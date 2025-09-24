비인기 종목 재정난 심화... 돌파구는 있는가

한국스포츠저널리즘연구회는 스포츠 현상을 비평하고, 대안 담론을 생산하는 모임입니다. 토론 불모지의 한국 스포츠 풍토에서 다양한 가치와 합리적 비판이 경쟁하는 공론장 구실을 지향합니다.

- '한국 체육 리셋-기본으로 돌아가야 ④'로 이어집니다.

이번 스포츠저널리즘 연구회 토론은 '한국 체육 리셋-기본으로 돌아가야' 시리즈 3회로 기획했다. 한국 체육은 '국가 스포츠 지원'이라는 큰 울타리 속에서 안정성을 갖고 성장했지만, 동시에 종목이나 협회 등 단체 입장에서는 국가의 '스포츠 정치'라는 틀에서 수단화되고 통제되는 운명을 겪어왔다. 종목 단체의 비자주적인, 정부 의존적인 문화는 여전하다. 선수 출신으로 종목 단체에서 30여 년 행정을 맡아온 최인수 전 대한스쿼시연맹 사무처장을 통해 현장에서 느끼는 어려움을 들어본다.최인수 전 대한스쿼시연맹 사무처장, 장익영 한체대 교수, 오태규 서울대 일본연구소 연구원, 강국진 서울신문 기자, 사회 김창금 한겨레신문 기자.9월 6일 줌 토론지난번 비인기 종목 관련 토론 때 연맹이나 협회의 자율성 부재에 대한 지적이 나왔다. 재정적으로 국가에 의존할 수밖에 없는 상황에서 종목 자체가 자율성이나 비전을 갖고 미래를 설계해 나갈 수 있는지, 그런 환경인지 궁금하다.안녕하세요. 저는 선수 출신으로 대한스쿼시연맹 창립 멤버로 시작해서 얼마 전에 사무처장으로 정년 퇴임을 했다. 스쿼시연맹에서 지금까지 일해 오면서 느낀 부분과 경험을 말씀드리겠다.먼저 자율성 얘기가 나왔는데, 사실 대한체육회가 2~3년 전부터 종목 단체의 자율성을 위해 규정을 여러 번 개정했다. 이전에는 회장부터 부회장, 이사까지 집행부 임원에 대한체육회의 승인을 요구했는데, 지금은 완화됐다. 국가 지원을 받는 체육회 단체들이기 때문에 제약이 있지만, 그렇다 하더라도 과거보다는 좀 나은 편이다.지난 토론회에서 아마추어 종목 단체가 대체로 폐쇄적이라는 말이 나왔다. 기득권 세력이 조직에서 안주하는 데서 벗어나, 후원사나 팬들과의 접촉을 위한 다양한 창구를 열고 협회 상층부부터 뛰는 적극성을 보여야 한다는 지적이었다.대한체육회 종목 단체마다 특성이 있고, 성격이 다르다. 각자의 회사일 수밖에 없다. 스쿼시연맹의 경우 1989년 창립 이후 30년 이상을 지나오면서 급진적인 변화를 한 적은 없다. 다만 처음에는 진짜 아무것도 없었던 데서 시작했고, 체육회 정가맹 단체가 되는 데 18년이 걸렸다. 재정적으로 어려운 것은 맞다. 그래도 조금씩 발전했다고 생각한다. 종목 활성화나 동호인 확대, 선수와 지도자 양성 등 부문에서 노력했다. 하고 싶은 사업들이 많았지만 예산이 없어 좌절된 경우가 많았다. 다행히 2028년 엘에이올림픽 정식 종목으로 스쿼시가 채택되면서 보는 사람들의 시선이 달라지는 것을 피부로 느낀다.재정 상황을 구체적으로 말해 줄 수 있나.창피한 일이기도 하지만 연맹의 자산이 1200만 원밖에 없다. 재원을 모을 수 있는 여력이 안 됐고, 큰 후원자를 만나지 못했다. 실질적으로 사무처가 헤쳐나가야 할 가장 큰 일이다. 활동하는 집행부 임원분들한테도 활동비나 회의비를 드린 적이 거의 없다. 스쿼시가 좋아 모인 분들이 많았고, 그분들의 개인적인 도움과 열정을 갖고 지금까지 왔다. 