염분 때문에 재활용도 어려운 해양쓰레기, 직접 주워 보니

멀리서 보면 깨끗해 보이는 해변도 가까이 가서 보면 쓰레기가 곳곳에 숨어 있는 경우가 많다. 쓰레기는 바닷가 방파제 틈까지 파고 든다. 밀물에 해변으로 밀려왔던 쓰레기는 썰물에 바다로 빠져 나가기를 반복한다. 해양쓰레기로 몸살을 앓은지 오래지만 여전히 뾰족한 대책은 없다.지난 23일 오전 충남 홍성군 남당항 인근 해변에 예산홍성환경운동연합 활동가들과 시민들이 모여 바다 쓰레기를 줍는 '줍깅' 행사를 진행했다. '줍깅'은 조깅과 쓰레기 줍기의 합성어이다. 기자도 함께 손을 보탰다. 쓰레기를 줍기 시작한 지 얼마 안되서 포대 자루가 쓰레기로 가득 차기 시작했다.캔과 페트병, 라면봉지와 믹스커피 봉지는 물론이고 심지어 낚시에서 쓰이는 물고기 모형의 찌들이 수시로 발견됐다. 여객선이나 낚시어선에서 투기한 것으로 추정되는 멀미약병도 목격이 됐다. 해변은 바다를 이용하는 사람들이 버린 쓰레기와 육지에서 떠내려 온 쓰레기로 뒤엉켜 있었다.날씨가 제법 선선했지만, 한 시간 쯤 지나자 목이 타고 땀이 흐르기 시작했다. 그래도 참가들은 힘든 것 보다는 "보람이 더 크다"는 반응을 보였다.줍깅에 참석한 주민 A씨는 "어린 자녀들과 함께 바다에 와서 이렇게 머리도 식히면서 해양 쓰레기를 치우면 보람이 클 것 같다"고 말했다.그러면서 "쓰레기도 유행을 타는 것인지 지난 코로나 19시기에는 마스크 쓰레기가 많았다. 오늘은 낚시 도구와 라면과 믹스 등 비닐 봉지, 페트병, 스티로폼 쓰레기가 유난히 많았다"라며 "그나마 예전에 비해서는 쓰레기가 줄어든 느낌도 있어서 다행이다. 예전에 우리 아이들과 함께 놀러 왔을 때는 아이들이 다칠까 봐 해변의 쓰레기를 치운 뒤에 놀았을 정도였다"고 말했다.주민 B씨는 "낚시 찌가 유독 눈에 들어왔다. 물고기와 비슷하게 만들어져서 물고기들이 속지 않을 수 없을 것 같다"라며 "쓰레기 중에는 도자기도 있었다. 도자기는 유약이 묻어 있어서 잘 썩질 않는다. 버려진 도자기를 활용해 미술작품을 만들어 보는 것도 좋을 것 같다"라고 말했다.하지만 대부분의 해양쓰레기는 염분 때문에 재활용이 어렵다. 때문에 소각처리를 하는 것이 대부분이다. 충남도는 연간 100억 원 이상의 예산을 해양쓰레기를 치우는데 쓰고 있다.관련해 충남도 해양환경팀 관계자는 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "해양쓰레기를 처리 수거 처리하는데 소요되는 비용과 인건비, 해안에 방치된 폐선(폐어선) 등을 처리하는 비용이 연간 110억 원 정도 된다"고 말했다.해양쓰레기 재활용 문제와 관련, 이 관계자는 "염분이 닿으면 일반 생활 쓰레기도 해양 쓰레기로 분류된다. 염분 때문에 재활용도 어렵다. 대부분 소각처리 된다"고 말했다.어구나 낚시 쓰레기와 관련해서도 이 관계자는 "요즘 어민들은 인식 개선이 많이 이루어져서 어망을 바다에 투기하는 일은 거의 없다. 다만 낚시꾼들이 바다에 찌 등의 도구를 빠뜨리는 경우는 있다"고 설명했다.