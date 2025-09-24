"왜 우린 뉴스에 안 나오죠?" 9월만 되면 맴도는 고3 아이의 질문

큰사진보기 ▲영화 < 3학년 2학기 > 스틸 이미지 ⓒ 작업장 봄 관련사진보기

큰사진보기 ▲2일 경기도 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 '2025 경기교육청 직업계고 취창업박람회'에서 참가 학생들이 채용공고 게시판을 보고 있다. 2025.9.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다. 글쓴이는 서울로봇고등학교 교장입니다.

지난 15일, 우리 학교 3학년 학생들의 현장실습이 시작됐다. 서류에 사인을 하기 전, 아이들을 불러 격려했다. 다 키운 자녀들을 시집-장가 보내는 부모 마음이 이럴까. 대견하면서도, 곧 맞닥뜨릴 세상의 냉혹함이 걱정됐다. 지난 3일 개봉한 독립영화 < 3학년 2학기 > 속 주인공 창우를 바라보던 마음도 이랬을까 싶었다.수시 접수가 끝난 9월이면 모든 관심은 수능으로 쏠린다. 전광판에는 "D-Day", 뉴스 자막에는 "수험생 여러분, 힘내세요!"가 흐른다. 하지만 그 응원 속에서 빠져 있는 얼굴들이 있다. 전체 고3의 20%를 차지하는 직업계고 아이들이다. 그들은 교복 대신 작업복을 입고 공장과 사무실로 향한다. 익숙한 '고3'의 이미지에서 비껴났다는 이유로, 이들의 이름과 표정은 너무 쉽게 지워진다.지난 3일 개봉한 이란희 감독의 신작 < 3학년 2학기 >는 바로 그 투명해진 아이들을 정면으로 비춘다. 작품은 현장실습에 나선 직업계고 학생들의 일상을 담담하게 기록한다. <교복 위에 작업복을 입었다>를 펴 낸 현장실습생 당사자였던 허태준 작가의 고백처럼, 그동안 말해지지 못했던 서사가 드디어 스크린 위로 올라온 것이다.나는 직업계고에서 33년을 보내며 그 아이들의 9월을 보았다. 설렘 반, 두려움 반으로 작업복을 챙기던 손끝, "선생님, 괜찮을까요?"라는 불안 어린 눈빛. 값싼 노동에 내던져진 '따개비 현장실습'(기업의 필요에 매달려 붙어 있다가 버려지는 불안정 실습)의 슬픈 장면들. 그리고 수능날, 또래들이 시험장으로 향하는 시간에 버스를 타고 산업현장으로 가던 아이들의 어깨. "왜 우리는 뉴스에 나오지 않죠?"라던 물음이 아직도 귓가에 맴돈다.디지털 대전환은 불안을 더 키웠다. "로봇이 우리 일을 다 가져가면요?" "인공지능 시대에 우리 같은 사람도 필요할까요?" 하지만 그 아이들에게 부족했던 건 능력이 아니라 기회였다. 학교가 모자란 게 아니라, 사회가 기회를 덜 내어준 것이다.더욱 아픈 건 사회의 시선이다. 허태준 작가는 앞서 언급한 저서에서 "드라마 속 이십 대는 대부분 대학생이지만, 작업복 입은 청년은 좀처럼 나오지 않는다"고 말했다. 은유 작가는 자신의 책 <알지 못하는 아이의 죽음>에서 직업계고 학생들에게 덧씌워진 편견과 무관심을 고발했다. 존재조차 '잘 모름'으로 치부되는 사회. 그 무심함이 아이들의 삶과 죽음에 어떤 결과를 가져오는지 우리는 이미 목격했다.정주리 감독의 영화 <다음 소희>는 바로 그 비극을 따라간다. "막을 수 있었잖아. 근데 왜 보고만 있었냐고." 영화 속 형사의 물음은 결국 우리 사회 전체를 향한다. 반면 이란희 감독의 영화 <휴가>와 < 3학년 2학기 >는 담담한 시선으로 일터와 사람의 관계를 기록한다. 누군가의 삶이 감춰져서는 안 된다는 그의 철학에 깊이 공감한다.우리 학교는 몇 가지 작은 시도를 해왔다. 협약업체 면담을 의무화하고, 실습 중 어려운 점을 털어놓을 수 있는 창구를 만들었다. 졸업생을 불러 후배들에게 현실을 들려주었다. 그리고 무엇보다 언어를 다듬었고 안전을 강조했다. '취업률'이 아니라 '좋은 일자리 진출률', '취업 준비'가 아니라 '직업 준비'. 안전하지 않으면 학교로 돌아올 권리를 강조했다. 언어가 바뀌자 아이들의 눈빛도 조금 더 단단해졌다.< 3학년 2학기 >는 우리 사회가 외면해온 아이들을 무대 위로 불러낸다. 이제는 학교만이 아니라, 사회 전체가 응답해야 한다."공부 못해서 직업계고 갔다"는 낡은 말 대신 "기술과 실무를 배우러 선택했다"고 말하자. 그들의 성취를 전할 때 '그래도', '의외로'라는 수식어를 덜어내자. 작은 말의 전환이 모여 시선을 바꾸고, 존엄을 세운다.교복 대신 작업복을 입은 고3들 역시 우리의 아이들이다. 이 단순하고 명료한 진실을 붙드는 순간, 교육이라는 이름은 비로소 제 빛을 되찾는다.