제가 은퇴를 하면서 1세대는 완전히 정리하고, 새롭게 변화하기 위해 현재 조직을 상당히 바꾸고 있는 것으로 알고 있다.인기와 비인기 종목으로 구별해서 얘기하고 있는데, 용어의 개념을 정리하는 것도 필요해 보인다. 인기와 비인기는 사실 관점에 따라 달라질 수 있는 것 아닌가 싶다. 그러니까 그 종목을 하는 사람들에게는 인기 종목 아닐까 싶다.맞다. 스쿼시 좋아하시는 분들은 스쿼시가 가장 인기 있는 종목이 된다. 언어 사용에서 미리 정리하지 못한 부분이 있는데, 미디어에서 하는 대로 인기·비인기 종목을 사용하는 것 같다.저도 공감한다. 스쿼시 하는 사람으로서 비인기 종목 자체의 어감이 사실상 좋지만은 않다. 그래서 국가대표 감독과 그런 얘기를 한 적이 있다.저는 대한체육회에서 실시하는 경기 단체에 대한 혁신 평가 부분이 궁금하다. 외국에서도 그런 식으로 평가해서 국가에서 지원금을 주고 있는데, 5년 전만 해도 올림픽 경기력 등을 중심으로 5개 카테고리에서 했다. 또 좋은 평가를 받아도 예산이 많지 않다고 했는데, 대한체육회의 예산이 실제 어느 정도 협회로 돌아가는지 알고 싶다. 또 사무처 예산이 부족해 아무래도 회장 출연금이 있을 수밖에 없을 것 같다. 이런 부분들이 협회를 구속할 텐데, 어떻게 극복하고 있나?대한스쿼시연맹의 연간 예산이 20억 원을 넘는데 65~70%가 체육회 지원금이다. 부족한 부분은 등록비, 공인비 등으로 보충하고 적은 액수를 후원받는다. 역대 회장님들이 열심히 해주셨고 보통 5천만 원~6천만 원씩 지원했다. 올해 신임 회장은 사상 처음으로 1억 원 이상을 출연한다. 살림이 어렵다 보니 사무처 직원의 급여를 인상하는 것은 힘들다. 회의비 지급도 어려운데, 회의비 지급만 제대로 하려면 5천만~6천만 원은 들어간다.그래도 마케팅 전담 직원을 뽑아, 재원 확보 구조를 만들려고 시도하는 등 노력은 했다고 자부한다. 하지만 쉽지 않다. 최근 올림픽 종목으로 들어가면서 후원 대행 업체들이 몇 군데 찾아왔는데, 연맹보다는 국가대표 선수 몇 사람과 계약하는 형태다.기금 등을 사용하기 때문에 회계처리 등이 엄격해졌다. 반면 유연성이 사라지면서 지원받은 돈을 효과적으로 활용하지 못하는 경우도 있는 것 같다.그렇다. 예전에는 경기력 향상비를 받으면 아껴서 썼다. 지금은 경기력 향상비 남으면 무조건 100% 반납해야 한다. 연맹에서 특정 사업비 명목으로 70~80% 지원을 받는데, 그 예산은 항목에서 조금이라도 달리 전용할 수 없다. 또 쓰지 않았다면 무조건 반납한다. 항목은 지정돼 있고, 전용은 일절 허용하지 않아 어려움이 있다. 예를 들어 국가대표 선수 중에 정말 메달에 근접하는 선수가 있어 한 번 더 훈련을 보내고 싶어도 어찌할 방법이 없다.개인적으로 취재하는 종목 단체가 있는데, 제가 볼 때는 상급단체의 지나친 간섭도 문제이지만, 반대로 너무 자율적이어서 문제인 것은 아니냐는 생각을 한 적이 있다. 종목별로 다른 것인지 궁금하다.정부 제재로 운신의 폭이 현저하게 줄어든다거나, 하고 싶은 일을 못 한 경우는 없다. 종목마다 상황이 달라, 어떤 종목은 불만이 꽤 높다.자율성과 관련해 초점을 조직 내부로 돌려보자. 예를 들어 연맹의 이사진 등 집행부가 있고, 또 각종 위원회가 있다. 주로 선수 출신이 많이 포진해 있다. 이와 달리 공채로 들어와 협회 행정을 담당하는 직원들이 있다. 트랙이 서로 다르지만, 종목 발전을 위해 서로 협력하고 시너지 효과를 내야 한다. 비전도 공유해야 한다. 하지만 집행부의 발언권이 경기인 중심으로 이뤄지면 내부 견제나 반성 없이 관성처럼 조직이 운영될 수 있다. 