곡괭이로 뚫은 터널, 삽으로 세운 다리

지난 22일, 전북 남원 대강면 가덕마을의 마을회관에서 열린 민화 전시회를 관람한 뒤 가까운 순창 풍산면 향가유원지를 찾았다(관련 기사 : 뉴욕 누볐던 작가의 민화, 시골 마을회관에 걸린 사연
). 이곳에는 일제강점기의 근대 역사 유산이 남아 있다.호남 내륙의 쌀과 물자를 수탈하기 위해 일제는 전남선 철도를 계획하고 공사를 시작하였다.
순창 풍산면과 남원 대강면 사이 섬진강에 철도를 건너게 하기 위해 향가 터널이 뚫리고, 향가 다리의 교각 및 교대가 축조되었다. 그러나 이 구조물 위에 자갈, 침목과 레일을 깔지 못하고 철도 공사는 중단되어 80년이 흘렀다.
남원 가덕마을에서 지도상 2km 거리의 섬진강 너머에 향가유원지가 있다. 그러나 바로 가는 길이 없어 승용차로 9km를 돌아서 가야 했다. 향가 터널 북쪽 입구에 도착했다. 향가 터널 입구에는 곡괭이로 터널을 파며 일하는 한국인 노동자의 모형이 있었다. 무기를 들고 작업을 독려하는 일본 순사의 모형이 섬뜩하였다.
시대의 아픔 서린 터널 동굴
향가 터널의 벽면에는 물기가 축축이 고여 흘러내리는 곳도 많았다. 깊은 터널 동굴의 냉기가 바람을 타고 훅 불어온다. 거대한 터널이 풍화되어 색 바랜 콘크리트 동굴 벽면이 차갑게 느껴졌다.
철도 터널은 많은 인력과 물자, 장비가 필요한 큰 공사이다. 일제 강점기, 수많은 한국인 노동자가 곡괭이에 의지하여 맨손으로 옥출산 자락 단단한 바위를 깨트려 384m 길이의 거대한 향가 터널을 뚫었다.
이 터널 공사에 강제 동원되었을 한국인들의 희생과 노고가 곧바로 느껴졌다. 일제강점기에 한국인 강제 노역의 현장이었던 일본 군함도(하시마섬)와 사도 금광(광산)의 지하 깊은 동굴이 떠올라 비교되었다.
옥출산(279m)은 예로부터 좋은 옥이 산출되었다. 이 산에서 흐르는 계곡물은 옥천이라고 했다. 순창 읍내 지역은 삼국시대의 옥천현이었다. 1760년에 편찬된 순창의 사찬 읍지 이름은 '옥천군지'였다. 이곳 향가유원지는 옥출산 자락이 섬진강 변에 닿는 지역이었다.
아름다운 풍경의 옥출산 자락에, 일제의 강제 동원으로 건설된 철도 터널 동굴이 음습한 기운을 풍기고 있었다. 참으로 반어적이었다. 이 터널의 벽면 조명 아래에는 밝은 색채의 타일 그림들이 이색적이었다.
터널 안에는 '나의 꿈 그림'이란 어린이들의 작품이 타일로 제작되어 전시되었다. 순창 지역 그림그리기 대회에서 선정된 그림이나 이곳 향가마을 무인 공방 탐방객이 체험 활동으로 그린 작품들이었다. 일제강점기 침략의 유물인 향가 터널에서, 과거 역사를 잊지 않으며 미래의 희망을 꿈꾸는 문화 공간을 지향하고 있었다.
향가 터널의 남쪽 입구로 나오니, 바로 앞에 강폭이 100m에 이르는 섬진강이 흐르고 있었다. 이곳 섬진강을 교량으로 건너려고 양쪽에 거대한 교대 두 개를 축조하고, 강물에 철도를 놓으려 세운 거대한 교각 10개가 보였다.
향가 터널로 되돌아가서 북쪽 입구로 다시 나왔다. 승용차로 섬진강의 물돌이동 지형을 돌아 향가마을 주차장에 도착하였다. 섬진강 변의 향가마을 앞 섬진강 향가유원지에는 물놀이장, 모터 뱃놀이, 제트 스키 등 수상 레저 시설이 운영되고 있었다. 오토캠핑장도 잘 조성되어 있었다.
