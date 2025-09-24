메뉴 건너뛰기

[사진] 붉게 물든 꽃밭, 이맘때 가볼 만한 천년의 숲

여행

부산경남

25.09.24 17:08최종 업데이트 25.09.24 17:08

[사진] 붉게 물든 꽃밭, 이맘때 가볼 만한 천년의 숲

함양 상림공원을 다녀와서

상림숲은 붉게 물들어 있었다.
상림숲은 붉게 물들어 있었다. ⓒ 김숙귀

여기저기에서 꽃무릇이 피었다는 소식이 들려온다. 번잡함을 피하기 위해 산삼 축제가 끝난 지난 23일. 경남 함양에 있는 상림공원에 갔다.

우리나라에서 가장 오래된 인공림인 상림숲은 사계절 모두 아름다운 곳이다. 신라 진성여왕 시절, 고운 최치원 선생이 함양태수로 부임한 뒤, 낙동강의 제2지류인 위천이 함양읍 중앙을 흐르고 있어 홍수가 빈번히 일어나 이를 막기 위해 조성했다고 알려져 있다.

공원에 도착해 차를 세우고 숲길로 들어섰다. 숲은 온통 발갛게 물들어 있었다. 바야흐로 꽃무릇은 절정이다. 약 120여 종, 2만여 그루가 자생하고 있다는데 지금 주인공은 단연 꽃무릇이었다. 꽃과 잎이 만나지 못하는 생태 때문인 지 꽃말도 '이룰 수 없는 사랑'이다.

빅베고니아도 활짝 피었다.
빅베고니아도 활짝 피었다. ⓒ 김숙귀

발갛게 변한 숲길을 홀린 듯 걷고 또 걸었다. 걷다보니 최치원 선생의 신도비가 보였다. '민심을 바르게 하고 홍수를 막기 위해 둑을 쌓고 숲을 조성한 일이 당시의 군민들에게 높이 칭송받았다'라고 씌어 있었다. 한쪽에는 지역의 유림들이 선생을 추모하기 위해 세운 사운정이라는 정자도 있다. 백성들에게 칭송받는 위정자. 여러가지 생각이 든다.

고운 최치원 선생의 신도비
고운 최치원 선생의 신도비 ⓒ 김숙귀

숲을 벗어나자 넓은 꽃밭이 나타났다. 빅베고니아. 숙근사루비아, 버들마편초, 황화코스모스가 각기 아름다운 모습으로 나를 맞았다. 천년의 숲, 상림에서 원 없이 꽃과 마주할 수 있었다. 혹독한 더위가 떠난 자리에 소슬한 가을이 자리 잡았다.

만개한 황화코스모스. 멀리 팜파스그라스도 보인다.
만개한 황화코스모스. 멀리 팜파스그라스도 보인다. ⓒ 김숙귀

버들마펀초와 황화코스모스도 활짝 피었다.
버들마펀초와 황화코스모스도 활짝 피었다. ⓒ 김숙귀
#상림#꽃무릇

댓글
김숙귀

여행은 마치 숨을 쉬는 것처럼 나를 살아있게 한다. 그리고 아름다운 풍광과 객창감을 글로 풀어낼 때 나는 행복하다. 꽃잎에 매달린 이슬 한 방울, 삽상한 가을바람 한 자락, 허리를 굽혀야 보이는 한 송이 들꽃을 사랑하는 마음으로 살아갈 수 있기를 날마다 꿈꾼다.

이 기자의 최신기사[사진] 가을느낌 물씬, 거제 바닷가 팜파스 그라스 보고 가세요