어떻게 생각하는가?스쿼시연맹의 사무처에는 선수 출신은 신임 처장 하나다. 나머지는 다 비선수 출신이고 공채로 들어왔다. 대회 운영이나 선수 양성에서는 노하우를 가진 사람이 리더가 된다. 그렇다고 해서 비선수 출신 직원들의 의견이 무시되지는 않는다. 저희는 서로 존중하고, 개선점이 지적되면 그것을 빨리 받아들이는 쪽이었다. 선수와 비선수 출신 어느 쪽에 편향되지 않고 운영된다.대한체육회가 단체 혁신평가를 하고, 평점에 따라 지원금액과 인센티브를 주는데 평가에 따라 지원금의 차이가 크지 않은 것 같다. 제가 공부했던 뉴질랜드의 경우에는 혁신 평가를 통한 종목 간 지원의 차이가 크다. 어떤 종목은 굉장히 많이 경기력 향상 지원금을 받지만, 어떤 단체는 아예 못 받는다.우리가 그런 식으로 하면 협회의 반발이 매우 클 것이다. 스쿼시는 지금 올림픽 종목에 들어가 있고, 아마 단체로서 선수 선발이나 운영 등이 잘 되어 있는 것으로 안다. 한국에서는 지원에 큰 차별성을 두지 않기 때문에 지원금을 훨씬 더 많이 받을 수는 이런 종목은 손해를 보는 셈이다.대한체육회 또한 개별 종목 단체가 대표팀 지원 등에 훨씬 많은 행정 에너지를 쏟는 현실에서, 혁신 평가를 중요하게 생각하지 않는 것 같다. 하지만 뉴질랜드는 완전히 다르다. 왜냐하면 평가 보고서가 협회에 대한 지원금을 배분하는 지표이기 때문이다. 그래서 뉴질랜드에서는 누가 회장이 되고, 어떤 어젠다를 제시하느냐가 체육 단체에는 매우 중요하다. 지원금에서 큰 차이가 나기 때문이다.말씀대로 우리의 현실은 다르다. 스쿼시연맹은 2013년부터 지금까지 최우수단체·우수단체로 쭉 평가를 받았다. 최우수 단체가 되면 경기력 향상비 지원할 때 연간 5천만 원 정도에서 추가해 지원한다. 직원들에게도 포상이 있는데, 스쿼시연맹의 경우 연말에 소소한 액수의 보너스를 줄 정도다. 직원이 많은 조직에서는 그 규모가 줄어들 것이다.대한체육회가 2010년께부터 혁신평가를 했던 것 같은데, 처음엔 우리도 보고서를 대충 냈다. 그런데 형식화된 측면이 있다. 평가를 못 받으면 연맹 운영의 전반적인 문제 때문이 아니라, 사무처 직원들이 보고서를 똑바로 못 썼기 때문이라는 인식이 퍼졌다.실제 1등 종목이 어떻게 했느냐를 보면, 전부 외부 전문가에게 보고서 외주를 줬다. 평가 잘 받아서 5천만 원 받으면, 4천만 원 이득이라는 것이다. 이런 문제로 현재는 S등급부터 쭉 나눠서 단체별로 주는 제도가 생겼다.연맹 입장에서는 혁신 평가 제도를 통해 계획을 수립하고, 단기·중기·장기 과제를 설정하고 그 방향으로 가기 위해 노력하는 것은 장점이다. 반면 1년에 한 번씩 하다 보니까, 연맹 사업이라는 게 1년에 가시적으로 바꿀 수 있는 것은 없다. 그래서 경기 단체들이 2년에 한 번씩 하자는 요구를 한다.장 교수님 말씀처럼 정말 혁신 평가를 중요하게 생각한다면, 잘하는 단체는 크게 지원을 받을 것이다. 제도가 바뀐다면 스쿼시의 경우 평가에 대한 부분은 자신이 있고, 평가 자체의 효과도 더 커질 것으로 본다.장 교수께서 전문적인 시각에서 특정 부분에 대해 깊이 있는 질문을 했고, 확실히 저널리즘 기자들과 다른 것 같다. 어쨌든 지금의 혁신 평가가 갖는 한계가 있는 만큼, 뉴질랜드 사례 등을 참조할 필요는 있어 보인다.종목 단체들에 대한 국가체육 예산의 대부분은 체육진흥기금을 통해 나가는데, 얼마나 효과적으로 쓰느냐가 상당히 중요하다. 현재 프로 리그가 있는 종목 단체들도 다 수혜를 본다. 저는 그런 구조를 개선해야 한다고 생각한다.