향가 터널의 남쪽 입구에서 130m 떨어진 섬진강을 향가 다리가 건너고 있었다. 섬진강변 양쪽의 교대와 10개의 교각 위에 목재 상판이 깔려 있어 걸어서 건널 수 있다. 200m 길이의 향가 다리를 섬진강 자전거 길이 통과하고 있었다. 차량은 통과할 수 없다.
생생히 남은 일제 수탈의 흔적
섬진강 상류 임실에서 하류 광양까지 142km의 섬진강 자전거 길이 달린다. 향가 터널과 향가 다리는 섬진강 자전거 길의 명소이다. 향가 다리 위에서 높은 산들과 휘돌아 흐르는 섬진강의 풍경을 한눈에 조망할 수 있다. 이곳 풍경이 섬진강 자전거 길에서 가장 아름답다고 한다.
섬진강 수면에서 20m 높이의 향가 다리 위를 걸으며 시원한 강 바람을 맞았다. 이 교량은 차량이 통행할 수 없다. 섬진강을 따라 흐르는 바람결이 세차다. 섬진강 물결이 강가의 언덕에 파도로 부딪히며 제법 철썩거리는 소리가 들린다.
이곳 섬진강은 순창군 풍산면 대가리와 남원시 대강면 생암리의 경계를 이룬다. 향가 다리의 남쪽 끝 남원 땅에 도착하니, 섬진강 자전거길은 오른쪽으로 강변을 달려간다. 향가 다리에서 이어지는 남원의 철도 노반은 잡초가 무성한 황무지였다.
섬진강 자전거길을 따라서 걸어 내려갔다. 강바닥 농로에서 섬진강을 가로질러 축조해 놓은 교각과 교대를 가까이 살펴보았다. 콘크리트 토목 구조물 거대한 크기에 숨이 턱 막혔다. 80년 전, 중장비 없던 시절에 삽으로 이런 구조물을 만들었다니!
섬진강 양쪽에 2개의 육중한 교대와 강물 속에 10개의 타원형 기둥의 교각이 우뚝 서 있었다. 이 거대한 토목 구조물을 강제 노역에 시달리며 온몸으로 축조한 한국인 노동자들의 피땀 어린 희생이 생생히 느껴졌다.
일제는 광주에서 남원의 금지까지 35.4km의 철도 부설을 계획하고, 철도 건설 공사를 시작했다. 1922년, 광주와 담양 구간 20.9km의 전남선 철도가 개통되었다. 일제는 1942년 담양에서 남원 금지까지 철도 노선의 노반과 터널, 교량의 토목 공사를 완료한다.
그러나 일제는 1941년 태평양전쟁을 도발하고, 1942년 전남선 철도 자갈, 침목과 레일을 부설하는 철도 완성 공사를 중지한다. 1944년 10월 운행 중이던 광주와 담양 구간의 전남선 철도를 폐선으로 결정하고, 이곳 철도의 레일 등 쇠붙이를 뜯어서 전쟁 물자로 공출했다.
섬진강 향가 유원지의 터널과 다리는 과거의 역사를 잊을 수 없게 하는 콘크리트 구조물로 남아서, 일제의 침략과 수탈의 행적을 생생하게 증명하고 있었다.
지난해 1월에 대한민국 국회에서 '달빛 철도 건설을 위한 특별법'이 가결되었다. 광주(빛고을)에서 대구(달구벌)까지 계획된 이 철도 노선은 약 200km 거리이다. 광주 송정, 광주, 담양, 순창, 남원, 장수, 함양, 거창, 해인사와 고령을 차례로 거쳐서 서대구를 연결하는 새로운 철도 노선이 건설된다. 우리나라 철도의 미래는 밝고 희망차다.
섬진강 향가유원지 자전거길의 줄사철나무 군락과 야생 장수말벌은 섬진강의 왕성한 생명력이었다. 순창 옥출산 자락을 휘돌아 흐르는 섬진강의 풍경은 여전히 의연하고 아름다웠다.