부처 간 칸막이를 없애고 농식품부뿐 아니라 행정안전부 예산까지 투입해 사업 규모를 최소 두 배 이상 확대 ▲국비 비중을 대폭 늘려 지자체 재정 부담 완화 ▲이번 정기국회에서 농어촌기본소득법 제정 및 단계적 전면 시행 로드맵 확정을 제시했다.
그는 "이미 국회에는 7개의 농어촌기본소득 법안이 발의돼 있어 정부·여당이 의지만 가진다면 당장 내일이라도 본격 심사가 가능하다"며 "농어촌 소멸위기 해결은 정쟁이 개입할 여지가 없는 초당적 과제"라고 강조했다.
마지막으로 용 의원은 "농어촌기본소득은 단순한 돈이 아니라 절박한 외침이고 간절한 희망"이라며 "졸속 시범사업이 아닌, 제대로 된 정책 추진으로 농어촌 소멸 위기를 끊어내야 한다"고 호소했다.
한편, 정부가 내놓은 농어촌기본소득 시범사업은 인구감소지역 69개 군 중 6개 군을 대상으로 주민에게 월 15만 원을 2년간 지급하는 구조로, 총사업비 8500억 원 가운데 국비 비중은 40%에 그친다. 나머지는 시·도와 군이 분담해야 하는데, 경남처럼 도비 지원을 전면 거부하거나 전북처럼 군비 비중 확대를 검토하는 사례가 속출하고 있다. 이 때문에 지방 재정부담 전가, 효과 검증 한계, 주민 갈등 유발 등 구조적 문제점이 이미 곳곳에서 드러나고 있다는 지적이 나온다(관련기사: "경남도 '농어촌기본소득 시범사업' 분담 거부 철회해야" - https://omn.kr/2feqp