프로 리그가 있는 단체들은 어느 정도 자체 생존력이 있다. 자립할 수 있고 할 능력이 있는 단체들은 자율성을 갖고 스스로 해결할 수 있도록 유도하고, 그렇지 않은 단체들을 중심으로 해서 기금 지원을 정교하고 엄격한 기준에 따라 차등화시키면 어떨까 싶다.체육계가 정부에 많이 의존하는데, 일반 시민단체도 마찬가지다. 정부나 다른 데서 보조를 많이 받는 단체일수록 독립성이 없고, 종속된다. 정부에서 돈 많이 받는 단체는 정부 말 듣고 정부 눈치 봐야 한다. 가장 좋은 것은 종목에 관여하는 사람들끼리 스스로 독립해서 예산을 마련해서 운영하면 되는데, 좀 더 고민이 필요하다.아까 비인기 종목 개념 문제를 제기했는데, 비인기 종목이란 표현에는 기자들의 시선이 들어있다. 신문에 자주 써주면 인기 종목이고, 그렇지 못하면 비인기 종목이 된다. 경제 쪽에서는 강소기업이라는 말이 있다. 체육계에서도 종목별로 특장점을 살려 강소종목이 등장하고, 그런 식의 분류가 이뤄지면 좋겠다.어떤 종목이든 아예 맨땅에서 출발하면 그 종목 사람들이 스스로 자생력을 만들어 나간다. 그런데 정부의 지원을 받는 것에 익숙해지고, 기득권이 생기면 문제가 된다. 그런 부분에 대한 생각이 궁금하다.말씀에 깊이 공감한다. 그런데 미묘한 측면이 있다. 일단 체육회를 통해 내려오는 기금의 사용에서만 보면 연맹의 자율성을 발휘할 여지는 없다. 기금 사용 기준이 복잡하고, 증빙서류 요구 등이 해마다 더 까다로워진다. 그러다 보니 연맹의 자율성이 없는 건 당연하다. 솔직히 재정 자립도를 높일 수 있다면, 기금 안 받고 싶다. 기금 안 받고 저희 하고 싶은 대로 하고 싶다. 하지만 각 경기 단체마다 어렵다 보니, 방법이 없다. 우리도 죽을힘을 다해 뛴다.정부 지원금을 받으면서 바라는 점은 없나요?현재 지원금을 받는 기준은 크게 올림픽, 아시안게임, 비올림픽, 비아시안게임 종목 등으로 구분되고, 배분율도 어느 정도 정해져 있다. 이 기준에 더해, 재정이 열악한 종목들을 한 카테고리에 묶어 여기에 대한 기금은 따로 마련하면 어떨까 싶다. 70개 가까운 종목 단체에 올림픽 종목 여부부터 쭉 가르며 분할을 하니까, 실질적으로 재정이 약한 데는 빈익빈 현상이 강화된다. 물론 회장부터 집행부 임원, 사무처 직원이 후원사 유치를 위해 더 뛰는 것은 당연하다.이 부분은 조금 복잡한 구조가 있는 것 같다. 예를 들어 배드민턴협회가 요넥스로부터 현물하고, 현금 합쳐 47억 원 받았다가 현재는 안세영 선수에 대한 제약이 풀리면서 반 정도 줄었다. 여하튼 25억 원 이상을 받는데, 그 배경에는 배드민턴 종목이 올림픽에서 금메달을 따는 이유도 있지만, 기본적으로 배드민턴 저변이 매우 넓다는 데 있다. 생활체육 자체의 저변이 있기 때문에, 올림픽에 나가는 선수들이 많이 노출되면, 생활체육에서 배드민턴 용품의 소비가 늘어날 확률이 높다.스쿼시도 90년대 후반, 2000년대 초만 해도 엄청난 붐이 일었다. 선수도 많았고 시장이 많이 생겼다. 그러다가 어느 순간 열기가 식더니 후원사를 구하기도 어려운 상황이다.후원사도 돈을 낸다는 것은 무엇인가 자기들도 얻을 게 있을 때다. 결국은 종목의 생활체육 기반이 넓고 참여 인구가 많아야 한다. 그래야 국가대표나 전문선수를 지원하면 소비가 촉진될 것이라는 기대를 줄 수 있다. 이것이 선순환돼야 한다. 그렇다면 협회 등 종목 단체들이 전문체육을 포기하고 생활체육에 집중할 수 있을까. 인력도 충분하지 않은 상태에서 그것도 안된다. 그러다 보니 악순환이 벌어진다.