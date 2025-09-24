"함께 어우러져 살아가는 숲처럼 사는 삶을 위한 시"

큰사진보기 ▲김성대 시인의 두 번째 시집 <햇살이 탱자나무 가시 사이로 내 몸을 비추고 있었다> 표지. ⓒ 수우당 관련사진보기

끝내 대흥란마저 사라진다면



거제 노자산에서

붉은 줄무늬 뚜렷한 꽃이 피는

대흥란이 사라진다면

멸종 위기종인 너까지 사라진다면

인간이 살아갈 이 땅에

그 무엇이 살아남을까



코끼리새가 사라지고

인간이 멸종으로 내몬 디프로토돈처럼

케이블카, 채석장에다 골프장 건설로

멸종 위기종인 팔색조가 사라지고

끝내 대흥란마저 사라진다면



생물종 다양성을 파괴하는

자본의 타락을 심판하려고

이 땅에 대홍수가 오는 날,

더 이상 노아의 방주는 없다

"하찮은 듯 누구 하나 눈여겨보지 않아도

절개지 비탈면에서 깎여 나가는 흙을

온몸으로 붙잡고 있다

외줄에 매달려 일하는 고층 도색 노동자처럼

하루하루가 언제 무너질지 몰라도

이곳을 떠날 수 없다"

탱자나무 가시



얼굴 아슴푸레한 아버지와 탱자나무 가시로 다슬기 꺼내 먹던 때가 있었다 나이 들어 그 나무가 남을 찌르려고 있는 것이 아님을 알았을 때 내 안의 가시가 부끄러웠다 가난한 사람들 울타리가 되고 작은 새들 둥지 되는 것을 알았을 때 나는 정말 부끄러웠다 온몸에 가시를 달고도 그윽한 꽃향기 퍼뜨려 뭇 생명들에게 삶의 활력 주는 것을 알았을 때 더욱 부끄러웠다 노랗게 익은 지각(枳殼)의 신맛 앞에서 오늘에야 깨닫고는 뱃속에서 꺼이꺼이 목놓아 울던 것을 그쳤다 햇살이 탱자나무 가시 사이로 내 몸을 비추고 있었다

"김성대 시인은 들풀과 야생화, 숲속의 나무들과 끊임없이 대화를 나눈다. 그 이야기 속을 따라가다 보면 우리네 삶의 방향을 일러주며, 혼자만 잘사는 것이 아닌 더불어 살아가는 참다운 세상을 열고 있다. 무심히 지나치는 들판과 산천의 풀 한 포기와 숲의 나무들을 시인은 내 이웃을 대하듯 따뜻한 시선으로 보고 있다. 이름도 생소한 그 풀꽃 하나하나를 늘 산과 들을 거닐며 낮은 곳에서 피워내는 참다운 삶의 길을 속삭여 준다."정은호 시인이 김성대 시인의 두 번째 시집 <햇살이 탱자나무 가시 사이로 내 몸을 비추고 있었다>(우수당 간)를 이같이 소개했다.<경남작가>로 활동을 시작한 김성대 시인은 첫 시집 <나에게 묻는다>를 펴내기도 했다. 김성대 시인은 2020년 제1회 부마민주항쟁 문학상을 수상하고, 경남작가회의 회원과 '객토문학' 동인으로 활동하고 있다.거제 노자산 개발을 여부를 두고 갈등이 커지고 있는 속에, 김 시인은 그 속에 주인으로 살고 있는 생명들의 삶터를 지켜주어야 한다고 시로 호소하고 있다.박덕선 시인은 "대흥란 한 종의 사라짐이 나비효과가 되어 노아의 방주를 기다려야 하는 위기의 상황이 올 수 있음을 진단한다. 한 종의 위기는 지구의 위기를 불러올 나비효과가 될 수 있음을 경고한다. 시인이 바라보는 자연친화적 심성으로 세계를 이해하고 더불어 공동체적 삶을 지향한다면 조금이라도 더 이 재앙을 멈출 수 있을까에 대한 고민이 깊어진다"고 말하고 있다.시집은 1부 "결단코, 못난 놈이 아니다", 2부 "어둠이 내려도 떠날 줄 모른다", 3부 "볼품없이 살아도 새봄을 부르는구나", 4부 "모진 바람 불어도, 더불어 숲"으로 이루어져 있다.이는 시 "이 곳을 떠날 수 없다"의 한 부분으로, 박덕선 시인은 "세상의 어둡고 허물어지는 구멍을 온몸으로 막아내는 이웃들의 이야기를 실어 고되고 위험한 삶을 위로한다"라고 풀이했다.박덕선 시인은 발문에서 "시인은 '이팝나무'에서 소성리의 할머니들을 '하늘말나리'에서 세월호와 하늘이를, '차나무'에서 집배 노동자 김진근을, '예덕나무'에서 푸른내서주민회를, '개서어나무'에서 근육질의 철골작업 노동자를 불러낸다. 한결같은 이웃에서부터 먼먼 과거의 별이 된 그들까지 우리는 이 시공간을 누리는 공동체다. 더불어 살아가는 우리가 시인이 찾아 나선 파랑새였음을 자각한다"라고 소개했다.박종순 아동청소년문학평론가는 "시인의 시는 생활 자체의 형식에 집중하여 쓴 깨달음이어서 나를 만나게 하고 우리를 돌아보게 하는 힘을 가졌다"고 말하면서 "지금 여기 우리의 구체적인 삶의 현장에 천착하여 엮어내는 다양한 존재의 어우러짐은 우리 삶에, 우리 사회에 던지는 시인의 육성이다"고 시집을 추천하고 있다.김성대 시인은 "바람이 불어도, 비가 내려도, 심지어 어둠이 내려도, 함께 어우러져 숲을 이루고 살아가는 것처럼 우리도 그런 숲이 되어 산다면 얼마나 좋을까 그런 생각을 담아 이 시집을 지었다"고 말했다.김성대 시인은 오는 26일 오후 6시 30분 경남교육청 별관 공감홀에서 시집 출판 문화마당을 연다.