한국서 온 빨간 마이크 하나, 추억이 샘솟습니다

큰사진보기 ▲장난감처럼 보이지만 실제로는 노래방 기능이 탑재된 마이크 ⓒ 김종섭 관련사진보기

"ㅋㅋ 진작 보내줄 걸 그랬네."

노래방이라는 것이 있었나 싶을 정도로 몇 년간 노래방을 가본 기억조차 희미하다. 한국에서 생활할 때에는 술 한잔 하면 참새 방앗간처럼 들리던 노래방은, 캐나다 이민 이후 점점 기억 속에서 멀어졌다.오랫동안 책상 속에 묻혀 있던 마이크를 꺼내 들었다. 아내가 예전에 한국에 방문했을 때 가져온 장난감처럼 보이는 물건이었다. 한국에 있는 큰 아들이 "아빠 쓰라고" 보내온 것이었다. 겉보기에는 장난감 같지만, 사실은 '노래방 기능이 탑재된 마이크'였다.색상부터 예사롭지 않은 빨간색이었다. 처음엔 기능을 확인해 보지도 않은 채 책상 속에 오랫동안 묻혀 있었다. 사용감은 없었지만 제품 포장도, 설명서도 없이 덩그러니 마이크 하나 뿐이었다. 사실 아들이 친구에게 선물로 받은 것이라고 한다.설명서는 없었지만, 유튜브에서 사용법과 후기를 찾아 기능을 익혔다. 신제품일 거라 생각했는데 이미 오래전부터 출시된 제품이었다. 캐나다로 이주한 이후 음주가무와 거리가 멀어지면서, 이런 마이크가 있다는 사실조차 모르고 지냈다.한 손에는 마이크, 다른 한 손에는 휴대폰을 들고 노래방 모니터처럼 유튜브 화면을 띄워 선곡을 시작했다. 조명과 박수 소리로 가득한 한국의 노래방 분위기는 아니었지만, 막상 노래를 부르니 생각보다 기분 전환이 크게 되었다.가끔 이곳에서 아는 모임에서 반주도 없이 즉석으로 노래를 부른 적은 있었지만, 이렇게 반주와 에코까지 맞춰 부르니 오랜만에 진짜 노래방에 온 듯한 느낌이었다. 순간, '예전 모임 때 이 마이크가 있었더라면 분위기가 훨씬 흥겨웠을 텐데'는 아쉬움이 스쳐갔다.첫 곡으로 며칠 전 유튜브에서 따라 불러본 적이 있는 가수 조영남의 '모란 동백'을 선택했다. 음정, 음량, 템포, 에코까지 조절할 수 있어 부족한 부분을 보정하며 노래할 수 있는 기능이 재미있었다. 노래를 세 번 반복하며 녹음했고, 마음에 드는 버전을 골라 가족 단체대화방에 올렸다.아들이 웃으며 '카톡'을 보내왔다. 오랜만에 신나게 노래 부르는 아빠의 모습을 보며 기분이 좋았던 모양이다. 인터넷 세상은 참 신기하다. 휴대폰 앱과 마이크 하나로도 집에서 노래방 같은 시간을 즐길 수 있다. 한국에서는 흔한 도구일지 몰라도, 해외에서 이렇게라도 즐길 수 있다는 사실만으로 충분히 소중했다.노래방 마이크 하나가 불러낸 시간은 단순한 오락이 아니었다. 지금은 멀어진 한국의 일상과, 사라져 가는 문화가 남긴 여운까지 다시 떠올리게 해주는 순간이었다.