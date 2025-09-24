추미애 법사위, 지도부 패싱? "원내 지도부가 당황 했다 들었다"

▲추미애 법제사법위원회 위원장이 10일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 국민의힘 간사 선임 안건을 상정하지 않고 검찰개혁 입법청문회 실시계획서 채택의 건, 청문회 서류 제출의 건 등을 상정·의결하자, 송석준 의원이 추 위원장의 의사진행에 항의하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기