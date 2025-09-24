산재 사망 줄어드는 속 '산업재해 없는 창원' 만들기 나서

큰사진보기 ▲창원시, 24일 아침 가음정사거리 쪽 '산재 추방' 홍보 활동. ⓒ 창원시청 관련사진보기

"안전문화 정착에 앞장 서주세요. 사고 없는 안전한 일터, 산업재해 없는 창원."24일 아침 창원대로 가음정사거리 일대에서 '산재 추방 홍보' 활동이 벌어졌다. 창원시가 창원고용노동지청, 한국산업단지공단 경남본부와 창원국가산단 중대재해 예방을 위한 홍보 활동에 나선 것이다.참가자들은 창원국가산단으로 출근하는 노동자, 시민들을 대상으로 갖가지 구호를 적은 펼침막과 손팻말을 들고 서 있었다.창원시는 "기업체의 중대재해에 대한 경각심을 고취시키고자 유관기관 등과 함께 '산재 추방 홍보의 날' 캠페인을 실시하여 안전한 일터를 조성하는 데 앞장서고자 한다"라고 밝혔다.창원국가산단의 산재 사망자 수는 2021년부터 매년 지속적으로 줄어들고 있는 것으로 나타났다. 창원시 전체로만 보더라도 2022년 22명, 2023년 17명, 2024년 11명, 2025년 현재까지 3명으로 중대재해 사망자 수는 해마다 감소하고 있는 실정이다.창원시는 "산재 감소 추세를 지속하기 위해 기업체를 대상으로 중대재해 예방교육 확대 시행, 위험성 평가 및 중대재해예방 컨설팅 추진, 중소기업 육성자금 융자 및 이자보전금 지원 등 중대재해 없는 창원을 만들기 위해 다양한 지원을 실시하고 있다"라고 소개했다.박주호 창원시 안전총괄담당관은 "창원이 중대재해 없는 안전한 도시로 거듭나기 위해서는 안전 문화 확립과 안전의식 제고가 중요하다"며 "창원에서 일하시는 모든 분들이 안심하고 일할 수 있는 환경을 구축하겠다"고 밝혔다.